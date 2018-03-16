Из героев – в "Миротворец", а оттуда в президенты? Карьера Надежды Савченко

Чем дольше существует Украина в ее нынешнем виде, тем больше, как выясняется, у нее врагов – база сайта "Миротворец" быстро пополняется самыми разнообразными фамилиями. Теперь там и вчерашний Герой Украины Надежда Савченко.

Главная Надежда Украины не оправдывается. А идет в наступление. Савченко в ответ на обвинения генпрокурора Юрия Луценко в том, что она готовила теракт, обвиняет его самого в сумасшествии и отшучивается, что только ленивый не мечтал взорвать Верховную раду.

Но кое-кто прислушивается к пану Луценко всерьез – Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец" как пособницу террористов и изменницу родины.

Кажется, только вчера ее встречали в том же парламенте как героя, а сегодня, говорят, она пришла туда с оружием, чуть ли не с гранатами в сумочке. Взорвать главный зал хотела. В соцсетях шутят , что прятала миномет под одеждой, и в этом – секрет ее изменившегося в последнее время силуэта.

Теперь же Надежда Савченко – в базе "Миротворца", в совершенно разномастной компании тех, кто хоть однажды высказывался хоть как-то против украинской власти. Там и российские политические и общественные деятели из противоположных лагерей, и донбасские ополченцы, и журналисты, и украинские оппозиционеры самого разного толка, и Михаил Саакашвили с Юлией Тимошенко. Наверное, скоро создатели этого кишащего вирусами сайта должны будут внести в базу и самих себя – просто чтобы база обновлялась.

А Надежду Савченко, того и гляди, могут лишить депутатской неприкосновенности и арестовать. Для этого ли ее так ждали из российской тюрьмы, где она отбывала наказание за причастность к убийству журналистов в Донбассе?

Но, видимо, ее планируют посадить вновь, теперь уже на Украине. Как считают некоторые украинские эксперты, другого выхода у властей нет, ведь в противном случае она сядет уже в президентское кресло, получив от этой "цирковой кампании" неплохие политические бонусы. К тому же, она, по ее словам, давно уже готова возглавить страну. Хотя вообще-то одно другого не исключает – ведь не исключено, что попытавшись "запереть" Савченко, Луценко только повысит ее популярность.

Впрочем, и на свободе ее можно нейтрализовать известным и испытанным оружием – обвинить в сговоре с Россией. Ведь воевать в Донбасс отправляли идеологически правильного солдата, а после недолгого пребывания на территории "страны-агрессора" получили оппозиционера, который призывает снести действующую власть. Хотя, что примечательно, Савченко озвучивает сейчас лозунги того самого Майдана, который привел нынешних политиков к управлению государством. Но их это уже не вдохновляет – "революция достоинства" закончилась, а тем ее "героям", которые этого не понимают, самое место в тюрьме. И заодно в базе "Миротворца".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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