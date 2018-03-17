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Спорт – угроза суверенитету: Украина развернула лыжи от России

14:0017.03.2018
(обновлено: 14:10 17.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВита Семеренко (Украина), Юлия Джима (Украина), Елена Пидгрушная (Украина), Валентина Семеренко (Украина), завоевавшие золотые медали в эстафете на соревнованиях по биатлону среди женщинВита Семеренко (Украина), Юлия Джима (Украина), Елена Пидгрушная (Украина), Валентина Семеренко (Украина), завоевавшие золотые медали в эстафете на соревнованиях по биатлону среди женщин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Не ездить на международные соревнования в Россию – объявить бойкот по всем видам спорта. Так решили спортсмены незалежной. Вернее, так решили за них.

"Политика по обеспечению государственного суверенитета Украины" встала на пути спорта. Отныне члены сборных команд незалежной "не будут принимать участие в любых соревнованиях на территории РФ". Это цитаты из свежеизданного приказа главы украинского министерства молодежи и спорта Игоря Жданова. Он же и обоснования привел, тверже некуда.  

Болельщики сборной Украины
© РИА Новости / Егор Еремов
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Мнение: бойкот Украиной спортивных соревнований в РФ – попытка провокации
Первое – разумеется, пресловутая "война" якобы с Россией на востоке Украины. Видимо, Жданову невдомек, что ни в одном международном документе Россия не указана стороной внутриукраинского конфликта, а закон о реинтеграции Донбасса, где эта ложь прописана черным по белому, международной силы не имеет. Второе обоснование – "опасность", которая подстерегает украинцев в России. Какая именно, непонятно. Однако министр настолько уверен в ее существовании, что даже призвал международные федерации никогда больше не выбирать территорию РФ для международных состязаний. 

Дебютный "невыезд" украинских спортсменов состоится уже в конце марта – это когда в Тюмени будет проходить этап Кубка мира по биатлону. Кажется, еще 10 марта ничего не предвещало – украинцы преспокойно выступали на Кубке Международного союза биатлонистов в российском Увате. 

Что же произошло меньше, чем через неделю, когда Жданов вдруг выложил в Facebook свой запретительный приказ? Да просто он узнал о намерениях биатлонистов из США, Канады и Чехии не ехать в Тюмень и сразу почувствовал прилив сил. "Настоящее требует от нас решительных действий", – написал он в "посте" перед фотокарточкой приказа. 

Александр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог: для атлетов из России и Украины спорт стал выше политики
Конечно, трудно предположить, что среди украинских спортсменов существует монолитное единство с министром Ждановым, и они только и ждали, когда он прикажет им не ездить в Россию. Хотя бы потому, что с каждых крупных соревнований мы получаем подтверждения дружбы российских и украинских спортсменов. Взять хотя бы фотографию с Олимпиады в Пхенчхане, на которой спортсмены обнимаются на пьедестале. У украинского — золотая медаль, у россиянина – бронза, оба рады, в том числе и друг за друга. Это хорошо видно по выражениям лиц. 

А еще лучше, что помимо злобных комментариев к опубликованному в Сети снимку – злобных со стороны членов "Украинского объединения патриотов", например, – можно прочесть и слова поощрения. В частности такие: "Нормальные люди видят в этом то, что есть: нормальные отношения между россиянами и украинцами". И даже такие слова: "Жаль, белорус китайца не задвинул –  был бы весь олимпийский пьедестал наш". Здесь ключевое слово – "наш". К счастью, есть еще и вне России люди, для которых украинцы, белорусы и русские составляют единое "мы".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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