Единство со скрипом. В Евросоюзе заговорили об отмене консенсуса

Если так, то уже не он один. Немцы, пропустив мимо ушей его идею тогда, сейчас приняли ее охотно и с некоторой даже обидой на тех, кто до сих пор не осознал ее значимость. "Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", – не уточнил госминистр МИД ФРГ по евроделам Михаэль Рот, о ком это он. Если разобраться, то сейчас ЕС расколола Британия. Но в Берлине не склонны разбираться. Меркель с Макроном, лишь посплетничав с Мэй, обозвали Россию угрозой для Европы. Нетрудно догадаться, что Франция поддержит Германию в вопросе голосования.
И их можно понять. Надоело им, "флагманам", всякий раз по всякому поводу уламывать всех своих партнеров. Гораздо же проще, если уговаривать не всех, а большинство. Вот сейчас, что австрийский Курц вытворяет?! Не стану, говорит, выдворять российских дипломатов без доказательств и все. Греческого Ципраса тоже так просто не возьмешь. Словения не соглашается. Болгары – вот уж, казалось, от кого не дождешься – и те заупрямились. Италия туда же. И это у них во главе правительства европеист Джентилони. Но его Демпартия вдрызг проиграла выборы. А ну как премьером станет Сальвини – если человек слова, то ЕС даже антироссийские санкции не продлит.
А если большинство решит Украину принять, ради прикола? Или России войну объявит по той же причине. Бред, конечно. Но ведь его реализация с отменой безусловной солидарности из фантастики перейдет в разряд гипотез. Для того, надо полагать, они в свое время и придумали это единогласие, чтобы, во-первых, никого не обижать. А во-вторых, в надежде, что хоть у кого-то хватит ума остановиться, если все остальные слишком далеко зайдут. Куда их в итоге заведет "дело Скрипаля" – неизвестно. Но чтобы отменить консенсус, надо проголосовать. И для этого им понадобится консенсус.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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