РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Снежный ком: высылка российских дипломатов как пролог к экспроприации

13:1727.03.2018
(обновлено: 13:19 27.03.2018)
0170
© REUTERS / Toby MelvilleАвтобус выезжает с территории посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018Автобус выезжает с территории посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
В пылу дипломатической эпопеи ушла на второй план информация, которая, возможно, и есть отправная точка в истории со Скрипалями. Великобритания выдала ордера на арест "сомнительного" российского имущества.

Королевство кривых зеркал, в котором дальше нужно как-то жить, свыкаясь с абсолютно иной реальностью, близкой к виртуальной. Таков наш новый дивный мир, контуры которого очерчивает Запад. Правил больше нет, логика не нужна, доказательства ничтожны, причинно-следственные связи разорваны, договоренности и нормы теряют силу. Эпопея с массовой высылкой российских дипломатов – это своеобразная реперная точка, красная линия, от которой придется вести отсчет дальнейшим международным отношениям. Их новому формату, напоминающему мерцающий на пустынном горизонте блеклый мираж. 

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Политолог: США закрывают "окна возможностей" для нормализации отношений
Около полутора десятков стран Евросоюза солидаризировались с покидающей это славное образование Великобританией, так и не сумевшей предоставить миру веских (да и не веских тоже) доказательств причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. К ним присоединилась Австралия, Украина – куда ж без нее – и ряд других государств. Приняв решение выслать российских дипломатов и других специалистов, якобы даже шпионов, они продемонстрировали единство и сплоченность. Но не единство в разуме, а единство в абсурде. США, что не удивительно, и тут выступили более чем "убедительно", едва ли не превысив суммарное число подлежащих высылке из европейских стран сотрудников российских дипмиссий. Всего из Соединенных Шатов домой поедут 48 дипломатов. 

Более того, будет закрыто генконсульство России в Сиэтле. Но самое главное – та же участь постигнет еще и 12 сотрудников российской миссии при ООН, главной международной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Что это, если не вопиющее злоупотребление Америки как государства? Речь-то в данном случае идет не о двусторонних отношениях. Скорее это похоже на грубый и сознательный подрыв самой возможности поиска консенсуса на важнейшей ооновской площадке. И, похоже, это только "первые ласточки", запущенные обновленной командой Трампа, в которой ключевую роль стали играть ястребоголовые. Такие как экс-директор ЦРУ, а ныне госсекретарь Майк Помпео или новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон – один из авторов вторжения в Ирак в начале нулевых, а также сторонник активного противостояния с теми, кто назначен врагами США.

Впрочем, далеко не все разделили позицию Штатов и их европейских подопечных. К примеру, Турция никого высылать не будет. Словакия тоже. Останутся российские дипломаты в полном составе в Вене. И даже далекая Новая Зеландия, относящаяся, безусловно, к англосаксонскому миру, решила не идти на столь экстраординарные меры. Так что тотального единства Вашингтону и Лондону добиться все-таки не удалось. Но мир все равно видоизменяется опережающими темпами. Конкретные новости дня сегодняшнего выглядят так: "Словакия и Новая Зеландия решили не высылать российских дипломатов". То есть их бездействие в этом вопросе – это уже новость. А обмен дипломатическими ударами – обыденность. И те, кто остается в стороне от антироссийского тренда, выглядят чуть ли не белыми воронами, рискующими своим имиджем. Это и есть королевство кривых зеркал. Русофобия – нынешняя причудливая мода, странный стиль, демонстрация принадлежности к некой высшей касте хозяев мира. 

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Мнение об аресте имущества в Лондоне: такого масштабного вранья еще не было
В этой дипломатической эпопее как-то подзатерялась информация несколько иного рода, которая, возможно, и есть отправная точка в истории со Скрипалями и дальнейшими шагами Лондона. Великобритания выдала ордера на арест "сомнительного" российского имущества. Искусственно сформированный политический момент как нельзя более соответствует случаю. Не секрет, что в королевстве много российских по происхождению денег, объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих гражданам Российской Федерации. Даже очень много. А Лондону крайне нужны деньги. Большие деньги. В частности, чтобы заплатить ЕС за Brexit. Да и вообще лучше входить в новую, самостоятельную жизнь с хорошо набитым кошельком. Каким он был, например, у британских флибустьеров три-четыре века назад. История, знаете ли. Она ведь иногда повторяется. Только в иных формах. Некоторые из них носят просто сюрреалистический характер. Политика политикой, но миром правят деньги, а никакой не здравый смысл. И политика у денег, увы, в прямом подчинении.  

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена