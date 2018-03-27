"Американский пирог" против "Посейдона". В США меряются с Россией армиями

Американские эксперты подсчитывают, чья армия сильнее, и заглядывают в будущее – как ситуация изменится к 2030 году. Выводы получаются весьма неоднозначными.

Американские СМИ считают, что российская армия отстанет в оснащении от американской в ближайшие лет десять. The National Interest опубликовал статью, в которой попытался представить ситуацию в 2030 году.

Так вот, в этом обозримом будущем, по мнению военных экспертов издания, на пьедестале пять ступенек, которые занимают Индия, Франция, Россия, США и Китай. И пусть порядок перечисления сильнейших держав не вводит вас в заблуждение – лидирующее место отводят, естественно, Штатам. Американская армия называется в статье "золотым стандартом". Это состояние сохраняется, как утверждают, как минимум, с 1991 года, и до 2030 оно точно продержится. У сухопутной армии США ведь такой опыт сражений! К тому же у нее есть доступ к "пирогу" военных инноваций, который она делит с морским и воздушным флотом, – и пирог этот очень большой, утверждает автор.

А вот у России, по его мнению, доступа к западным технологиям нет, поэтому российская армия, хоть и останется весьма устрашающей, все же сдаст позиции.

Вообще, оно, может, и не плохо, что у нас нет доступа к "американскому пирогу"? У нас есть своя шкатулка сюрпризов, из которой появляются "Пересветы", "Посейдоны" и "Буревестники". Это для тех, кто полагает, что "Кинжала", "Сармата" и "Авангарда" для сильной армии маловато. Впрочем, американские эксперты и не тешат себя иллюзиями. Оставляя пространство для маневра (кто вспомнит эти статьи к 2030 году?), они все же признают, что российская армия образца девяностых и ее нынешнее воплощение – это совершенно разные явления.

При этом автор статьи не учитывает, что из союзников США, по его же собственным оценкам, сильная армия останется только у Франции. Россия же, вероятно, в случае чего сможет заручиться поддержкой Китая , у которого, как говорится в материале, маловато опыта, зато живой силы – более чем достаточно. Хочется, впрочем, надеяться, что силу наших армий и в 2030 году будут оценивать только эксперты.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!