Объединяй и властвуй: румынское "покрывало" для Молдавии

Румыния уверена, что Молдавия готова. К "объединительному" исчезновению. Да и "кураторы" проекта настаивают, что пора. Только все ли учли унионисты?

Выходные в Молдавии могут быть горячими. Как пишут "Молдавские Ведомости", в Кишиневе 24 марта намерены собраться сторонники "унии" с Румынией, которые могут даже совершить атаку на парламент республики. А 25 марта планируется провести акцию "унионистов", на которой будет объявлена vointa poporuliu, то есть "народная воля" по объединению двух стран.

Впрочем, такая "горячая" финальная точка в долгом деле "объединения" вряд ли будет поставлена в этот раз. Но то, что к ней Молдавию настойчиво подталкивают – ни для кого не секрет. Тем более, на носу серьезная дата – в этом году Румыния празднует столетие "Великого объединения", то есть присоединения в 1918 году Бессарабии (большей части нынешней территории Республики Молдова). Понятно, что многим румынским политикам очень хочется именно в 2018 году поставить красивый юбилейный "аккорд".

А "объединительных" дел действительно наворочено много. Понимая, что население Молдавии в большинстве своем настроено отрицательно к "присоединительным" перспективам, румыны решили действовать через молдавскую элиту. В парламенте сформировано прорумынское большинство. Еще в 2013 году конституционный суд республики постановил, что государственным языком Молдавии является румынский . Именно его теперь и изучают дети в школах. Румыния активно финансирует те молдавские СМИ, которые поют про "общее светлое будущее". Мотив пропаганды понятен – молдаван как отдельного этноса якобы не существует. Они всего лишь "неправильные" румыны, которые были оторваны от матери-Румынии. Ну и, конечно, набирает обороты откровенная антироссийская пропаганда

А в начале нынешнего года унионисты развернули и кампанию по фактическому поглощению Молдавии. Некоторые представители местных советов в республике начали принимать так называемые "декларации об объединении с Румынией". Причем их число постепенно растет.

А что же сторонники сохранения государственности Молдавии? Они есть, и их голоса даже были услышаны – на выборах президента республики в 2016 году. Тогда победу одержал Игорь Додон, который известен своей позицией: дружить и развивать отношения с Россией, не отменяя процесс европейской интеграции Молдавии, но в качестве самостоятельного государства. Кстати, Игорь Додон поддержал кампанию, развернутую в противовес унионистам – по подписанию руководителями местных советов деклараций за сохранение государственности Республики Молдовы. И таковых набралось немало.

Президент прямо указал, что действия унионистов ведут к расколу страны, а следовательно, к гражданской войне. Напоминать республике, что это такое, не надо. Одним из посылов к приднестровскому конфликту была именно угроза "орумынивания" Молдавии. Однако остановится ли Румыния вместе со своими кураторами "объединительного" проекта в лице ЕС и НАТО? Вряд ли.

Но и у сторонников сохранения Молдавии есть силы и поле для маневра. Президент Додон уже предложил провести референдум по вопросу сохранения государственности республики. А по данным соцопросов, большинство граждан Молдавии против присоединения к Румынии. Так что, как говорится, для Молдавии еще не вечер.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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