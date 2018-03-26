Киев не выполняет антироссийский призыв Лондона. Хочет, но не может

Украина чуть ли не впервые не выступает в фарватере антироссийской политики. Но совсем не потому, что решила пересмотреть взгляды на жизнь: просто возможности не имеет.

"Дело Скрипаля", кажется, стало на Западе своего рода лакмусовой бумажкой, которая должна показать, кто здесь свой, а кто чужой – по отношению к Лондону, разумеется.

Перекличку начала британский премьер Тереза Мэй, которая сначала решила разорвать дипломатические отношения с Россией, а потом призвала присоединиться к этой вакханалии соратников по Евросоюзу.

Украина как страна крайне неравнодушная и к Европе и к разного рода безобразиям, естественно, не могла остаться в стороне – это ведь прекрасный способ показать Западу любовь и раболепие, а России – презрение и ненависть. Два занятия, которые Киев в последнее время любит больше всего.

Но на этот раз не вышло. Подвело уже продемонстрированное ранее стремление быть в фарватере русофобской политики. Украина с удовольствием бы выслала российского посла. Только вот загвоздка в том, что его там давно уже нет, остались одни только консулы, констатируют в Раде. Можно бы, конечно, и их выслать, но в этом случае украинские заключенные в России остались бы совсем без поддержки, объясняет вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она беспокоится о тех, кого на Украине называет политзаключенными. В России же прекрасно знают, что это просто преступники.

Тем не менее, в чем бы ни была причина решения Киева, остатки дипломатических отношений решили пока не трогать – пусть будут, все равно на взаимодействии двух стран это никак особо не сказывается.

А вот как не выпасть из общеевропейского тренда, украинскому руководству еще предстоит подумать. Остается только надеяться, что они не станут никого травить, чтобы быть как Лондон – поводы обвинить в чем-нибудь Россию Киев легко находит и без этого.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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