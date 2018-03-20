"Гореть" на работе, или Расширение НАТО на Брюссель

К этому можно относиться по-разному. У кого-то два переезда равны одному пожару. Кому-то наоборот: один – к двум. Тут – у кого что горит. Но в любом случае, если где-то освобождают шкафы, пакуют чемоданы и перевязывают бечевкой стопки книг – там точно уже занялось. Сейчас это про штаб-квартиру НАТО. Суматоха, суета, беготня по этажам. В центральном офисе альянса начался переезд. Ну, как переезд – переход. Потому что здесь рядом, через дорогу. Буквально шаг между прошлым и будущим. Новое обиталище североатлантических клерков – аккурат напротив их нынешних кабинетов.
Собственно, само здание, как и Трампа, альянс торжественно принял еще в том мае на саммите глав государств. Но потребовался почти год, чтобы довести его до ума. Здание. Поскольку что на уме у Трампа, его партнеры до сих пор не понимают. Но тогда он впечатлился, по пути смяв премьера Черногории. "Я не знаю, сколько это стоит. Но получилось отлично", – соврал он. Ему-то, строительному магнату, не знать, сколько это может стоить. Что и доказал по возвращении в свой скромный Белый дом, с еще пущей энергией требуя от членов блока повышения военных отчислений. Хоромы за полтора миллиарда долларов могут ведь себе позволить.
Сами без ложной скромности называют свою штаб-квартиру "золотой". Хотя по архитектурному замыслу – ничего лишнего. Стеклянные стены создают теплоизоляцию и позволяют экономить на электроэнергии, 90 процентов водоснабжения будет обеспечивать дождь. А дождь, видимо, будет обеспечивать небесная канцелярия. С ней у НАТО, вероятно, тоже есть контакт. Для пущей связи с природой им бы следовало сменить костюмы на фиговые листы – все равно прикрывать нечего – и вооружиться копьями, чтобы было, что ломать. Ну а пещерная русофобия – она и так всегда с ними.
Между прочим, когда-то на этом месте находился военный аэродром. Во время Второй мировой его бомбили и немцы, и союзники. И даже когда строили, здесь обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда. Так что за сохранность своей штаб-квартиры натовцы не переживают. В одну воронку еще же раз не прилетит. Может быть. Но это не отменяет того, что это – воронка. Что бы они там себе ни нагородили.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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