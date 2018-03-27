"Американский пирог" против "Посейдона". В США меряются с Россией армиями

Американские СМИ считают, что российская армия отстанет в оснащении от американской в ближайшие лет десять. The National Interest опубликовал статью, в которой попытался представить ситуацию в 2030 году.
А вот у России, по его мнению, доступа к западным технологиям нет, поэтому российская армия, хоть и останется весьма устрашающей, все же сдаст позиции.
Вообще, оно, может, и не плохо, что у нас нет доступа к "американскому пирогу"? У нас есть своя шкатулка сюрпризов, из которой появляются "Пересветы", "Посейдоны" и "Буревестники". Это для тех, кто полагает, что "Кинжала", "Сармата" и "Авангарда" для сильной армии маловато. Впрочем, американские эксперты и не тешат себя иллюзиями. Оставляя пространство для маневра (кто вспомнит эти статьи к 2030 году?), они все же признают, что российская армия образца девяностых и ее нынешнее воплощение – это совершенно разные явления.поддержкой Китая, у которого, как говорится в материале, маловато опыта, зато живой силы – более чем достаточно. Хочется, впрочем, надеяться, что силу наших армий и в 2030 году будут оценивать только эксперты.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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