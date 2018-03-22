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Надежда под стражей – Киев переписал нацгероя в нацпреступника

Сюжет:
Задержание Надежды Савченко (26)
17:1822.03.2018
(обновлено: 17:27 22.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНадежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Мандат не сдам, звезду Героя Украины не верну, в авто не сяду – пойду в тюрьму пешком. Таков общий смысл последних слов бывшего внефракционного депутата Рады Надежды Савченко перед и во время ее задержания на заседании украинского парламента.

Доигралась Надя в большую политику. Получила все, что обещал ей генпрокурор незалежной Юрий Луценко при поддержке большинства в Верховной раде. Сначала оно проголосовало за привлечение Савченко к уголовной ответственности, затем за снятие с нее депутатской неприкосновенности. И наконец – за ее задержание и арест с немедленным помещением в ближайший от зала заседания изолятор СБУ. Туда ей вежливо предложили проехать на авто, но Надежда предпочла оставшиеся на свободе минуты провести с народом – арестантку на ее пути окружали сочувствующие сторонники.

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог о "деле Савченко": версия Луценко даже для комедии не подойдет

Последней каплей доказательства вины перед родиной этой несостоявшейся революционерки стала запись ее переговоров с соратниками по антигосударственной деятельности. Савченко, да, произносила слово "переворот". И количество и калибр оружия, с которым следует идти на Раду, тоже обсуждались. Так что генпрокурору никто не возражал, когда он прилюдно зачитал официальное "подозрение" в совершении преступлений по нескольким статьям УК Украины. Суть его в том, что, как сказал тот же Луценко на заседании регламентного комитета Рады, "Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине". 

Надежда Савченко на заседании Рады вела себя одновременно пафосно и пофигистски. Во всяком случае, странно для взрослого человека, которому небезразлична его собственная судьба. О записи компрометирующего ее "антигосударственного разговора" высказалась в том смысле, что говорила так специально, потому что хотела напугать власть. И тут же опять "напугала" словами о том, что депутаты совершают "теракты экономические, финансовые, теракты с коммунальными платежами и законодательством Украины". Право на критику обосновывала, как обычно, тем, что томилась по "московским тюрьмам" и кровно выстрадала высокое признание незалежной родиной своих боевых заслуг. 

Надежда Савченко у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: у Савченко есть единственный шанс устоять

Признания-то ее, конечно, лишили, Савченко больше не Герой Украины. Она снова стала просто героем. Для тех, кто называл ее так, когда в России ее приговорили к 22 годам заключения за фактически военное преступление против российских граждан. И для тех, кто встречал ее после помилования российским президентом. А теперь и для тех, кто согласен с ее требованием в прощальном, еще депутатском, слове – принять закон о выборах и сломать существующую на Украине систему конституционным способом. 

Может быть, именно так и надо начинать президентскую кампанию? Свою мечту о президентском кресле Надя не скрывала никогда. И хорошо знает, как тепло принимают на Украине женщин, только что выпущенных из тюрьмы, – стриженые ли они или с косой, босые или в лубутенах на коляске…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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