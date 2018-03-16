Из героев – в "Миротворец", а оттуда в президенты? Карьера Надежды Савченко

Главная Надежда Украины не оправдывается. А идет в наступление. Савченко в ответ на обвинения генпрокурора Юрия Луценко в том, что она готовила теракт, обвиняет его самого в сумасшествии и отшучивается, что только ленивый не мечтал взорвать Верховную раду.
Но кое-кто прислушивается к пану Луценко всерьез – Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец" как пособницу террористов и изменницу родины.
Теперь же Надежда Савченко – в базе "Миротворца", в совершенно разномастной компании тех, кто хоть однажды высказывался хоть как-то против украинской власти. Там и российские политические и общественные деятели из противоположных лагерей, и донбасские ополченцы, и журналисты, и украинские оппозиционеры самого разного толка, и Михаил Саакашвили с Юлией Тимошенко. Наверное, скоро создатели этого кишащего вирусами сайта должны будут внести в базу и самих себя – просто чтобы база обновлялась.
А Надежду Савченко, того и гляди, могут лишить депутатской неприкосновенности и арестовать. Для этого ли ее так ждали из российской тюрьмы, где она отбывала наказание за причастность к убийству журналистов в Донбассе?
Но, видимо, ее планируют посадить вновь, теперь уже на Украине. Как считают некоторые украинские эксперты, другого выхода у властей нет, ведь в противном случае она сядет уже в президентское кресло, получив от этой "цирковой кампании" неплохие политические бонусы. К тому же, она, по ее словам, давно уже готова возглавить страну. Хотя вообще-то одно другого не исключает – ведь не исключено, что попытавшись "запереть" Савченко, Луценко только повысит ее популярность.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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