"Положительный" отзыв. ЕС отзывает посла в России для консультаций

Тереза Мэй в Брюсселе все-таки оправдала свою фамилию. Ведь смогла же. Впрочем, на русский глагол to may переводится не только как "мочь", но и, в зависимости от контекста, как "быть вероятным". В последние две недели, правда, в британском исполнении эта вводная конструкция звучит как very likely. "Весьма вероятно". И Мэй на саммите ЕС ее вполне хватило, чтобы получить положительный отзыв. "Положительный", как допинг-проба. Когда "плюс" – это "минус". В этом деле тоже – все наоборот.
По крайней мере, именно так Мэй и скажет подданным Ее Величества по возвращении в Лондон. Может и простят ей за это по сути капитуляцию по Brexit'у. Граждане сейчас как раз пребывают в некотором недоумении, не находя слов, чтобы выразить свое негодование. Ведь фразеологизм "за что боролись, на то и напоролись" в их лексиконе не значится. Зато они тоже очень хорошо понимают, что такое "пиррова победа". Ее кабинет Мэй им и обеспечил, уступив Брюсселю по всем статьям. Выясняется, например, что Британия и после развода еще два года будет подчиняться законам ЕС, в том числе принятым после марта 2019, когда Лондон уже лишится голоса.
Кроме того, она обязалась придерживаться европейской политики в области рыболовства, гарантировать права европейских трудовых мигрантов, сделать прозрачной границу между Ирландиями, хотя Мэй уверяла, что ни один британский премьер на это не пойдет. И за все за это еще и заплатить 40 миллиардов фунтов. Иначе говоря, Евросоюз добился от Мэй всего, что хотел, ободрав как липку. Должен же он был хоть как-то ее за это поощрить. Ну, хотя бы европейской солидарностью в ядовитом скандале с Россией.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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