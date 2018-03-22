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Объединяй и властвуй: румынское "покрывало" для Молдавии

12:3222.03.2018
(обновлено: 12:33 22.03.2018)
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© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016
© AP Photo / Vadim Ghirda
Румыния уверена, что Молдавия готова. К "объединительному" исчезновению. Да и "кураторы" проекта настаивают, что пора. Только все ли учли унионисты?

Выходные в Молдавии могут быть горячими. Как пишут "Молдавские Ведомости",  в Кишиневе 24 марта намерены собраться сторонники "унии" с Румынией, которые могут даже совершить атаку на парламент республики. А 25 марта планируется провести акцию "унионистов", на которой будет объявлена vointa poporuliu, то есть "народная воля" по объединению двух стран. 

Впрочем, такая "горячая" финальная точка в долгом деле "объединения" вряд ли будет поставлена в этот раз. Но то, что к ней Молдавию настойчиво  подталкивают – ни для кого не секрет. Тем более, на носу серьезная дата – в этом году Румыния празднует столетие "Великого объединения", то есть присоединения в 1918 году Бессарабии (большей части нынешней территории Республики Молдова). Понятно, что многим румынским политикам очень хочется именно в 2018 году поставить красивый юбилейный "аккорд".

Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Попытка переворота". Политолог об ограничениях для СМИ РФ в Молдавии
А "объединительных" дел действительно наворочено много. Понимая, что население Молдавии в большинстве своем настроено отрицательно к "присоединительным" перспективам, румыны решили действовать через молдавскую элиту. В парламенте сформировано прорумынское большинство. Еще в 2013 году конституционный суд республики постановил, что государственным языком Молдавии является румынский.  Именно его теперь и изучают дети в школах. Румыния активно финансирует те молдавские СМИ, которые поют про "общее светлое будущее". Мотив пропаганды понятен – молдаван как отдельного этноса якобы не существует. Они всего лишь "неправильные" румыны, которые были оторваны от матери-Румынии. Ну и, конечно, набирает обороты откровенная антироссийская пропаганда.  

А в начале нынешнего года унионисты развернули и кампанию по фактическому поглощению Молдавии. Некоторые представители местных советов в республике начали принимать так называемые "декларации об объединении с Румынией".  Причем их число постепенно растет. 

А что же сторонники сохранения государственности Молдавии? Они есть,  и их голоса даже были услышаны – на выборах президента республики в 2016 году. Тогда победу одержал Игорь Додон, который известен своей позицией: дружить и развивать отношения с Россией, не отменяя процесс европейской интеграции Молдавии, но в качестве самостоятельного государства. Кстати, Игорь Додон поддержал кампанию, развернутую в противовес унионистам  – по подписанию руководителями местных советов деклараций за сохранение государственности Республики Молдовы. И таковых набралось немало.  

Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Надо ж показать лояльность". Молдавский политолог об отзыве посла из РФ
Президент прямо указал, что действия унионистов ведут к расколу страны, а следовательно, к гражданской войне. Напоминать республике, что это такое, не надо. Одним из посылов к приднестровскому конфликту была именно угроза "орумынивания" Молдавии.  Однако остановится ли Румыния вместе со своими кураторами "объединительного" проекта в лице ЕС и НАТО? Вряд ли. 

Но и у сторонников сохранения Молдавии есть силы и поле для маневра. Президент Додон уже предложил провести референдум по вопросу сохранения государственности республики. А по данным соцопросов, большинство граждан Молдавии против присоединения к Румынии. Так что, как говорится, для Молдавии еще не вечер. 

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik 

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