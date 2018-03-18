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Расшифрованы "дух и буква" натовского алфавита – вышло непристойно

14:0018.03.2018
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© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкПлакаты на акции протеста против учений НАТО в итальянском городе Кальяри. 14 октября 2014Плакаты на акции протеста против учений НАТО в итальянском городе Кальяри. 14 октября 2014
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Что бы еще посчитать нетолерантным и сексистским, подумалось колумнисту Daily Telegraph? И тут он увидел алфавит.

 

"Возмутительно непристойным" нашел британский журналист Оливер Притчетт фонетический алфавит Международной организации гражданской авиации. Его еще называют "фонетическим алфавитом НАТО", потому что Североатлантический альянс принял его первым среди американских и международных организаций после составления в 1956 году. 

Французская актриса Катрин Денев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Казалось бы, безобидная вещь: английским буквам присвоены кодовые названия, только и всего. И главное – исключительно для удобства записи на слух сложных терминов и фамилий, заковыристых аббревиатур и адресов электронной почты. Это важно в телефонной и радиосвязи, особенно в условиях чрезвычайных, когда от того, правильно тебя поняли или не поняли совсем, зависит твоя жизнь.

Так что же в этой жизненно необходимой азбуке не так, раз она может обидеть человека, как считает автор Daily Telegraph? Судите сами. В качестве кода используются, например, мужские имена. Их подавляющее число, начиная с Чарли (Charlie) и заканчивая Виктором (Victor). Женское имя только одно, Джульетта, да и оно, скорее всего, возникло по ассоциации с мужским: Ромео. И после этого вы будете говорить, что алфавит не сексистский? Что он не оскорбляет чувств феминисток, служащих в ВВС НАТО или работающих диспетчерами на гражданских авиалиниях? Даже танцы, упомянутые в кодах, – это сексизм чистой воды. "Фокстрот", "танго" – в них же мужчина ведет, а не женщина! Странно, что "алфавитный аналитик" не возмущается тем, что парные танцы, где ведет женщина, еще вообще не придуманы человечеством, ну да ладно. Продолжим.

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© Peter Adamik. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля.
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Что за кодовое слово "папа" (Papa)? Патернализм, делает вывод Притчетт. И он прав. Мало того, что натовский алфавит склоняет международный социум к готовности подчиниться сильному покровителю, так он еще и милитаризирует сознание кодовым словом "униформа"!..

С остроглазым (или остроумным?) Оливером Притчеттом трудно не согласиться. И неважно, веселился он или горевал, когда присмотрелся к фонетическому алфавиту. Слова-то в самом деле подобраны такие, что иной человек – например, поборник гендерного паритета – в самый неподходящий момент может разгневаться и не пожелать их произносить. Даже рискуя жизнью. Да-с, такие теперь нравы в тренде!..

Автор Ольга Бугрова,  радио Sputnik

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