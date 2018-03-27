РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Киев доложил "по-английски": раскрытие Миши и Нади – удар по руке Москвы

14:2027.03.2018
(обновлено: 14:21 27.03.2018)
0280
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Государственный переворот в интересах России" – вот что должны были совершить на Украине Надежда Савченко и Михаил Саакашвили. И пока одна под стражей, а другой далече, Петр Порошенко не скупится на разоблачающие заявления.

Давненько не общались президент незалежной и экс-губернатор Одесской области, но вдруг опять схлестнулись – заочно. Сначала Петр Порошенко отчитался в успешном проведении "масштабных операций" СБУ, одна из которых была связана с "разоблачением" Михаила Саакашвили. Затем Мишико на радость подписчикам своего аккаунта в Facebook обозвал Порошенко "дешевым вруном без чести и достоинства". А потом пошло-поехало его любимое: "Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!" План у Саакашвили такой: немедленно "защищаться в суде", "а в следующем году" – "свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко". 

Юрий Луценко выступает на заседании Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: украинцы уже не верят байкам Киева о "страшной России"
Вряд ли после этих слов кто-нибудь понесет Саакашвили в Киев на руках через ближайшую к месту его нахождения границу. Но для него сейчас главное – заявить о своей чистоте, своем боевом настрое и заодно о том, что он "уже находится в учебниках истории". 

Порошенко между тем – как глыба: убедительно делает вид, что верит тому, о чем говорит публично. Знаете ли вы все, что это он, а не Саакашвили, войдет в историю, – он и СБУ, чьи операции "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов"!  Пока страницы не написаны, суть блестящих операций против врагов его государства Петр Алексеевич  изложил "своими словами". 

Итак, первая операция – "легальная документация" связи Саакашвили с Москвой. Оказывается, Михаил Саакашвили организовал "лагерь протеста" под Верховной радой на деньги "малороссийской политической эмиграции в РФ под колпаком ФСБ". И якобы получены убедительные доказательства, –так говорит президент незалежной, но почему-то их никому не показывает. Москве, разумеется, он их тоже предъявлять не собирается. Действует по примеру лондонских коллег: говорить погромче, почаще – и ничего доказывать не надо.

И вторая "блестящая операция СБУ" (это когда арестовали Надежду Савченко) у Петра Порошенко однозначно связана с расстройством "московских козней". Ведь он убежден, что именно Россия была заказчиком госпереворота в незалежной, который якобы планировала Савченко и ее сподвижники. Здесь – то же самое: почему Россия, чем докажешь… – да нипочему и ничем! 

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог о "деле Савченко": версия Луценко даже для комедии не подойдет
А тут еще украинская земля слухами полнится, что пока Савченко томилась в российском заключении, ее завербовали в ФСБ, и теперь она – почти что рука Москвы, во всяком случае, кормится с руки Москвы. Об этом можно было узнать, например, из репортажа украинского телеканала ТСН с цитатой Сергея Пашинского (из партии "Народный фронт") о Надежде Савченко: "Она была завербована и, к сожалению, сейчас четко работает на страну-агрессора".  

Пресс-секретарь президента России назвал подобные "умозаключения" чушью. Предположение же шпионской связи между гражданкой Украины и Кремлем нашел похожим на британское, потому что "британцы любят озвучивать такие версии". И, добавим, именно в такой незамысловатой манере: что у них ни случись – во всем виновата Москва. Разумеется, при этом фактов – ноль, но крику…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik     

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена