Шредер "заплатит" за дружбу с Путиным: страшная месть Киева

"Главного лоббиста" Путина нужно наказать, уверены в Киеве. МИД Украины предлагает ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за то, что он слишком уж, по мнению Киева, симпатизирует президенту России.
Они подружились, будучи коллегами. Ведь между ними, как говорит сам Шредер, много общего: оба росли не в лучших бытовых условиях, оба помнят, откуда они родом, оба любят и уважают своих матерей. И сейчас, по его мнению, Владимир Путин занимается самым сложным, что можно представить в политике – управляет огромной страной Россией.
В то же время, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дружеские отношения Путина и Шредера "никоим образом не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам".
Отдельная история: однажды, когда Путин и Шредер пили в бане пиво, баня загорелась. Очень странно, что в Киеве оставили это сообщение без внимания.
И еще более странно, что киевские власти не спохватились уже давно. Но решили, что лучше поздно, чем никогда: нужно немедленно закрыть все счета Шредера в украинских банках и запретить ему въезд на Украину.
Но тогда нужно идти до конца. Почему только Шредер? Например, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони также не скрывает своей дружбы с президентом России. Давайте дальше вспоминать. Бывший британский премьер Тони Блэр в свое время тоже как-то прилетал в Москву на денек – посидеть с Путиным в ресторане и поговорить "без галстуков" и без формальных церемоний. Чем не повод для ответа со стороны Киева?
Так что, если копнуть, получается, что санкции Киев должен вводить против очень значимой части западных политиков. А лучше – сразу против всего Евросоюза. Это для начала, а дальше уже – Юго-Восточная Азия, Африка, Ближний Восток. В общем, работы у пана Климкина – непочатый край.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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