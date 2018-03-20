Тело и дело Скрипаля, или Тараканьи бега по-европейски

Евросоюз, несмотря на отчаянные призывы Лондона, отказывается обвинять Москву оптом. Пока ограничивается лишь коллективным сочувствием. Самые отъявленные его представители поэтому действуют в розницу. Лезут из своих щелей с удовольствием и без оглядки.

Тело Скрипаля по-прежнему находится в неизвестном положении, а вот дело его живет и процветает. На его расследование, как признались в Скотланд-Ярде, уйдут месяцы. Однако, чем бы там в Солсбери ни "пшикнули", получилось, словно дихлофосом. "Тараканы" в Евросоюзе полезли отовсюду. И даже Меркель своих не удержала. Призвала Россию убедить всех, что не она впервые после войны применила в Европе нервно-паралитический газ.

Вообще-то, бремя доказательств как бы лежит на стороне обвинения. Но это если по юриспруденции. А ее в данном случае Запад решил не беспокоить.

Хотя, если уж на то пошло, то и Германии следовало бы доказать, что это не она взялась за старое. Все-таки именно с нее началась в Старом Свете история боевой химии. Берлин, правда, может поинтересоваться, а ему-то это зачем – Скрипаль же не его предавал? Зато его предала Британия своим Brexit'ом. Теперь же ей нужна европейская солидарность. А за нее можно и счет выставить, повысив Лондону отступные. А можно и вовсе на место поставить: что бы вы без нас делали, так что сидите в ЕС и не рыпайтесь. Одним словом, мотив.

Надуманный, конечно. Но в нем больше смысла, чем в заявлении Мэй о том, что она знает мотивы русских, но никому о них не скажет. Да и не надо. Кто же не знает мотивы русских. "Калинка-малинка", "Катюша". Действуют почище любого газа. А Британия откровенно путается в показаниях. Пустила было версию, что это Юлия Скрипаль втемную доставила яд в багаже или на одежде. Но умные люди подсказали, что тогда она бы просто не долетела. Поэтому вариантов уже – на сериал. Через выхлопную трубу машины. Мини-беспилотником. Пропитали лавку, на которой обнаружили шпиона с дочкой.

В принципе, Даунинг-стрит, 10 может объявить конкурс на самый правдоподобный сценарий покушения. Заодно будет достойный ответ министерству обороны России, что принимает названия для нового сверхмощного оружия. Они же в своем затуманенном Альбионе, если сопоставить хронологию, именно после послания Путина со Скрипалем и подсуетились. Теперь хотят, чтобы все. Но Евросоюз отказывается обвинять Москву оптом. Пока ограничивается лишь коллективным сочувствием. Самые отъявленные его представители поэтому действуют в розницу.

На одурманивающий и сладкий запах возмездия лезут из своих щелей с удовольствием и без оглядки. Такой повод! Ни дать ни взять тараканьи бега. Шведский МИД вызывает посла России. Литва готовит "жесткий ответ". Польша собирается высылать российских дипломатов. Смешней всего получается у Исландии. Хотя она и не член ЕС, но ведет себя, как член. Правда, маленький. "Когда так много глаз приковано к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в лучшем свете. Поэтому Исландия может присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу", – попытался вырасти в собственных глазах глава местного МИД.

Ну, во-первых, отравление людей едва ли стоит считать лучшим светом. Все-таки газ, что применили против них – точно не неон. Во-вторых, исландцам надо бы поаккуратней обращаться с их карликовым достоинством. А то один пациент тоже попросил хирурга отрезать. И только после операции понял, что обрезание – это не то же самое.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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