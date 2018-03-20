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А Баба-Яга против. Киев решил "отменить" выборы в России

08:0020.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в КиевеДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов в России. Такое впечатление, что депутаты перепутали страну. Или втайне считают Владимира Путина президентом своей страны.

В последние дни украинские СМИ обсуждают лишь одно событие – выборы в России. И так как украинские "патриоты" ну очень хотели помешать  переизбранию Владимира Путина, напрашивается вывод, что они где-то в глубине души считают его президентом своей страны.   

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: теперь Раде остается только признать Россию несуществующей
У них что  там – своих новостей и проблем нет? Какой канал не включи – везде Россия… Путин… выборы… фальсификации!!! А сегодня в это включился и главный законодательный орган страны. Народные депутаты из партии Яценюка "Народный фронт" Бурбак и Логвинский разработали документ, который "отменяет" выборы в России. В смысле признает их нелегитимными. 

Вот тут давайте подумаем. Россия – в отличие от Украины – это реально независимое государство. Со своими законами, властью и выборами, которые никак не влияют на жизнь в самой Украине, но вызывают неподдельный и живой интерес у ее граждан. А у  некоторой части – нездоровый интерес.  Даже тотализатор включили на провластных телеканалах: наберет ли Путин 60% или не наберет? А что там Жириновский, тряхнет стариной? А как там либеральная оппозиция? Может, помочь им повысить активность, научить? Люди спорили, обсуждали, ставки делали.

В день выборов  националисты блокировали посольство  и консульства России на Украине, чтобы физически не допустить голосования. Это  привычное состояние перманентного митинга и шоу бесталанных  комедиантов. "Не дадим, не позволим!!" Что именно, не уточняют.  Это все, конечно "очень важно" для жизни Украины и каждого ее гражданина. Во всяком случае, внимание от реальных проблем отвлекает.

Никто не митингует из-за ожидаемо провалившихся "реформ", не пикетируют прокуратуру, которая круглосуточно печатает постановления на обыски. И даже цена на газ и электричество никого не возбуждает так, как выборы у соседей.

92-летний подполковник в отставке Анатолий Галкин с супругой голосует на выборах президента в Севастополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Грознов
"Кто бы говорил". Крымский политолог о нежелании Порошенко признать выборы
Жаловаться на Россию-"агрессора" и обвинять всех несогласных в шпионаже – это в духе нынешней Украины. Украинским законом "отменить" выборы в России – отличная идея. И никто там, похоже, даже не попробует задуматься: если весь прессинг Запада никак не повлиял на российские выборы – то куда уж этим-то?.. 

Хотя кто знает – может быть, еще придет время задуматься о своих собственных выборах и о своих собственных лидерах украинским "патриотам". Вместо того, чтобы довольствоваться ролью сторонних наблюдателей выборов в России. 

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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tvell
Так им своими проблемами заниматься надоело особенно если не получается вот и переключают внимание на надуманного врага !!!
08:08
20.03.2018
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