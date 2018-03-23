Конец электрического кольца. Кто разрывает связи Прибалтики с Россией

Эстония, Латвия и Литва договорились с Брюсселем о том, что их электросети будут синхронизированы с сетями Западной Европы к 2025 году. Это позволит балтийским государствам отключиться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ. Работы по разрыву энергетического кольца будут обозначены как абсолютный приоритет ЕС, и финансироваться они будут из фондов Европейского союза.Даля Грибаускайте, которая заявила о том, что это деяние обеспечит прибалтийским республикам энергетическую независимость, повысит национальную безопасность, а также обеспечит более низкие цены на электроэнергию.
В отношении всех трех пунктов можно спорить. Особенно сомневаются эксперты в том, что электроэнергия подешевеет. Некоторые из них прямо заявляют, что отключение стран Прибалтики от единой с Россией и Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ послужит поводом для существенного роста цен на энергорынке. По предсказаниям специалистов, оптовым тарифам грозит двукратный рост, что может привести экономики Латвии, Литвы и Эстонии к коллапсу. Инвестиционная привлекательность этих стран будет весьма существенно снижена, что приведет к сокращению рабочих мест и всплеску безработицы.
Понятно и то, что подобный шаг не улучшит и без того весьма плохие отношения балтийских стран с Россией, но, кажется, именно этого и добиваются его инициаторы. За всей длинной чередой подобных поступков стоит цель: превращение данного региона в очаг постоянного напряжения и противостояния, причем противостояния не только политического, но и военного. Для этого на территории Прибалтики создаются военные базы, буквально нашпигованные военной техникой США и НАТО, проводятся явные и тайные военные учения, которые идут бесконечной чередой. А сами эти страны в прямом смысле слова оккупированы иностранными войсками, которые обосновались тут всерьез и надолго.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Прибалтика
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