Спорт – угроза суверенитету: Украина развернула лыжи от России

"Политика по обеспечению государственного суверенитета Украины" встала на пути спорта. Отныне члены сборных команд незалежной "не будут принимать участие в любых соревнованиях на территории РФ". Это цитаты из свежеизданного приказа главы украинского министерства молодежи и спорта Игоря Жданова. Он же и обоснования привел, тверже некуда.
Дебютный "невыезд" украинских спортсменов состоится уже в конце марта – это когда в Тюмени будет проходить этап Кубка мира по биатлону. Кажется, еще 10 марта ничего не предвещало – украинцы преспокойно выступали на Кубке Международного союза биатлонистов в российском Увате.
Что же произошло меньше, чем через неделю, когда Жданов вдруг выложил в Facebook свой запретительный приказ? Да просто он узнал о намерениях биатлонистов из США, Канады и Чехии не ехать в Тюмень и сразу почувствовал прилив сил. "Настоящее требует от нас решительных действий", – написал он в "посте" перед фотокарточкой приказа.
А еще лучше, что помимо злобных комментариев к опубликованному в Сети снимку – злобных со стороны членов "Украинского объединения патриотов", например, – можно прочесть и слова поощрения. В частности такие: "Нормальные люди видят в этом то, что есть: нормальные отношения между россиянами и украинцами". И даже такие слова: "Жаль, белорус китайца не задвинул – был бы весь олимпийский пьедестал наш". Здесь ключевое слово – "наш". К счастью, есть еще и вне России люди, для которых украинцы, белорусы и русские составляют единое "мы".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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