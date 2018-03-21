Как срубить сук, на котором сидишь. Лайфхак от украинского правительства

Киев объявил о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией. Премьер Владимир Гройсман заявил, что дело в переориентации украинской экономики на страны Европейского союза. И вообще, по его мнению, Россия сама первая начала: запретила импорт некоторой украинской сельхозпродукции, не дает провозить грузы через свою территорию. Поэтому украинское правительство и решило "жестко" наказать соседа. И, по мнению властей, каждый сознательный украинец в единодушном порыве должен отказаться от российских товаров, так же, как ранее поддержал курс на евроинтеграцию. Не сомневаясь и не анализируя.
Только кому от этого станет хуже? И может ли вообще быть хуже? Ведь на первый взгляд, экономические отношения между нашими странами и так практически полностью разорваны. Однако цифры показывают, что оборот внешней торговли между странами увеличивается. Более того, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году.
Пока официальный Киев "воюет", тысячи предприятий закупают в России металлы, станки, топливо, удобрения и продают свои товары россиянам. По итогам 2017 года Россия вошла в число крупнейших инвесторов Украины. А вот интегрировать украинскую экономику в Европу никто не спешит: в прошлом году прирост торговли Украины с ЕС меньше, чем с Россией.
Готовы ли оказаться в Украине от металла, ядерного топлива, различных необходимых комплектующих? Ценой популистских заявлений о разрыве всех связей с Россией может стать коллапс промышленности, сельского хозяйства, разорение фермеров, а повышение цен на бензин приведет к росту цен на все товары и еще большему падению жизненного уровня.
Неужели желание угодить русофобскому электорату перед предстоящими выборами настолько сильнее здравого смысла? Смогут ли политические банкроты ради надежды на победу в голосовании поставить под удар остатки экономики? А может быть, они действуют спонтанно, в угоду западным партнерам, где в тренде – санкции и обвинения?
Разбираться с инициативами украинского правительства в отношении России будут те миллионы украинских граждан, пока еще работающих в России, которые приедут обратно и захотят спросить с власти о последствиях.
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.