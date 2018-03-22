На этом референдуме голландцы разделились почти ровно пополам. Но лишь почти. А в итоге теперь, судя по всему, всем придется пустить в свою жизнь всевидящее око и всеслышащее ухо. А кому-то и всехватающую руку.

В чем сила, "Большой Брат"? Голландия разрешила за собой следить Your browser does not support HTML5 audio

Амстердам – город контрастов. С недавних пор здесь нельзя глазеть на девушек в витринах квартала красных фонарей, чтобы, не дай бог, не задеть их честь и не оскорбить достоинство, – иначе штраф. Зато теперь можно беззастенчиво подглядывать за всеми остальными. И так по всей Голландии. Отныне в Стране тюльпанов разрешено не только нюхать и курить, но и следить. Не всем, но за каждым. Это в правительстве Нидерландов постановили, что береженого брат бережет. "Большой Брат". Они даже закон о расширении полномочий спецслужб неофициально назвали по Оруэллу. Потому что у них его антиутопия – реальность.

По данным экзит-полов, на референдуме с перевесом всего в один процент победили сторонники тотального контроля, в том числе и за ними. Ну ладно, если бы только за ними. Так еще и за теми, кто проголосовал против вмешательства в свою зону комфорта. И им теперь тоже придется пустить в свою жизнь всевидящее око и всеслышащее ухо. А кому-то и всехватающую руку. Цифры, правда, еще не окончательные. Но уже известно, как местная власть реагирует на плебисцит, если результаты ее не устраивают. Вначале переживает, обещает подумать, а потом забывает и все решает по-своему.

Помните, как голландцы сказали "нет" ассоциации ЕС с Украиной? А они уже и забыли. Референдумы носят у них характер рекомендации, и только. Что касается посягательств на частную жизнь – а новый закон предоставляет разведкам лицензию и на это – то премьер Марк Рютте заранее назвал идею о его пересмотре "катастрофой". Из чего следует, что он сделает все, чтобы до нее не довести. То есть не будет делать ничего, кроме того, что уже сделал. Признал право филеров на вуайеризм в государственных масштабах.

Граждане ведь должны когда-нибудь понять, что спецслужбы – они не для себя стараются. Но и для них – для союзников. Пусть тоже поржут. Это же какое улетное видео можно получить, наблюдая за народом в стране, где легализованы легкие наркотики. А еще секретные ведомства смогут перехватывать здесь интернет-трафик в больших объемах, взламывать личную почту. И всем этим делиться с коллегами по ЕС и НАТО. Одно ведь дело делают. И там ведь тоже есть "большие братья" по разуму.

И не сказать что у голландцев так уж остро возник запрос на чрезвычайные меры безопасности, ради которых они были бы готовы пожертвовать своей свободой. Последний раз они действительно хотели расширить возможности компетентных органов летом 2014-го. Но и тогда желали усилить им не зрение или слух, а мозги. В итоге их так и не хватило. Голландское следствие, как сыр: дырка на дырке – оно и сегодня не в состоянии объявить истинного виновника крушения пассажирского "Боинга" над Украиной. Впрочем, новые полномочия помогут разведведомствам вернуться назад. И не на четыре, а на тридцать четыре года. В "1984".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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