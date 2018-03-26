РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Единство со скрипом. В Евросоюзе заговорили об отмене консенсуса

17:1526.03.2018
(обновлено: 17:17 26.03.2018)
0650
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Европейского союза в БрюсселеФлаги стран-участниц Европейского союза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Британию всем в Европе, конечно, жалко, но не всем – до потери сознания. Некоторым его вполне хватило, чтобы воздержаться от антироссийских крайностей. А в итоге ЕС встал перед новой проблемой.

Единство со скрипом. В Евросоюзе заговорили об отмене консенсуса
Может быть, "дело Скрипаля" тут и не при чем. Как минимум потому, что скрипеть евросолидарность начала задолго до этой британской провокации. Но благодаря ей, или, если называть вещи своими именами, благодаря Мэй, члены ЕС еще раз осознали, насколько все-таки они бывают далеки друг от друга. Ведь разошлись-то они после "ядовитого" саммита явно друг другом недовольные. А следовало бы всем, как один, быть недовольными Россией. Но нет. Британию всем, конечно, жалко, но не всем – до потери сознания. Некоторым его вполне хватило, чтобы воздержаться от крайностей. 

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Политолог: на "дело Скрипаля" ЕС реагирует не так, как ожидал Лондон
Впрочем, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил отменить правило безусловного единогласия в ЕС совсем не из-за этого. Потому что до этого – еще месяц назад на Мюнхенской конференции по безопасности. Как он тогда говорил – чтобы Евросоюз мог оперативно вести внешнюю политику. Тогда казалось, что замахнулся на святая святых. На тот самый консенсус, что является краеугольным камнем европейской, как они говорят, "общности". Многие из них тогда решили, что любитель коньяка на завтрак Юнкер принял сразу и за обед с ужином. 

Если так, то уже не он один. Немцы, пропустив мимо ушей его идею тогда, сейчас приняли ее охотно и с некоторой даже обидой на тех, кто до сих пор не осознал ее значимость. "Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", – не уточнил госминистр МИД ФРГ по евроделам Михаэль Рот, о ком это он. Если разобраться, то сейчас ЕС расколола Британия. Но в Берлине не склонны разбираться. Меркель с Макроном, лишь посплетничав с Мэй, обозвали Россию угрозой для Европы. Нетрудно догадаться, что Франция поддержит Германию в вопросе голосования.

И их можно понять. Надоело им, "флагманам", всякий раз по всякому поводу уламывать всех своих партнеров. Гораздо же проще, если уговаривать не всех, а большинство. Вот сейчас, что австрийский Курц вытворяет?! Не стану, говорит, выдворять российских дипломатов без доказательств и все. Греческого Ципраса тоже так просто не возьмешь. Словения не соглашается. Болгары – вот уж, казалось, от кого не дождешься –  и те заупрямились. Италия туда же. И это у них во главе правительства европеист Джентилони. Но его Демпартия вдрызг проиграла выборы. А ну как премьером станет Сальвини – если человек слова, то ЕС даже антироссийские санкции не продлит. 

Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог об обвинениях Лондона по "делу Скрипаля": абсурд и пустобрехство
А простое большинство – оно для того и нужно, чтобы никто, как бы высоко в своей стране он ни забирался, не отрывался бы от евроколлектива. Палка эта, как водится, о двух концах. Скажем, захочет Польша содрать с тех же немцев за Вторую мировую. Уже хочет, но пока одна. А если подобьет всю Восточную Европу да Грецию (Ципрас хотел же), да другие подтянутся – кто же халяву не любит?.. Тем более, немцев раскулачить – святое дело. И что тогда Берлин с этим большинством делать станет? 

А если большинство решит Украину принять, ради прикола? Или России войну объявит по той же причине. Бред, конечно. Но ведь его реализация с отменой безусловной солидарности из фантастики перейдет в разряд гипотез. Для того, надо полагать, они в свое время и придумали это единогласие, чтобы, во-первых, никого не обижать. А во-вторых, в надежде, что хоть у кого-то хватит ума остановиться, если все остальные слишком далеко зайдут. Куда их в итоге заведет "дело Скрипаля" – неизвестно. Но чтобы отменить консенсус, надо проголосовать. И для этого им понадобится консенсус.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена