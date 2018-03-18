Чужое счастье: хорошо там, где мигранты есть?

Высчитывать "индекс счастья" страны по комфорту иммигрантов, а не коренных жителей – это само по себе что-то новенькое. Но такова, видимо, политика мультикультурализма, версия 2.0, дополненная и исправленная..

Все лучшее – гостям, чтобы они почувствовали себя как дома. И даже лучше, чем дома. Ведь ваше счастье как хозяина зависит от удовлетворения гостей, сделали вывод авторы Всемирного доклада о счастье-2018. Помимо стандартной оценки по таким критериям как доход, продолжительность жизни, социальные гарантии, свобода, честность и щедрость, в этот раз эксперты ООН применили "сенсационную" методику: они решили оценить страны по уровню счастья иммигрантов. Выводы поразили авторов доклада: оказалось, что те государства, где лучше всего живется приезжим, они и в целом самые счастливые. А значит, мол, есть связь между этими факторами. Абсолютным лидером по всем показателям в этом году стала Финляндия. Прошлогодний "счастливчик", Норвегия, опустилась на второе место.

Высчитывать "индекс счастья" страны по комфорту иммигрантов, а не коренных жителей – это само по себе что-то новенькое. Политика мультикультурализма, версия 2.0, дополненная и исправленная. И в самом деле нормально, что приезжие должны чувствовать себя комфортно в новой стране – в конце концов, для этого они и меняли место жительства. И это вполне логично, что те страны, где в принципе все хорошо, обеспечивают благоприятные условия для иммигрантов – это называется развитая социальная сфера. Но это вряд ли можно назвать "поразительным выводом". Удивительно другое. Финляндия и Норвегия, хоть и весьма благополучны, и к обездоленным мигрантам относятся толерантно, не являются самыми популярными странами ЕС для иммиграции. И они уж точно не были оплотом Евросоюза перед цунами беженцев, в отличие от Италии и Греции, где все совсем не так прекрасно и для самих граждан, и для приезжих.

Кстати, счастье – и это касается всех, не только мигрантов – зависит от добрых и теплых отношений в семье. По крайней мере, к такому выводу авторов доклада подвел опыт Латинской Америки. А вот анализ ситуации в Соединенных Штатах подсказал им три проблемы, которые счастью угрожают. Это ожирение, опиоидный кризис и депрессия.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik