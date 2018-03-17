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Праздник политкорректности – в Старом Свете уточнили, кто мать и ее ли день

10:0017.03.2018
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© Depositphotos / Andrew BedrovОткрытка ко Дню материОткрытка ко Дню матери
© Depositphotos / Andrew Bedrov
Новый европейский тренд – сочинять оригинальные и переименовывать привычные праздники так, чтобы ни по матери, ни по отцу, ни с какой стороны не прочитывалась половая принадлежность тостуемых и тостующих.

Пятьсот лет в четвертое воскресенье Великого поста британцы отмечали "День матери", прежде чем поняли: не все так однозначно в слове "мать", и убрали его из названия праздника. Традиционный праздник отныне просто "Твой день". Во всяком случае, именно так было написано на новеньких открытках, поступивших в продажу к 11 марта: "Поздравляю с твоим днем" (Happy You Day). 

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С почином выступили супермаркеты компании Waitrose, в которой объяснили благородную суть новинки. Оказывается, поздравительные открытки без прямой отсылки к матери в точном значении этого слова позволяют приобщиться к празднику более широкому кругу лиц. В первую очередь – тем матерям и бабушкам, которые ощущают себя трансгендерами или прошли операцию по смене пола и стали транссексуалами. Но поскольку назвать бородатого дяденьку мамой все еще неудобно, то вот вам и "Твой день". Как говорится, "вспомнил бабушка, как девушкой была".

Отдадим должное Waitrose – наряду с молодым и гендерно-нейтральным "Твоим днем" не забыт и старый добрый "День матери". Традиционные открытки чисто женского содержания тоже продавались, что, однако, выдало в торговцах некоторую непоследовательность.

Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Другое дело – супермаркеты сети Scribbler. Их праздничные открыточки пестрили словом "мама", однако предназначались они для однополых пар. В поисках способа удовлетворить "материнской радостью" мужские семьи – хотя бы раз в году, хотя бы на бумажке, – был придуман специальный текст: "Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама". В крепких "женских семьях" звучали не менее теплые пожелания: "Две мамы лучше, чем одна".

Европейская думка вынести за скобки слово "мать" как чересчур сильно "гендерно окрашенное" родилась не в один и, конечно, не на один день. Видимо, таков новый тренд Старого Света – сочинять оригинальные и переименовывать привычные праздники так, чтобы ни по матери, ни по отцу, ни с какой стороны не прочитывалась половая принадлежность тостуемых и тостующих.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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