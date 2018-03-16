По большому счету, нет ничего плохого в том, что Трамп развлекается кадровой чехардой. Хуже станет, когда у него закончатся люди, и он захочет увольнять страны. Уже хочет. Но ему люди мешают. От них и избавляется. Пока от своих.
Тебя сейчас послать иль через Twitter. Трамп продолжит чистку аппарата
"Говорила с президентом и генералом Гербертом Макмастером – несмотря на все сообщения в СМИ, у них хорошие рабочие отношения, никаких изменений", – написала в своем блоге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. И все тут же вспомнили, что на слухи об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона она реагировала так же. Это еще не значит, что вот-вот. Но то, что кое-кому пора паковать чемоданы – точно. Просто Трамп, как говорят о нем те, кто все-таки надеется на присутствие в нем какой-никакой тактичности, думает, как бы поделикатней распрощаться с советником по нацбезопасности. "Может, твитом?", – вероятно, спрашивает он себя.
На самом деле, не придумай когда-то поэт-сатирик Владимир Вишневский свое нетленное "тебя сейчас послать или по факсу?" – придумал бы теперь, как бы от Трампа. "Тебе в глаза сказать иль через Twitter?". Впрочем, не в этом суть. Телеканал Fox News предсказывает продолжение банкета. Его собеседники и вовсе описывают кадровые перестановки в администрации как "кровавую бойню". На место Макмастера они прочат экс-полпреда США при ООН, крайнего консерватора и жесткого критика России и Ирана Джона Болтона. А главу аппарата Джона Келли, полагают, сменит директор Административно-бюджетного управления США Мик Малвани.
Причиной всей этой текучки источники называют несносный и неуживчивый характер самого Дональда. Тоже мне, открыли Америку. Он лишь переступив порог Белого дома, сам понял и другим дал понять, что здесь – тоска. Поэтому и решил, так сказать, "разнести эту халабуду". Ну, то есть, привить ей те законы, по которым он жил до того. В том числе и законы жанра. Его телешоу "Кандидат" потому ведь и пользовалось успехом, что зрители все время ждали, кому он в следующий раз скажет: "уволен!".
Но Тиллерсоном он так задрал планку, что после него отставка министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина уже не впечатлила. И даже расчет, выданный личному помощнику президента Джону Макэнти за подозрения в махинациях, взыскательную публику тоже не вдохновил. Другое дело – ключевые фигуры. Генералы Макмастер и Келли. Выше их – только звезды Мэттиса. Но шеф Пентагона – с первого дня неприкасаемый. А этим ничего такого не обещали. Тем более, их самих выпустили на замену. Получается, Трамп пошел по второму кругу. Увольняет тех, кто сменил уволенных.
В принципе, это его даже не внутреннее, а личное дело. Тем паче, что в делах этих, правда, много личного. Макмастеру, например, как говорят, он так и не простил его тайную встречу с бывшим помощником Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс. А на солдафона Келли, превратившего Белый дом в казарму, точат зуб Иванка и ее муж Джаред. Задел их родственные чувства, запретив и им тревожить отца по пустякам. По большому счету, нет ничего плохого в том, что Трамп развлекается кадровой чехардой. Хуже станет, когда у него закончатся люди, и он захочет увольнять страны. Уже хочет. Но ему люди мешают. От них и избавляется. Пока от своих.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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