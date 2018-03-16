"Идеальная машина для убийства". Нацизм, который построили США и Британия

Родина должна знать своих "героев". В марте 1935 года Гитлер объявил о создании вермахта. Первыми, кто бросился ему помогать, стали страны Запада. Сегодня они стараются об этом скромно помалкивать.

В этот день, …лет назад

Шестнадцатого марта 1935 года в нацистской Германии был принят "Закон о создании вермахта" и введена всеобщая воинская повинность.

Закон предусматривал увеличение немецкой армии до полумиллиона человек, создание 36 новых дивизий, в их числе трех танковых и пяти моторизованных.

Это было грубым нарушением одного из главных пунктов Версальского мирного договора, подписанного Германией после поражения в Первой мировой войне. Немецкие вооруженные силы были ограничены 100-тысячной армией. Обязательная служба отменена. Кроме того, запрещалось иметь основные виды современного вооружения.

© Фото : Bundesarchiv Немецкие солдаты заряжают самоходную мортиру "Карл". Возле Варшавы, Август-сентябрь 1944

Но со временем Англия, Франция и США под давлением, в том числе, своего ружейного лобби пошли на пересмотр Версаля. Собственно, они-то и создали вермахт – "идеальную машину" для убийства миллионов. Конечно, Запад считал, что она создается исключительно против Страны Советов…

А все началось гораздо раньше. Гитлер стал рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года, а лидером национал-социалистов был с 1921 года. И все на Западе прекрасно знали, что из себя представляет идеологическая программа НСДАП. Но, тем не менее, в мае 1933 года президент Рейхсбанка Ялмар Шахт едет в США, встречается с президентом Франклином Рузвельтом, капитанами американских деловых кругов – и получает кредиты (и не первые!) на сумму до миллиарда долларов. Из США Шахт едет в Британию – и получает заем в 2 миллиарда долларов – на развитие промышленности.

Думаете, американцы и англичане не догадывались, какую именно промышленность будут развивать нацисты? Знали прекрасно! Но, тем не менее, крупнейшие европейские и американские монополии, взапуски друг с другом, оказывали Гитлеру широкую финансовую помощь.

Шахт впоследствии писал: "Заграница форменным образом превзошла сама себя в признании того, что делал Гитлер, и оказывала ему беспрестанно всяческие почести".

К 1941 году, согласно статистике, американские инвестиции в экономику Германии составили полмиллиарда долларов!..

Немецкий гигант "И.Г. Фарбениндустри", финансировавший избирательную кампанию нацистов, находился под контролем рокфеллеровской "Стандарт Ойл", имел в США семь дочерних предприятий.

Этот самый "Стандарт Ойл" строил в Германии бензиновые заводы, американские авиапроизводители делились техническими секретами со своими немецкими "друзьями"…

Да что там чертежи! Британия в те годы сама еще не перевооружила до конца свою военную авиацию, но ее ВПК с согласия официального Лондона вовсю продавал Германии новейшие военные самолеты. Британские корабелы строили для Кригсмарине военные суда. Многие из них потом примут участие в так называемой "Битве за Атлантику" против британских ВМС. И будут топить британцев.

Накануне Второй мировой войны британский экономист Пауль Эйнциг писал: "Если когда-нибудь настанет Судный день, то ответственность за гибель английских солдат и гражданского населения придется возложить на снисходительную позицию английского правительства".

Верно, но отчасти. Потому что для Запада "судный день" за поддержку Гитлера так и не наступил. И в основном благодаря Красной армии.

Сами-то они не очень много могли. Ну разве что накинуться шакальей стаей на уже поверженного русскими врага. Вот, например, 13–15 февраля 1945 года англо-американская авиация устроила показательную бомбардировку Дрездена, имевшую с военной точки зрения совершенно мизерные результаты. Но, тем не менее, в результате погибло более 130 тысяч человек, полностью разрушен центр города. Думаете, все это делалось для окончательной победы над Гитлером? Отнюдь! Уже тогда США и Британия разрабатывали планы войны против СССР – так называемая операция "Немыслимое". И главной причиной столь варварских бомбардировок было то, что Дрезден должен был отойти к советской зоне оккупации.

И напоследок. Тогда же, 14 февраля 1945 года, американские бомбардировщики нанесли удар по Праге, оккупированной нацистами. В результате погибли свыше 700 мирных жителей, еще почти 1200 получили ранения. Как позднее утверждали представители американских ВВС, бомбардировка произошла по ошибке вследствие того, что самолеты, летевшие бомбить Дрезден, сбились с курса. Дескать, война! Ошибочка вышла. С кем не бывает. А вот и нет, и сегодня с англосаксами такое "бывает". Бывало и будет! Судя по всему, еще не раз.

Граф Петр Александрович Валуев это очень верно подметил еще полтора века назад: "Наука жизни заключается в том, чтобы никогда не забывать непрочности факта и вечности принципа".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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