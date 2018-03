"Положительный" отзыв. ЕС отзывает посла в России для консультаций

Евросоюз по Brexit'у добился от Мэй всего, чего хотел. Должен же он был хоть как-то ее за это поощрить. Вот и поддержали ее в ядовитом скандале с Россией. Ну, как поддержали… Это, конечно, не совсем то, на что Тереза рассчитывала.

Тереза Мэй в Брюсселе все-таки оправдала свою фамилию. Ведь смогла же. Впрочем, на русский глагол to may переводится не только как "мочь", но и, в зависимости от контекста, как "быть вероятным". В последние две недели, правда, в британском исполнении эта вводная конструкция звучит как very likely. "Весьма вероятно". И Мэй на саммите ЕС ее вполне хватило, чтобы получить положительный отзыв. "Положительный", как допинг-проба. Когда "плюс" – это "минус". В этом деле тоже – все наоборот.

Из-за провокации Лондона Евросоюз отзывает для консультаций своего посла в Москве. Это значит, что немец Маркус Эдерер, хочет он того или нет, поддержит британский бойкот чемпионата мира по футболу. Ну, если только он не отважится поболеть за бундестим в частном порядке. Это, конечно, не совсем то, на что Тереза рассчитывала. Она-то хотела, чтобы все западные страны уже сегодня начали выдворять российских дипломатов. Но для затравки пойдет. Это решение, как минимум, означает, что ЕС официально подсаживается на эту токсичную английскую авантюру. И это автоматически повышает ее статус до международного уровня.

По крайней мере, именно так Мэй и скажет подданным Ее Величества по возвращении в Лондон. Может и простят ей за это по сути капитуляцию по Brexit'у. Граждане сейчас как раз пребывают в некотором недоумении, не находя слов, чтобы выразить свое негодование. Ведь фразеологизм "за что боролись, на то и напоролись" в их лексиконе не значится. Зато они тоже очень хорошо понимают, что такое "пиррова победа". Ее кабинет Мэй им и обеспечил, уступив Брюсселю по всем статьям. Выясняется, например, что Британия и после развода еще два года будет подчиняться законам ЕС, в том числе принятым после марта 2019, когда Лондон уже лишится голоса.

Кроме того, она обязалась придерживаться европейской политики в области рыболовства, гарантировать права европейских трудовых мигрантов, сделать прозрачной границу между Ирландиями, хотя Мэй уверяла, что ни один британский премьер на это не пойдет. И за все за это еще и заплатить 40 миллиардов фунтов. Иначе говоря, Евросоюз добился от Мэй всего, что хотел, ободрав как липку. Должен же он был хоть как-то ее за это поощрить. Ну, хотя бы европейской солидарностью в ядовитом скандале с Россией.

Опять же обсуждалось эта неприятная история за ужином. Несколько часов. Многим уже хотелось есть. А как, когда рядом бу-бу-бу, бу-бу-бу. В общем, уважили Терезу, иначе не отстала бы, и взялись за салаты. С разным, надо признать, настроением. Одинаково сошлись только на том, что Скрипаля и его дочь в Солсбери на самом деле отравили. Все остальное – это режим ожидания. И отзыв посла для консультаций, кстати, тоже. Как сказала Ангела Меркель, необходимо дождаться от ОЗХО результатов анализа проб. А пока, цитата, "мы полны решимости отреагировать словами". Так что поддержка ЕС у Британии есть. Very likely, не больше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

