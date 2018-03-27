Киев доложил "по-английски": раскрытие Миши и Нади – удар по руке Москвы

"Государственный переворот в интересах России" – вот что должны были совершить на Украине Надежда Савченко и Михаил Саакашвили. И пока одна под стражей, а другой далече, Петр Порошенко не скупится на разоблачающие заявления.

Давненько не общались президент незалежной и экс-губернатор Одесской области, но вдруг опять схлестнулись – заочно. Сначала Петр Порошенко отчитался в успешном проведении "масштабных операций" СБУ, одна из которых была связана с "разоблачением" Михаила Саакашвили. Затем Мишико на радость подписчикам своего аккаунта в Facebook обозвал Порошенко "дешевым вруном без чести и достоинства". А потом пошло-поехало его любимое: "Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!" План у Саакашвили такой: немедленно "защищаться в суде", "а в следующем году" – "свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко".

Вряд ли после этих слов кто-нибудь понесет Саакашвили в Киев на руках через ближайшую к месту его нахождения границу. Но для него сейчас главное – заявить о своей чистоте, своем боевом настрое и заодно о том, что он "уже находится в учебниках истории".

Порошенко между тем – как глыба: убедительно делает вид, что верит тому, о чем говорит публично. Знаете ли вы все, что это он, а не Саакашвили, войдет в историю, – он и СБУ, чьи операции "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов"! Пока страницы не написаны, суть блестящих операций против врагов его государства Петр Алексеевич изложил "своими словами".

Итак, первая операция – "легальная документация" связи Саакашвили с Москвой. Оказывается, Михаил Саакашвили организовал "лагерь протеста" под Верховной радой на деньги "малороссийской политической эмиграции в РФ под колпаком ФСБ". И якобы получены убедительные доказательства, –так говорит президент незалежной, но почему-то их никому не показывает. Москве, разумеется, он их тоже предъявлять не собирается. Действует по примеру лондонских коллег: говорить погромче, почаще – и ничего доказывать не надо.

И вторая "блестящая операция СБУ" (это когда арестовали Надежду Савченко) у Петра Порошенко однозначно связана с расстройством "московских козней". Ведь он убежден, что именно Россия была заказчиком госпереворота в незалежной, который якобы планировала Савченко и ее сподвижники. Здесь – то же самое: почему Россия, чем докажешь… – да нипочему и ничем!

А тут еще украинская земля слухами полнится, что пока Савченко томилась в российском заключении, ее завербовали в ФСБ, и теперь она – почти что рука Москвы, во всяком случае, кормится с руки Москвы. Об этом можно было узнать, например, из репортажа украинского телеканала ТСН с цитатой Сергея Пашинского (из партии "Народный фронт") о Надежде Савченко: "Она была завербована и, к сожалению, сейчас четко работает на страну-агрессора".

Пресс-секретарь президента России назвал подобные "умозаключения" чушью. Предположение же шпионской связи между гражданкой Украины и Кремлем нашел похожим на британское, потому что "британцы любят озвучивать такие версии". И, добавим, именно в такой незамысловатой манере: что у них ни случись – во всем виновата Москва. Разумеется, при этом фактов – ноль, но крику…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik