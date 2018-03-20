Польша "усилила" Британию – интересанты "дела Скрипаля" подтягиваются

Извлечь выгоду из напряжения, возникшего между Москвой и Лондоном. Такова теперь новая европейская забава. Как минимум в той же Британии и в подсуетившейся насчет себя Польше.

Печально известное "дело Скрипаля" обрастает новыми "подробностями". И это не подробности расследования, которое Лондоном то ли ведется, то ли имитируется. И которое, как вдруг сказал глава британского МИД, будет проводиться с участием России.

Но теперь, вроде, все же без участия. Потому что Борис Джонсон придумал хлесткую, как ему показалось, русскую "пословицу" – про иголку в стоге сена. В том смысле, что Россия прячет правду. Хотя в оригинале пословицы иголку ищут, а не прячут, и позиция России по отношению к резонансному отравлению в Солсбери такова, чтобы разобраться с этим "стогом" европейского накоса.

Тем временем под шуршание высохшей травы рождаются все новые мстительные инициативы. Британский премьер-министр напрямую связала криминальный инцидент с Сергеем Скрипалем и европейскую энергетическую безопасность. Хватанула так хватанула! Госпожа Мэй заявила о поиске альтернативы российскому газу на рынке ЕС и Великобритании или – минимум – желательном сокращении его закупаемых объемов. Невысокая цена этого самого газа выносится за скобки как "лишняя подробность": как говорят в таких случаях, "потом разберемся", а в уме держат – "заграница нам поможет". "Нам" – это европейцам, ну а "заграница", само собой, США. Там спят и видят танкеры со своим СПГ у европейских берегов…

Как-то так ловко получается, что каждый ищет в ссоре с Россией и ее последствиях будто бы свою выгоду, а на поверку выходит – выигрывают США. Вот, например, Польша. Ей-то что за дело до "дела Скрипаля"? Ан нет. В Варшаве уже и возможность высылки российских дипломатов обсуждают, чтоб не хуже, чем в Лондоне, и разные санкции против российских компаний, и даже способы надавить на Германию, чтобы она отказалась от строительства газопровода "Северный поток- 2". (Если додавят – в США удовлетворенно кивнут и побегут сжижать свой газ для европейцев с удвоенной силой.)

Замглавы польского МИДа Конрад Шиманьский объяснил планируемый набор мер против Москвы удивительно: "…потому что после Солсбери у нас новая ситуация". Ну надо же, поляки аж про "дело о самолете Качиньского" забыли, которое так помогало им годами поддерживать с Россией плохие отношения! Теперь они потрясены судьбой двух россиян на лавочке в английском парке (один из которых бывший киевлянин). Вот что значит "нос по ветру"!..

Даже интересно, чего еще в Европе смогут "вывести" из "дела Скрипаля", какие такие зловещие меры? А они обязательно будут, фантазия у членов ЕС уже включена, и каждый ищет свою выгоду. Выгодную, разумеется, для США.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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