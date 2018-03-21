Как срубить сук, на котором сидишь. Лайфхак от украинского правительства

Ценой заявлений о разрыве экономических связей с Россией может стать только дальнейшая деградация украинской промышленности и сельского хозяйства. Но Киеву ничего и никого не жалко, лишь бы Москве насолить. Получится ли?

Киев объявил о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией. Премьер Владимир Гройсман заявил, что дело в переориентации украинской экономики на страны Европейского союза. И вообще, по его мнению, Россия сама первая начала: запретила импорт некоторой украинской сельхозпродукции, не дает провозить грузы через свою территорию. Поэтому украинское правительство и решило "жестко" наказать соседа. И, по мнению властей, каждый сознательный украинец в единодушном порыве должен отказаться от российских товаров, так же, как ранее поддержал курс на евроинтеграцию. Не сомневаясь и не анализируя.

Только кому от этого станет хуже? И может ли вообще быть хуже? Ведь на первый взгляд, экономические отношения между нашими странами и так практически полностью разорваны. Однако цифры показывают, что оборот внешней торговли между странами увеличивается. Более того, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году.

Пока официальный Киев "воюет", тысячи предприятий закупают в России металлы, станки, топливо, удобрения и продают свои товары россиянам. По итогам 2017 года Россия вошла в число крупнейших инвесторов Украины. А вот интегрировать украинскую экономику в Европу никто не спешит: в прошлом году прирост торговли Украины с ЕС меньше, чем с Россией.

Так что заявление Гройсмана ничего общего с экономикой и благосостоянием не имеет. Разорвав экономические связи с Россией, кроме газа, у европейских поставщиков и посредников придется покупать дизтопливо и бензин, удобрения – у Китая или Индии. Такие закупки, скорее всего, похоронят прожекты "великой аграрной державы" Гройсмана задолго до их воплощения.

Готовы ли оказаться в Украине от металла, ядерного топлива, различных необходимых комплектующих? Ценой популистских заявлений о разрыве всех связей с Россией может стать коллапс промышленности, сельского хозяйства, разорение фермеров, а повышение цен на бензин приведет к росту цен на все товары и еще большему падению жизненного уровня.

Неужели желание угодить русофобскому электорату перед предстоящими выборами настолько сильнее здравого смысла? Смогут ли политические банкроты ради надежды на победу в голосовании поставить под удар остатки экономики? А может быть, они действуют спонтанно, в угоду западным партнерам, где в тренде – санкции и обвинения?

Разбираться с инициативами украинского правительства в отношении России будут те миллионы украинских граждан, пока еще работающих в России, которые приедут обратно и захотят спросить с власти о последствиях.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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