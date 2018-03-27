Снежный ком: высылка российских дипломатов как пролог к экспроприации

Королевство кривых зеркал, в котором дальше нужно как-то жить, свыкаясь с абсолютно иной реальностью, близкой к виртуальной. Таков наш новый дивный мир, контуры которого очерчивает Запад. Правил больше нет, логика не нужна, доказательства ничтожны, причинно-следственные связи разорваны, договоренности и нормы теряют силу. Эпопея с массовой высылкой российских дипломатов – это своеобразная реперная точка, красная линия, от которой придется вести отсчет дальнейшим международным отношениям. Их новому формату, напоминающему мерцающий на пустынном горизонте блеклый мираж.
Более того, будет закрыто генконсульство России в Сиэтле. Но самое главное – та же участь постигнет еще и 12 сотрудников российской миссии при ООН, главной международной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Что это, если не вопиющее злоупотребление Америки как государства? Речь-то в данном случае идет не о двусторонних отношениях. Скорее это похоже на грубый и сознательный подрыв самой возможности поиска консенсуса на важнейшей ооновской площадке. И, похоже, это только "первые ласточки", запущенные обновленной командой Трампа, в которой ключевую роль стали играть ястребоголовые. Такие как экс-директор ЦРУ, а ныне госсекретарь Майк Помпео или новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон – один из авторов вторжения в Ирак в начале нулевых, а также сторонник активного противостояния с теми, кто назначен врагами США.
Впрочем, далеко не все разделили позицию Штатов и их европейских подопечных. К примеру, Турция никого высылать не будет. Словакия тоже. Останутся российские дипломаты в полном составе в Вене. И даже далекая Новая Зеландия, относящаяся, безусловно, к англосаксонскому миру, решила не идти на столь экстраординарные меры. Так что тотального единства Вашингтону и Лондону добиться все-таки не удалось. Но мир все равно видоизменяется опережающими темпами. Конкретные новости дня сегодняшнего выглядят так: "Словакия и Новая Зеландия решили не высылать российских дипломатов". То есть их бездействие в этом вопросе – это уже новость. А обмен дипломатическими ударами – обыденность. И те, кто остается в стороне от антироссийского тренда, выглядят чуть ли не белыми воронами, рискующими своим имиджем. Это и есть королевство кривых зеркал. Русофобия – нынешняя причудливая мода, странный стиль, демонстрация принадлежности к некой высшей касте хозяев мира.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.