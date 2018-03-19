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Шредер "заплатит" за дружбу с Путиным: страшная месть Киева

15:0419.03.2018
(обновлено: 15:18 19.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПредседатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД Украины ищет и наказывает "друзей Путина". Даже если они представляют "цивилизованный Запад". Что же так долго искали-то?

"Главного лоббиста" Путина нужно наказать, уверены в Киеве. МИД Украины предлагает ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за то, что он слишком уж, по мнению Киева, симпатизирует президенту России. 

Глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Mary Altaffer
Политолог: призыв Киева к ЕС о санкциях против Шредера – это популизм
"Друзья Путина" должны быть наказаны, полагают в незалежной. Сам Шредер ранее заявил, что не собирается пересматривать свое отношение к Путину, несмотря на критику в свой адрес. Просто потому, что они друзья – их связывают не политические, а простые человеческие отношения.

Они подружились, будучи коллегами. Ведь между ними, как говорит сам Шредер, много общего: оба росли не в лучших бытовых условиях, оба помнят, откуда они родом, оба любят и уважают своих матерей. И сейчас, по его мнению, Владимир Путин занимается самым сложным, что можно представить в политике – управляет огромной страной Россией.

В то же время, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дружеские отношения Путина и Шредера "никоим образом не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам".

Отдельная история: однажды, когда Путин и Шредер пили в бане пиво, баня загорелась. Очень странно, что в Киеве оставили это сообщение без внимания

И еще более странно, что киевские власти не спохватились уже давно. Но решили, что лучше поздно, чем никогда: нужно немедленно закрыть все счета Шредера в украинских банках и запретить ему въезд на Украину.  

Но тогда нужно идти до конца. Почему только Шредер? Например, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони также не скрывает своей дружбы с президентом России. Давайте дальше вспоминать. Бывший британский премьер Тони Блэр в свое время тоже как-то прилетал в Москву на денек – посидеть с Путиным в ресторане и поговорить "без галстуков" и без формальных церемоний. Чем не повод для ответа со стороны Киева? 

Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: заявления Шредера – заявка на то, что отношения ЕС с РФ надо менять
Да и ныне действующие западные политики поддерживают с российским лидером неформальные отношения. Канцлер Германии Ангела Меркель, когда приезжает в Россию, время от времени привозит с собой несколько  бутылочек пива – а Владимир Путин, как она сама рассказала, бывало, угощал ее вкусной копченой рыбой.

Так что, если копнуть, получается, что санкции Киев должен вводить против очень значимой части западных политиков. А лучше – сразу против всего Евросоюза. Это для начала, а дальше уже – Юго-Восточная Азия, Африка, Ближний Восток. В общем, работы у пана Климкина – непочатый край.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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