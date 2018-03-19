Немецкие СМИ называют заявление Хорста Зеехофера об исламе беспрецедентным. Вероятно, вкладывая в это определение не только степень его откровенности, но и зашкаливающий уровень пренебрежения к позиции канцлерин.
Поставить на место. Глава МВД Германии назвал чувство Меркель "ложным"
А все боялись, что будет как прежде. Серо и скучно. Ошиблись. Новому федеральному правительству нет еще и недели, а уже первый скандал. И это только Хорст Зеехофер. Пусть и оппонент, но "вечный" партнер Ангелы Меркель по ХДС/ХСС. А ведь еще и шесть министров от СДПГ толком даже не начинали показывать свой характер. Впрочем, именно от Зеехофера, прежде всего, и ожидали чего-то такого. Правда, не так скоро и, наверное, не так резко. Он сменил лидерство в своей партии и пост премьера Баварии на должность министра внутренних дел ФРГ и уже дебютными тезисами при исполнении дал понять, для чего, ввергнув в шок немецкую общественность.
Хотя, кого как. По опросам, большинство именно немцев именно этого от властей и хотят. Решительности и строгости по отношению к мигрантам. Как бы то ни было, СМИ называют заявление главы МВД беспрецедентным, вероятно, вкладывая в это определение не только степень его откровенности, но и зашкаливающий уровень пренебрежения к позиции канцлерин. Едва перебравшись из Мюнхена в Берлин, он сразу пошел ей наперекор. Причем в весьма чувствительном для нее вопросе. В интервью Bild Зеехофер опроверг утверждение Меркель о том, что ислам является частью Германии.
"Нет. Ислам не принадлежит Германии. Германию сформировало христианство с его воскресными выходными и церковными праздниками… И мы не будем отказываться от наших традиций и обычаев из ложного чувства такта". "Это, получается, чье чувство такта он назвал ложным?", – как бы не понимая, что к чему, спрашивают друг друга бюргеры. Их-то убеждали, что "муттер" совершенно искренне, по-матерински, несколько лет назад решила принять чуть ли не всех беженцев на свете. И тут на тебе, ее ближайший союзник, по сути, называет это лицемерием.
Впрочем, он и не обещал, что будет править с ней душа в душу. Да и она знала, кого приглашала, но вынуждена была это сделать, иначе приглашал бы кто-нибудь другой. А Зеехоферу никогда не нравились миграционные дела "старшей сестры по политической линии". Когда границу его Баварии пересекали свыше10 тысяч беженцев ежедневно, он требовал от Меркель отменить "дни открытых дверей" и даже грозил Берлину судом. Именно его ХСС, к слову, в рамках нынешней "Большой коалиции" добился введения предельной квоты на прием переселенцев – не более 200 тысяч в год.
В том же скандальном интервью он, конечно, уточнил, что живущих в стране мусульман считает полноправными членами общества. Но в устах такого главы МВД это может означать только то, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Точнее, нельзя быть свободным, если не принимаешь законы этого общества. В Германии уже не сомневаются, что кое-кого Зеехофер непременно поставит на место. Правда, еще не решили, кого раньше: мигрантов или все-таки Ангелу Меркель?
Эксперты, между тем, пытаются найти в его откровениях некий общесистемный смысл. Говорят: чтобы вернуть протестный электорат в лоно власти, он-де умышленно дублирует антиисламскую риторику "Альтернативы для Германии", которая впервые прошла в бундестаг именно на волне таких настроений. Если так, то любопытно: а канцлерин в курсе? Или в ее новом правительстве это уже не важно?
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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