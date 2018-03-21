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"Более чем преступление". Об "отце" сегодняшней информационной войны

07:0021.03.2018
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© Flickr / dalberaДворец Тюильри в ПарижеДворец Тюильри в Париже
© Flickr / dalbera
"Это более чем преступление. Это ошибка". Так сказал об убийстве герцога Энгиенского один из наполеоновских юристов. А Талейран только потирал руки: он создал между Наполеоном и монархической Европой "кровавую реку".

В этот день, … лет назад

Двадцать первого марта 1804 года во рву Венсенского замка по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский.  Сын последнего принца Конде, представителя королевского дома Бурбонов. Воевал против революционной армии Франции.

Талейран убедил первого консула в том, что герцог Энгиенский является главой заговора эмигрантов, направленном против режима Бонапарта. Хотя прямых доказательств тому не было. 

Кстати, сам Талейран никогда не порывал окончательно тайных связей ни с Бурбонами, ни с роялистами вообще. На это ему не раз указывал Наполеон. Но Талейран говорил, что это нужно для "дела". Какого – об этом позднее…

© РИА Новости / В. Уваров
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На съемках фильма С.Бондарчука "Война и мир". Наполеон - В.Стржельчик
Зачем же епископ-расстрига настраивал готовящегося принять императорский титул Наполеона против герцога Энгиенского? По мнению видного деятеля революции Поля Барраса, Талейран хотел создать между Бурбонами и Наполеоном "кровавую реку". Получается, что арестом и казнью герцога Энгиенского он не оставлял своему начальнику никаких шансов договориться ни с Бурбонами, ни с остальной монархической Европой.

Герцога обманом заманили из Бадена на территорию Франции. Это была романтическая история. Французские шпионы захватили любовницу герцога Энгиенского, увезли ее в приграничный город Бельфор. От имени возлюбленной было составлено подложное письмо с мольбой о помощи. Герцог бросился спасать – и был схвачен французами, отвезен в Венсенский замок. Он пытался было объясниться с Наполеоном, но Талейран сделал все, чтобы этого не случилось. 

Герцог даже написал письмо Наполеону, в котором заявил о готовности перейти к нему на службу. Но этот злодей Талейран отдал письмо через два дня после казни, сетовал Наполеон на острове Святой Елены. Когда, собственно, и сетовать-то было поздно.

Во время казни герцог держал в руках фонарь, чтобы расстрельной команде было удобнее в него целиться. Он смотрел своим убийцам в глаза… Ничего не поделаешь! Трудно понять? Но благородство души и честь в XVIII веке имели совсем другие нравственные устои и понятия, нежели в наши дни…

А возлюбленную герцога выпустили на свободу. Она лишь потом узнала, какую роль сыграла в этом убийстве.

Дворы всей Европы были в ужасе. Наполеону этого убийства, как правильно и рассчитал Талейран, никогда не простили. Один из видных юристов Франции Буле де ля Мерт пророчески сказал: "Это более чем преступление. Это ошибка".

Наполеону-то после того, как его погнали русские войска к Парижу, Европа напомнила о судьбе несчастного герцога Энгиенского. А Талейран сумел-таки выйти сухим из воды. Он даже позднее сумел убедить в своей непричастности к убийству герцога даже его отца Луи Конде. Сверхъестественная ловкость!.. 

Талейран себя со всех сторон обезопасил. Он вовремя почувствовал, что надвигается гроза, что звезда Наполеона закатывается. Стал исподтишка интриговать в пользу иностранных держав, получал от них взятки. Особенно рассыпался в поклонах и лести перед русским императором Александром. 

Потом Талейран вообще ушел в тень, покинул пост министра, и издалека наблюдал за тем, как рушится наполеоновская империя. Наполеон открыто обвинял его в предательстве, но доказать ничего не мог. Император говорил: "Лицо Талейрана столь непроницаемо, что совершенно невозможно понять его. Если он разговаривает с Вами, а в это время кто-нибудь сзади даст ему пинка, то по его лицу Вы не догадаетесь об этом"…

© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Гравюра "Битва при Аустерлице"
А в нужный момент Талейран выскочил на сцену победителем, став министром Людовика XVIII.

Талейран часто говорил афоризмами, которые вошли в историю, и которые полностью отражают его нравственное и политическое кредо. Вот некоторые из них:

Думающий человек обычно сохраняет за собой право передумать… 

Война – слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее военным… 

Если хочешь вести людей на смерть, скажи им, что ведешь их к славе…

И еще. Кое-что по поводу современной информационной войны. Думаете, она началась не так давно? Ошибаетесь! Еще Талейран умело и громогласно подправлял и факты, и саму историю. В частности, он говорил: не ошибайтесь, французы были в Москве, но русские никогда не вступали в Париж. 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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