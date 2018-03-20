А Баба-Яга против. Киев решил "отменить" выборы в России

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов в России. Такое впечатление, что депутаты перепутали страну. Или втайне считают Владимира Путина президентом своей страны.

В последние дни украинские СМИ обсуждают лишь одно событие – выборы в России. И так как украинские "патриоты" ну очень хотели помешать переизбранию Владимира Путина, напрашивается вывод, что они где-то в глубине души считают его президентом своей страны.

У них что там – своих новостей и проблем нет? Какой канал не включи – везде Россия… Путин… выборы… фальсификации!!! А сегодня в это включился и главный законодательный орган страны. Народные депутаты из партии Яценюка "Народный фронт" Бурбак и Логвинский разработали докумен т, который "отменяет" выборы в России. В смысле признает их нелегитимными.

Вот тут давайте подумаем. Россия – в отличие от Украины – это реально независимое государство. Со своими законами, властью и выборами, которые никак не влияют на жизнь в самой Украине, но вызывают неподдельный и живой интерес у ее граждан. А у некоторой части – нездоровый интерес. Даже тотализатор включили на провластных телеканалах: наберет ли Путин 60% или не наберет? А что там Жириновский, тряхнет стариной? А как там либеральная оппозиция? Может, помочь им повысить активность, научить? Люди спорили, обсуждали, ставки делали.

В день выборов националисты блокировали посольство и консульства России на Украине, чтобы физически не допустить голосования. Это привычное состояние перманентного митинга и шоу бесталанных комедиантов. "Не дадим, не позволим!!" Что именно, не уточняют. Это все, конечно "очень важно" для жизни Украины и каждого ее гражданина. Во всяком случае, внимание от реальных проблем отвлекает.

Никто не митингует из-за ожидаемо провалившихся "реформ", не пикетируют прокуратуру, которая круглосуточно печатает постановления на обыски. И даже цена на газ и электричество никого не возбуждает так, как выборы у соседей.

Жаловаться на Россию-"агрессора" и обвинять всех несогласных в шпионаже – это в духе нынешней Украины. Украинским законом "отменить" выборы в России – отличная идея. И никто там, похоже, даже не попробует задуматься: если весь прессинг Запада никак не повлиял на российские выборы – то куда уж этим-то?..

Хотя кто знает – может быть, еще придет время задуматься о своих собственных выборах и о своих собственных лидерах украинским "патриотам". Вместо того, чтобы довольствоваться ролью сторонних наблюдателей выборов в России.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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