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"Базарная хабалка": британский министр как зеркало провокации

11:0216.03.2018
(обновлено: 11:51 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Glyn KirkГэвин Уильямсон на 10 Даунинг-стрит в ЛондонеГэвин Уильямсон на 10 Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2018 / Glyn Kirk
Хамство и оскорбления вместо аргументов, подозрения и угрозы вместо доказательств. "Делом Скрипаля" Британия запустила процесс превращения международных отношений в базар.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон прокололся. Лучше бы ему было не хамить России, а попробовать изобразить из себя настоящего денди и  джентльмена. Было бы эстетичней и убедительней. Но, молодость, что поделаешь. Кровь горячая, да и явный дефицит воспитания. Комментируя, напомню, возможность принятия Москвой ответных мер на высылку из Лондона российских дипломатов, сей "благородный муж" посоветовал России "отойти и заткнуться". Точнее всего по поводу этой выходки высказался официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, назвав заявление британского коллеги "риторикой базарной хабалки". 

Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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"Мы найдем вас, мы убьем вас". Песнь песней британской дипломатии
Трудно с этим поспорить. Но можно, с другой стороны, и поблагодарить Уильямсона за его прокол. Его грубость стала замечательным, очень точным маркером всего "дела Скрипаля". Продемонстрировала крайне низкий уровень провокации и последовавших за ней усилий. Лондон просто ждал команды "фас", и подготовился очень небрежно. А затем небрежность переросла в откровенный абсурд и фарс, в рамках которого не работают ни доводы разума, ни международные процедуры, применяемые в схожих случаях, а также не требуются никакие доказательства для обвинений и принятия решений. Нет смысла еще раз говорить о том, что России не было вообще никакого смысла, тем более в преддверии президентских выборов, травить экс-полковника ГРУ. Он уже много лет был "битой картой", про которую в Москве забыли за полным отсутствием интереса и, тем паче, какой-то там якобы угрозы. Но авторы провокации, судя по всему, обладающие очень низкой квалификацией, достали ее из пыльного шкафа и сделали поводом для политического трэша, какого, похоже, еще мир почти не видывал. 

Даже в версиях у Лондона полная путаница. Одни британские СМИ пишут, что якобы ядовитое вещество находилось в чемодане дочери Скрипаля, прилетевшей из Москвы. Даже пытаются детализировать: ядом, дескать, была пропитана одежда или косметика. Другие СМИ утверждают, что смертоносной химией был обработан автомобиль BMW бывшего полковника. И тоже дают некие подробности: мол, отраву злоумышленники нанесли на ручку двери машины или ввели в ее вентиляционную систему. И теперь якобы обстоятельства в рамках именно этой версии расследуются в условиях строжайшей секретности, поскольку могло пострадать еще большее количество человек. Дамы, а точнее главная дама с Даунинг-стрит, и господа! Вы уж как-то определитесь. Предложите что-нибудь одно и стойте на нем насмерть!  

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. 12 марта 2018
© REUTERS / Simon Dawson
Политик: от голословных обвинений в Лондоне плавно перешли к хамству
А то ведь есть устойчивое ощущение, что организаторы этой громкой и грубой провокации против России недоработали. Не очень убедительно выглядит эта история в лондонской трактовке. Можно было бы сделать куда более наглядно, веско и однозначно. Бронебойно. В их, конечно, понимании, не имеющем никакого отношения к элементарной логике и в целом интеллектуальной деятельности. Например, напасть на бывшего российского гражданина с балалайкой, затем придушить оренбургским платком, а рядом оставить матрешку в качестве "черной метки". Все вопросы и сомнения в причастности Москвы отпали бы сразу и сами собой. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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