Праздник политкорректности – в Старом Свете уточнили, кто мать и ее ли день

Пятьсот лет в четвертое воскресенье Великого поста британцы отмечали "День матери", прежде чем поняли: не все так однозначно в слове "мать", и убрали его из названия праздника. Традиционный праздник отныне просто "Твой день". Во всяком случае, именно так было написано на новеньких открытках, поступивших в продажу к 11 марта: "Поздравляю с твоим днем" (Happy You Day).
Отдадим должное Waitrose – наряду с молодым и гендерно-нейтральным "Твоим днем" не забыт и старый добрый "День матери". Традиционные открытки чисто женского содержания тоже продавались, что, однако, выдало в торговцах некоторую непоследовательность.
Европейская думка вынести за скобки слово "мать" как чересчур сильно "гендерно окрашенное" родилась не в один и, конечно, не на один день. Видимо, таков новый тренд Старого Света – сочинять оригинальные и переименовывать привычные праздники так, чтобы ни по матери, ни по отцу, ни с какой стороны не прочитывалась половая принадлежность тостуемых и тостующих.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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