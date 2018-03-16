Испугались правды о Крыме – сорвали заседание Совета ООН

Засиделись в ресторане и сорвали заседание Совета ООН по правам человека: женевские "забастовщики" как могли подыграли Украине против России. А толку-то?..

Профсоюз сотрудников штаб-квартиры ООН в Женеве объявил забастовку. Может быть, у членов профсоюза давно наболело, но решились они не выйти на работу именно в тот день, на который было назначено заседание Совета ООН по правам человека. И что еще важнее – на этом заседании должен был выступить Александр Молохов, постоянный представитель Республики Крым при президенте России. В качестве темы он заявил "нарушение Украиной прав крымчан": здесь водная и энергетическая блокада полуострова со стороны Киева и многое другое.

Итак, выступление не состоялось, потому что не состоялось само заседание. При этом официальное объяснение причин внезапного "выходного дня" начинается и заканчивается одним словом: вот эта самая "забастовка". Чего требуют бастующие – повышения зарплаты или перекраски зеленого цвета на светофорах в голубой, неизвестно. Зато известно другое: говорят, что накануне невыхода на службу члены профсоюза засиделись в дорогом женевском ресторане. И не одни, а в компании других членов – украинской делегации, прибывшей на упомянутую 37-ю сессию по правам человека.

Неужели ооновцы продались за сало и горилку? Меню не опубликовано, но по-любому, если гуляли, то не на свои. Это ясно так же, как и то, с какой, мягко говоря, неохотой украинская делегация отправилась бы на заседание, где ей пришлось бы выслушать всю правду об отношении Украины к Крыму и его жителям. Теперь же настроение делегатов незалежной определенно улучшилось – сорванная повестка повторена не будет.

Но что они выиграли? Не сейчас, так в другой раз и в третий, и в четвертый Россия донесет до пресловутой мировой общественности информацию об истинном положении дел в Крыму и о том, кто Крыму друг, а кто враг. К тому же с каждым годом делать это все проще и проще – из года в год множатся зарубежные делегации, посещающие Крым. На сегодня их далеко свыше сотни – из Германии и Франции, Италии и Иордании, Японии и Китая, и предложения иностранцев крымчанам становятся все более смелыми. Так, в эти дни в Крыму находится финская делегация, и одно из ее предложений таково: открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Симферополь, организовав для финнов безвизовый режим. Так что на Женеве свет клином не сошелся.