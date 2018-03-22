Бескомпромиссная решимость: Пекин жестко ответит на торговую войну США

Жесткая линия Белого дома в международной торговле уперлась в другие линии – "красные", пересекать которые Америке не только нежелательно, но и просто опасно. "Торговую войну" одновременно против ЕС и Китая США явно не потянут.

Китай не хочет участвовать в торговых войнах. Но готов защитить свои интересы в противостоянии с США. С таким недвусмысленным заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она указала, что в последнее время теме торговых разногласий между Вашингтоном и целым рядом регионов и отдельных государств уделяется большое внимание. И напомнила, что Китай имеет по этому поводу очень четкую позицию. А именно: если Поднебесную Соединенные Штаты все-таки вынудят участвовать в экономическом противостоянии, Пекину есть чем ответить. Никто прятаться в кусты в ущерб национальным интересам не собирается. Более того, будут предприняты решительные шаги, направленные на соблюдения законных прав почти полуторамиллиардной страны. И нет никаких сомнений, что так оно и будет.

А вот по поводу того, ввяжется ли Вашингтон на полном серьезе, а не только на словах в такого рода торговую войну с Китаем, сомнения как раз есть. Да, Дональд Трамп продолжает стоять на позиции возрождения национальной промышленности, инфраструктуры и в целом экономики за счет внутренних резервов: кадровых, ресурсных, технологических и других. В известной степени это предполагает возвращение на территорию США огромного количества производств, расположенных ныне в других странах. Это и собираемость налогов, и престиж президента как человека, не бросающего слов на ветер, и создание новых рабочих мест, и в целом возвращение Америке статуса державы, что называется, замкнутого цикла с большим внутренним рынком, развитой национальной экономикой и платежеспособным населением. Выглядит очень духоподъемно. Но вот на практике США с их двадцатитриллионным долгом в огромной степени зависят от внешних игроков, которые позволяют американцам чувствовать себя весьма комфортно, массово не "загибаясь", к примеру, на тяжелых производствах.

Кроме того, многие страны держат колоссальные средства в американских ценных бумагах и еще неизвестно, как они себя поведут, если торговая война развернется на всю катушку. В этом смысле Китаю есть, что противопоставить своему "контрагенту". Но пока он делать этого не хочет, надеясь на благоразумие американской стороны. В Пекине намекают – да нет, не намекают, а прямо говорят, что первой экономикой мира Америка стала далеко не в последнюю очередь за счет сотрудничества с КНР. Не зря даже полушуточный термин возник: "Кимерика". Но если Вашингтон, прямым текстом на самом высоком уровне объявивший Китай военно-политическим соперником, перенесет эту модель и на торгово-экономические отношения, будет принуждать что-либо покупать или, наоборот, продавать, а также вводить различные запреты и дискриминационные ограничения, адекватный ответ гарантирован. Китай уже достиг того уровня развития и потенциала всех видов, когда ультиматумы и грубость приведут к обязательным последствиям для партнера. Так что Вашингтону придется сбавить обороты.

Вот с Европой же сбавил. Но тут, правда, удивил Брюссель как политический центр европейского сообщества. Давно стало расхожим во многом справедливое, мнение, что ЕС – некий хорошо прогнозируемый вассал у сюзерена в лице США. В политических вопросах в большинстве случаев дело именно так и обстоит. Но когда речь зашла об экономике и, следовательно, благосостоянии сотен миллионов европейцев, столица Евросоюза заняла жесткую бескомпромиссную позицию. В Еврокомиссии заявили, что готовы к любому развитию событий и намерены адекватно ответить на удар, если Белый дом попытается с помощью финансовых механизмов и драконовских пошлин ограничить европейский импорт. В том числе стали и алюминия. В результате Дональд Трамп заявил, что намерен продемонстрировать "бОльшую гибкость" в этом вопросе. А ведь как раз пошлинами Белый дом хочет "давить", помимо ЕС, Китай, Канаду и, к примеру, Мексику. Четкая, а точнее жесткая позиция этих стран может заставить США включить "заднюю". Хотя побороться они готовы.

В этом контексте очень показателен и пример "Северного потока-2". Огромная группа американских политиков разного уровня буквально клянется сделать все, чтобы этот российско-европейский газовый проект приказал долго жить. Конгрессмены перманентно призывают Трампа приложить максимум усилий в этом направлении. Однако европейцы, которые напрямую зависят от поставок российского газа, твердо намерены реализовать все совместные с Москвой планы. Так что США со всей их мощью и дерзостью все-таки имеют "красные линии", переступать за которые им просто не дают партнеры. Впрочем, другие страны пытаются вести иную политику, надеясь на милость Вашингтона, постоянно извиняясь и предлагая ему свои услуги и партнерство хоть в каком-нибудь качестве. Как правило, Америка их не уважает, ведет с ними игру в одни ворота, "додавливая" по любому вопросу и всегда получая нужный для нее результат.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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