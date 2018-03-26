Британию всем в Европе, конечно, жалко, но не всем – до потери сознания. Некоторым его вполне хватило, чтобы воздержаться от антироссийских крайностей. А в итоге ЕС встал перед новой проблемой.

Единство со скрипом. В Евросоюзе заговорили об отмене консенсуса Your browser does not support HTML5 audio

Может быть, "дело Скрипаля" тут и не при чем. Как минимум потому, что скрипеть евросолидарность начала задолго до этой британской провокации. Но благодаря ей, или, если называть вещи своими именами, благодаря Мэй, члены ЕС еще раз осознали, насколько все-таки они бывают далеки друг от друга. Ведь разошлись-то они после "ядовитого" саммита явно друг другом недовольные. А следовало бы всем, как один, быть недовольными Россией. Но нет. Британию всем, конечно, жалко, но не всем – до потери сознания. Некоторым его вполне хватило, чтобы воздержаться от крайностей.

Впрочем, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил отменить правило безусловного единогласия в ЕС совсем не из-за этого. Потому что до этого – еще месяц назад на Мюнхенской конференции по безопасности. Как он тогда говорил – чтобы Евросоюз мог оперативно вести внешнюю политику. Тогда казалось, что замахнулся на святая святых. На тот самый консенсус, что является краеугольным камнем европейской, как они говорят, "общности". Многие из них тогда решили, что любитель коньяка на завтрак Юнкер принял сразу и за обед с ужином.

Если так, то уже не он один. Немцы, пропустив мимо ушей его идею тогда, сейчас приняли ее охотно и с некоторой даже обидой на тех, кто до сих пор не осознал ее значимость. "Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", – не уточнил госминистр МИД ФРГ по евроделам Михаэль Рот, о ком это он. Если разобраться, то сейчас ЕС расколола Британия. Но в Берлине не склонны разбираться. Меркель с Макроном, лишь посплетничав с Мэй, обозвали Россию угрозой для Европы. Нетрудно догадаться, что Франция поддержит Германию в вопросе голосования.

И их можно понять. Надоело им, "флагманам", всякий раз по всякому поводу уламывать всех своих партнеров. Гораздо же проще, если уговаривать не всех, а большинство. Вот сейчас, что австрийский Курц вытворяет?! Не стану, говорит, выдворять российских дипломатов без доказательств и все. Греческого Ципраса тоже так просто не возьмешь. Словения не соглашается. Болгары – вот уж, казалось, от кого не дождешься – и те заупрямились. Италия туда же. И это у них во главе правительства европеист Джентилони. Но его Демпартия вдрызг проиграла выборы. А ну как премьером станет Сальвини – если человек слова, то ЕС даже антироссийские санкции не продлит.

А простое большинство – оно для того и нужно, чтобы никто, как бы высоко в своей стране он ни забирался, не отрывался бы от евроколлектива. Палка эта, как водится, о двух концах. Скажем, захочет Польша содрать с тех же немцев за Вторую мировую. Уже хочет, но пока одна. А если подобьет всю Восточную Европу да Грецию (Ципрас хотел же), да другие подтянутся – кто же халяву не любит?.. Тем более, немцев раскулачить – святое дело. И что тогда Берлин с этим большинством делать станет?

А если большинство решит Украину принять, ради прикола? Или России войну объявит по той же причине. Бред, конечно. Но ведь его реализация с отменой безусловной солидарности из фантастики перейдет в разряд гипотез. Для того, надо полагать, они в свое время и придумали это единогласие, чтобы, во-первых, никого не обижать. А во-вторых, в надежде, что хоть у кого-то хватит ума остановиться, если все остальные слишком далеко зайдут. Куда их в итоге заведет "дело Скрипаля" – неизвестно. Но чтобы отменить консенсус, надо проголосовать. И для этого им понадобится консенсус.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.