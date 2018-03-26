Неизвестно, почему в Вест-Поинте решили придумать учебный конфликт России и НАТО именно на этой территории. Может, ради расширения кругозора личного состава. Многие ведь только сейчас и узнали о Молдавии.

Невеселые картинки: армии США решили поднять боевой дух. На смех Your browser does not support HTML5 audio

Столетию оккупации Молдавии Румынией посвящается. Американская военная академия Вест-Поинт приготовила сторонникам "воссоединения", иначе говоря – новой оккупации Молдавии Румынией сразу две новости. Как водится, хорошую – они-таки решат стать одним целым – и плохую: это печально кончится. Причем не только для "униатов", но и для армии США.

Сюжет в пособии-комиксе для US Army завязывается с того, что в 2027 году Бухарест и Кишинев объявляют о воссоздании Великой Румынии. Россия воспринимает это в штыки. Благо они у нее наперевес. В это же время НАТО (за девять лет ничего не изменится) по-прежнему проводит свои бесконечные учения у российских границ. В какой-то момент войска отклоняются от плана маневров, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный конфликт, который тут же и заканчивается. Россия кибератакой поражает беспилотники противника, затем уничтожает танки и уже без сопротивления захватывает американское консульство в одном из городов Европы.

Это, объясняют авторы сценария, они придумали, чтобы "предотвратить стратегический сюрприз для американской армии". То есть, чтобы не удивлялись, если проиграют. А в виде комиксов – чтобы легче было "понять во многом непостижимые вещи". Например, как самая сильная армия на свете может рухнуть за мгновения. Странно, конечно, что в их представлении цель России – это захват американского консульства. Но это, вероятно, оттого, что они сами только с российскими дипломатами и умеют воевать.

Неизвестно, почему создатели этих невеселых для звездно-полосатых солдат картинок решили взяться именно за эту географию. Может, ради повышения их IQ. Многие ведь только сейчас и узнали о Молдавии. А некоторые и о Румынии. Может, всему виной не совсем точное понимание исконного названия этой территории. Бессарабия – в этом же явно слышится бес с арабами. То есть что-то до боли знакомое ливийско-сирийское. Кстати, Украины для них и вовсе не существует. Она на рисунках – в зеленом цвете, каким обычно на их картах обозначают Россию. Жовто-блакитную, как правило, закрашивают так, как относятся к ее самостийности: фиолетово.

Впрочем, отсутствие Украины вполне вписывается в логику американского фиаско. Не с Молдавии же оно началось. Между прочим, осенью военное командование США выпустило серьезную брошюру по стратегии и тактике вооруженных сил России. 68 страниц. Данные о технике, боевых системах, их применении и подавлении. Но решили, что для казармы это слишком сложно. Теперь – понятно даже ребенку. Понятно и страшно. Тоже способ поднять боевой дух. Правда, получается, что на смех.

Кто-то скажет: это, мол, только комиксы. А кто-то вспомнит лишь про долю шутки. И про субмарину "Хартфорд", гордость ВМС Соединенных Штатов, что пыталась сымитировать в Арктике ядерный удар по России, да во льдах застряла. Это, видимо, сюжет для следующего занимательного пособия. А там и комикс про "Буревестника" с "Пересветом" подоспеет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik