Один за всех и 27 за одного. Мэй хочет заставить ЕС вести себя, как Лондон

Британия надеется убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов, пишут в СМИ. О том, что еще вчера она пыталась диктовать бывшим собратьям по ЕС свои условия ухода из союза, в Лондоне, кажется, уже не помнят.

Лондон решил отвлечь общественность от внутренних проблем и сложностей Brexit'а, придумав для этого "дело Скрипаля". Даже экс-шпиона по-настоящему травить не пришлось, никто так и не знает, где он, и что с ним стало. Но политический цирк оказался настолько увлекательным, что британский премьер Тереза Мэй решила привлечь как можно больше артистов. Она надеется, что все остальные европейские лидеры сейчас в едином порыве вышлют всех российских послов. Для того, чтобы убедить союзников, как сообщается, британцы готовы поделиться с ними какими-то секретными данными – наверное, теми, которые все никак не могут предоставить России.

Что бы им Мэй ни показала, ситуация все равно интересная. В прошлом году Британия занимала видное место в информационном пространстве в образе нерешительной склочницы, которая громко заявила, что "видеть вас всех (в смысле страны ЕС) не желает", за один стол не сядет. Но уйдет не прямо сейчас, а через пару лет, после нудного и продолжительного торга, оставив себе все подарки и не заплатив по счету. А счет, между тем, получался весьма внушительным. Оценки были разные, появлялась, например, сумма 110 млрд евро . Тут уж, правда, есть за что поторговаться.

Но, кажется, переговоры пошли не совсем так, как хотелось Лондону, поэтому он решил кардинально изменить новостную повестку. Теперь Британия – в образе защитницы Европы от коварства России, борца за правду. Она хочет объединить вокруг себя всех тех, от кого только вчера грозилась уйти, хлопнув дверью.

Тереза Мэй меняет амплуа, как модные туфли. Вчера она пробовала диктовать условия Евросоюзу, сегодня ждет, что он придет ей на помощь в "борьбе с Россией" ради каких-то сомнительных политических выгод. Ее предшественник, Дэвид Кэмерон, тоже хотел показать европейцам и своим землякам, какой он ловкий и смелый, как он сплотит Евросоюз, проверив на прочность идею Brexit'а – не зря же он так уверенно обещал уйти, если королевство проголосует за выход. Но риск не оправдался и ему в самом деле пришлось уйти. Теперь на такой же социальный эксперимент идет Тереза Мэй. Возможно, и результаты будут такими же.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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