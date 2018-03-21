Строго говоря, для Трампа звонок Путину – это всегда мужской поступок. А сейчас – почти подвиг. Ведь для соблюдения протокола, как пытаются оправдать его в Госдепе, он мог ограничиться телеграммой, как Меркель. Или через Twitter, как привык.

Вот и поговорили, или Почему Трамп назвал беседу с Путиным полезной Your browser does not support HTML5 audio

Самое интересное в разговоре мировых лидеров – это послесловие. Оно как послевкусие. Иной раз только так и понимаешь, каким было блюдо. Впрочем, в США и сегодня не понимают, а стоило ли пробовать. Точишь на Путина зубы, точишь, а все равно их обламываешь. The Washington Post сообщает, что Дональд Трамп проигнорировал рекомендации помощников не поздравлять президента России с переизбранием. Это потому что они так и не распознали мятежный характер своего шефа. Умоляли бы его поздравить и пожелать Путину новых побед, тогда, может, и подумал бы. Хотя тоже вряд ли.

Для него общение с Путиным – это единственная возможность побыть самим собой. А сам по себе он все-таки – Homo sapiens. И Homo erectus к тому же. То есть, человек прямой. В смысле, что sapiens, то и erectus. Без экивоков. Строго говоря, для Трампа звонок Путину – это всегда мужской поступок. А сейчас – почти подвиг. Ведь для соблюдения протокола, как пытаются оправдать его в Госдепе, он мог ограничиться телеграммой, как Меркель. Или через Twitter, как привык. Но тогда содержание было бы известно всем. А ему конфиденциальности хотелось. Если уж с анонимностью не получается.

Зато теперь он может объявить, что заставил Путина сменить тон. Никто же не слышал. А Путин не спорит. Не исключено, что сам и посоветовал Трампу сказать своим, что "заставил Путина сменить тон". Чтобы избежать лишних вопросов и подозрений. Но скажут, все равно скажут, что даже президент Польши – больше президент США, чем президент США. Он-то Путина не поздравил. Но ему-то что? Случись на земле военная неприятность какая глобального свойства – его как зовут не вспомнят. А Трампа волнует новое российское оружие. Вот он и решил, что хочет об этом поговорить.

Причем волнует его именно новое оружие, а не "Новичок". Хотя, казалось бы. Но о Солсбери – ни слова. Этим пусть Британия себя развлекает. Кстати, с ней он как раз и поступил по протоколу. Бумагу подписал о беспокойстве за нее – и все. А гиперзвук – другое дело. И в Пентагоне признали, что все их варианты против него бессильны. Поэтому, возможно, и не врет Трамп. Тон у Путина на самом деле был мягкий. Разведчик же бывшим не бывает. А хороший разведчик – это еще и хороший психолог. А задача психолога – приводить деморализованного пациента в сознание, а не добивать его.

"Мы, – передает The New York Times слова Трампа Путину, – вкладываем в оборону 700 миллиардов долларов и все равно выиграем гонку вооружений". "Конечно, конечно", – наверное, ответил ему Путин. А про себя подумал, "только вы гоните, а у нас-то уже все в работе". "Этот разговор ни о чем не говорит", – продолжают оправдываться за Трампа в Госдепе и Белом доме. И в один голос уверяют, что несмотря на полезную, как назвал ее сам президент США, беседу лидеров, новые санкции против России обязательно последуют. Никто не сомневается. Только после этого звонка почему-то кажется, что для Путина они опять не станут сюрпризом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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