"Нас вероломно обманули!" Итоги выборов в РФ потрясли Латвию и Эстонию

Российский паспорт должен создавать неудобства. Поэтому в Латвии и Эстонии позаботились, чтобы такие неудобства при голосовании на выборах президента России были. Но эти упертые ватники все равно проголосовали. И как всегда – не так, как надо.

Из-за того, что Россия постоянно мешает нормально жить всем нормально живущим странам, все мы в свободной Прибалтике ее ненавидим. Каждой плохой новости из РФ мы искренне рады, каждая хорошая искренне огорчает. Мы твердо уверены, что если в мире что-то вдруг пошло не так, значит, этого захотел Кремль. Это не помогает решать насущные проблемы, зато качественно их объясняет.

А тут в самом Мордоре выборы подоспели. И поскольку агенты Кремля по всей Прибалтике расплодились основательно, посольства этой враждебной миру страны давай просить предоставить им дополнительные участки для голосования. В эту радостную минуту пришел наш черед показать свою значимость и независимость. Эстония и Латвия, не договариваясь, твердо и решительно указали этой просьбе на дверь (Литва на сей раз почему-то отморозилась).

Грех было не воспользоваться такой возможностью. Черта лысого вам, а не дополнительные участки. Ага, щас, так мы и бросимся вам помогать. Что? Пенсионеры? Им трудно, им нездорово? Очень хорошо, что трудно. Прекрасно, что неудобно. Замечательно, если невозможно. Паспорт гражданина России должен предоставлять неудобство, внушать чувство тревоги и стыда. Особенно если он не лежит на дальней полочке, а взят оттуда для проявления какой-то гражданской сознательности.

Какая у граждан России может быть сознательность? Уж сколько лет мы заботливо каждый день рассказываем об ужасах, происходящих в этой стране, а они все эти ужасы выбирают и выбирают. Понятно, что все куплено и все козлы, какое тут еще может быть объяснение. Ну и что, предлагаете таких жалеть? Нет, пусть все скопом идут на один участок и томятся в очереди, если им так надо. А еще лучше – пусть вообще не голосуют. Мы для этого создадим им все условия.

Сначала было как-то радостно. Умыли агрессора. Пошли почитали новости, реакцию, порадовались, позлорадствовали. А потом наступил день выборов. И во враждебные миру посольства выстроились очереди. Сначала тоже было как-то приятно, что стоящие люди мучаются. В очередь, путины дети, так вам и надо. Но народ все шел и шел, строился, стоял, голосовал и даже не жужжал. И стало как-то… неприятно. Наши бы увидели очередь и пошли бы домой.

Вот до чего зазомбированный народ! Ему намекают – не надо, не ходи. Покажи, что тебе наплевать. Порадуй страну, которая тебя приютила. Ну а если пришел, покажи, что ты против Кремля, испорти бюллетень, проголосуй против всех. Достань какой-нибудь плакат про жуликов и воров. Нет, опять за свое. Пришли, отстояли и проголосовали.

Явка во всех прибалтийских странах оказалась выше, чем на местных выборах. И это еще не самое страшное. Поддержка действующего президента – еще выше, чем в России. В Латвии и Эстонии за Путина проголосовали 94%. Какое может быть этому объяснение? Нет, кроме как "это какой-то позор"?

А объяснение только одно – это агенты Кремля. Сколько нам рассказывали, что к нам приезжают только правильные русские, которые бегут от ужасов режима? Что надо их поддерживать, давать им вид на жительство, ибо они – будущее России? Каким видят они российское будущее – видно по голосованию. Нас вероломно обманули. Правильных русских практически нет. А вот масштабы агентурной сети… Честно говоря, в очередной раз становится не по себе. Впрочем, нам, прибалтам, к "не по себе" – не привыкать.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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