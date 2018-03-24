"Отфутбольте Англию", или Почему Тунис заинтересован в "деле Скрипаля"

Если бы сегодня делали римейк советского фильма на олимпийскую тему, но по современным событиям, он назывался бы "О, бред, ты – мир!" или "О, спорт, ты – бред!" Потому что, кажется, нет ныне в Европе ничего слаще, чем "это сладкое слово "отрава""!..

Правительство Исландии решило подставить коллективное плечо рядом с таким же английским и заявить: Исландия, как и Великобритания, понизит уровень своей делегации на предстоящем Чемпионате мира по футболу в России. То есть ни один чиновник из "страны льда и огня" не приедет болеть за свою сборную в ту страну, которая "с большой вероятностью" виновата в происшествии с Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери.

Маленькая ремарка на случай отступления у исландцев все же припасена: "если причастность Москвы подтвердится" (то вот только тогда "ни один исландский парламентарий…" и т.д.). Короче, они пока колеблются. Но что-то подсказывает, что с причастностью/непричастностью Москвы британцы будут валандаться и до, и во время и после ЧМ-2018. И что лондонские "колебатели" частоты смены исландского и не только исландского мнения включены надолго.

В Рейкьявике бодрятся "самостоятельными" высказываниями – вроде того, что отравление Скрипалей "было серьезное событие, которое касается не только британского народа". Но, как и поляки (которым до "отравы" тоже есть большое дело), исландцы не говорят, почему это касается именно их. Может быть, одни островитяне просто подговорили других островитян, – ну как старшие товарищи младших, "младших" по весу в мире?..

Футболистам обеих стран вряд ли приятно, что высокие официальные лица не захотели представлять на ЧМ их "родины", но спортсменам важнее другое: сами они едут на чемпионат. И сборная Исландии, и сборная Англии обязательно выступят в России, что подтверждено в очередной раз. Однако это обстоятельство кое-кого расстраивает.

Вдруг оказалось, что Тунис заинтересован в расширении конфликта между Россией и Великобританией из-за "дела Скрипаля". Выдохните все, это шутка тунисских блогеров и радийщиков. Группа граждан, которым, наверное, очевидна вся нелепость волны, поднятой против РФ, считает, что надо убедить россиян наказать Великобританию. На одной из тунисских радиостанций уже даже предложили остроумный ход : "Мы позвоним в посольство России в Тунисе и скажем им: то, как англичане ведут себя с вами, неприемлемо, и надо не допускать их к участию в Чемпионате мира". Но что Тунису-то за дело? А вот что. Тунисская сборная по футболу оказалась в одной группе с английской, панамской и бельгийской, и если англичан не будет, то ее шансы выйти во второй круг значительно увеличиваются! Прямая выгода. Была бы. Но хоть повеселились, притом "в своей компании" и уж точно без танцев под английский клавесин…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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