"Отфутбольте Англию", или Почему Тунис заинтересован в "деле Скрипаля"

Правительство Исландии решило подставить коллективное плечо рядом с таким же английским и заявить: Исландия, как и Великобритания, понизит уровень своей делегации на предстоящем Чемпионате мира по футболу в России. То есть ни один чиновник из "страны льда и огня" не приедет болеть за свою сборную в ту страну, которая "с большой вероятностью" виновата в происшествии с Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери.
В Рейкьявике бодрятся "самостоятельными" высказываниями – вроде того, что отравление Скрипалей "было серьезное событие, которое касается не только британского народа". Но, как и поляки (которым до "отравы" тоже есть большое дело), исландцы не говорят, почему это касается именно их. Может быть, одни островитяне просто подговорили других островитян, – ну как старшие товарищи младших, "младших" по весу в мире?..
Футболистам обеих стран вряд ли приятно, что высокие официальные лица не захотели представлять на ЧМ их "родины", но спортсменам важнее другое: сами они едут на чемпионат. И сборная Исландии, и сборная Англии обязательно выступят в России, что подтверждено в очередной раз. Однако это обстоятельство кое-кого расстраивает.остроумный ход: "Мы позвоним в посольство России в Тунисе и скажем им: то, как англичане ведут себя с вами, неприемлемо, и надо не допускать их к участию в Чемпионате мира". Но что Тунису-то за дело? А вот что. Тунисская сборная по футболу оказалась в одной группе с английской, панамской и бельгийской, и если англичан не будет, то ее шансы выйти во второй круг значительно увеличиваются! Прямая выгода. Была бы. Но хоть повеселились, притом "в своей компании" и уж точно без танцев под английский клавесин…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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