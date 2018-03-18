Расшифрованы "дух и буква" натовского алфавита – вышло непристойно

"Возмутительно непристойным" нашел британский журналист Оливер Притчетт фонетический алфавит Международной организации гражданской авиации. Его еще называют "фонетическим алфавитом НАТО", потому что Североатлантический альянс принял его первым среди американских и международных организаций после составления в 1956 году.
Так что же в этой жизненно необходимой азбуке не так, раз она может обидеть человека, как считает автор Daily Telegraph? Судите сами. В качестве кода используются, например, мужские имена. Их подавляющее число, начиная с Чарли (Charlie) и заканчивая Виктором (Victor). Женское имя только одно, Джульетта, да и оно, скорее всего, возникло по ассоциации с мужским: Ромео. И после этого вы будете говорить, что алфавит не сексистский? Что он не оскорбляет чувств феминисток, служащих в ВВС НАТО или работающих диспетчерами на гражданских авиалиниях? Даже танцы, упомянутые в кодах, – это сексизм чистой воды. "Фокстрот", "танго" – в них же мужчина ведет, а не женщина! Странно, что "алфавитный аналитик" не возмущается тем, что парные танцы, где ведет женщина, еще вообще не придуманы человечеством, ну да ладно. Продолжим.
С остроглазым (или остроумным?) Оливером Притчеттом трудно не согласиться. И неважно, веселился он или горевал, когда присмотрелся к фонетическому алфавиту. Слова-то в самом деле подобраны такие, что иной человек – например, поборник гендерного паритета – в самый неподходящий момент может разгневаться и не пожелать их произносить. Даже рискуя жизнью. Да-с, такие теперь нравы в тренде!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.