Трамп не поздравил Путина с победой. Молчание – знак согласия?

В Москве не видят проблемы в отсутствии звонка из Белого дома после оглашения предварительных итогов президентских выборов в России. А кое-где, напротив, считают это важнейшим событием. Что же, если так, то проблема есть – но это не наша проблема.

Президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и не собирается ему в связи с этим звонить, сообщили журналисты со ссылкой на помощника американского лидера Хогана Гидли.

"Победа!" – обрадовались на Украине. Удалось-таки Киеву перетянуть на свою сторону Вашингтон! Недаром Петр Порошенко взывал к международному сообществу и предлагал не признавать прошедшие в России выборы.

Но ладно Украина – она живет в своем мире, в котором уже несколько лет воюет с Россией и терпит от нее поражения, так что ее президента можно понять. А вот что происходит с Америкой?

Кажется, Дональд Трамп, который еще недавно восхищался Владимиром Путиным и почитал за честь встречу с ним, понял, что такое поведение не добавляет ему симпатий противников, и решил все изменить.

Его продолжают обвинять в связях с Россией, и, наверное, именно поэтому он делает все, чтобы доказать, что это не так. Кажется, соперники нынешнего американского президента избрали прекрасную тактику, чтобы заставить его проводить агрессивную политику в отношении Москвы. Практически взяли "на слабо".

Можно, конечно, предположить, что Дональд Трамп жертвует своими былыми убеждениями относительно Владимира Путина и России и исповедует такой неразумный подход к отношениям с Москвой только ради того, чтобы его недоброжелателям, наконец, перестала мерещиться "рука Кремля" в каждом углу Белого дома. Он уже много для этого сделал: одних только твитов сколько написал.

Но было бы странно, если те, кто решил изжить Трампа во что бы то ни стало, удовлетворятся тем, что он не поздравил Путина, и отстанут от американского президента с уже всем надоевшим "российским делом". Уж чего-чего, а обвинений и в адрес России, и в адрес американского президента, наверняка, запасено у них достаточно. И от поздравлений или их отсутствия ничего зависеть не будет.

Что касается Кремля, то там отсутствие звонка из Белого дома после выборов восприняли совершенно спокойно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами сказал, что, во-первых, это не нужно считать недружественным шагом. Владимир Путин сейчас получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. И если кто-то не может позвонить по тем или иным причинам, то "не нужно тут ничего сгущать" – это во-вторых. "Утро вечера мудренее", – добавил он.

То есть в Москве не видят здесь никакой проблемы. А если где-то видят… то, наверное, это их проблема.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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