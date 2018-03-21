У вас в квартире газ? Тогда мы идем к вам. США против "Северного потока-2"

Американцам не нравится российский газопровод "Северный поток-2". Интересно, почему. Неужели в самом деле беспокоятся об энергобезопасноси Европы?

США выступают против "Северного потока-2", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Говорит, газопровод подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

Можно, конечно, попытаться найти логику в заявлении о том, что прямые поставки газа в обход ненадежного и вороватого транзитера вредят энергобезопасности, а отказ от них пойдет только на пользу. Но, во-первых, установление причинно-следственных связей – в последнее время не самая сильная сторона западных политиков. А во-вторых, Европейский союз, судя по всему, волнует Америку не как возможная жертва, а как потенциальный рынок сбыта собственного топлива.

Помните "сланцевую революцию" и смелые надежды обеспечить весь мир американскими энергоносителями? Так вот, этот "пузырь" продолжают надувать. В Минэнерго США утверждают, что Штаты превратятся в крупнейшего экспортера уже в ближайшие годы, если цены на нефть вырастут.

Американский газ, как известно, удовольствие недешевое – иногда он не по карману и самим американцам. Не зря ведь зимой Бостон принимал танкеры с российским топливом.

И как же заставить потенциальных импортеров покупать этот СПГ, если цены станут еще выше? Наверное, как всегда, для несогласных готов набор политических мер: тех, кто захочет покупать более дешевый и удобный в транспортировке российский газ, будут штрафовать, клеймить и подвергать всяческой обструкции. Желающих сотрудничать с "Газпромом" в строительстве "Северного потока-2" уже, например, обещали жестоко наказывать.

Тем не менее, жизнеутверждающий сценарий для американских энергоносителей ожидается только в случае положительной ценовой динамики. В противном же случае пузырь, как говорят эксперты, просто лопнет.

И что же тогда будет делать Европа, если она пойдет на поводу у США и откажется от строительства нового газопровода? У Польши, конечно, есть план построить собственный газопровод для норвежского газа, но выглядит это даже более утопично, чем бесконечные вереницы танкеров с американским СПГ.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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