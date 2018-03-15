По правде сказать, у президента Филиппин нет шансов, попав в МУС, остаться несъеденным. А на "шансов нет", стало быть, и суда нет.
Членам суда, а ему не сюда. Родриго Дутерте вывел себя из-под трибунала
Что-то давненько его не было слышно. Так, чтобы весомо, грубо, зримо. Как он умеет. Из последнего убойного "расстреляйте меня, если пойду на второй срок" и "возможно, я даже первый не досижу". И это за четыре-то года до его завершения. Могло показаться, что сдулся Дутерте. Сдулся и сдался. И, похоже, Международному уголовному суду так и показалось. Все это время он ждал момента, чтобы привлечь филиппинского президента за его методы борьбы с наркотиками. 9 февраля процесс пошел. И тут Родриго понесло.
Тоже – не сразу. Вначале он в несвойственной себе манере попытался быть сдержанным. "Не волнуйтесь за меня, – успокоил он народ, – я могу встретить МУС лицом к лицу". Затем, напомнив себя самого, хорошенько разогрелся на спецпосланнике ООН по правам человека, что прибыла в Манилу для поиска улик и вещдоков. Свой совет "не связываться с ним" он снабдил отборными ругательствами. Ну, а после того, как верховный комиссар ООН по тем же правам рекомендовал Дутерте "срочно пойти и проверить психическое здоровье", решил окончательно и безоговорочно вывести страну и себя вместе с ней из-под юрисдикции Международного трибунала.
По его словам, суд "заранее навесил ярлык убийцы и преступника". Как он сказал, "характер расследования наводит на мысли о том, что в МУС меня уже осудили". Откровенно говоря, да. Хотя еще и неофициально. Но если там за кого-то берутся, то это – наверняка. А тут на самом деле есть, за что ухватиться. На начало 2018 года количество жертв антинаркотической кампании по-филиппински оценивалось от 4 тысяч (это правительственные данные) до 13 тысяч человек (это цифры НПО). И это без учета тех нескольких тысяч, что "полегли" от рук "народных добровольцев".
"Если вы знаете наркоманов и наркоторговцев, идите и убейте их, – говорил им Дутерте в день инаугурации. – Не бойтесь тюрьмы, я пойду в тюрьму за вас всех". Не уточнил он, в какую. Но явно не имел в виду ту, что в Гааге. По правде сказать, у Родриго нет шансов, попав в МУС, остаться несъеденным. А на "шансов нет", стало быть, и суда нет. Объявленный им выход из-под действия так называемого Римского статута в реальности может состояться не раньше, чем через год – таковы правила этой Международной инстанции. Но когда Дутерте заботили правила. Тем более, не его.
Вообще, сюжеты о нем – они как лирическое отступление от геополитики. Пусть и не всегда в литературных выражениях. Правозащитники, впрочем, полагают, что это еще и отступление от прав и свобод. Но на Филиппинах, например, рейтинг доверия у этого "несносного злодея" в районе 80 процентов. В парламенте у него огромная поддержка. И мы, возможно, еще увидим и услышим, как все они станут уговаривать Родриго остаться. Иными словами, знал бы он Лермонтова – сказал бы своим международным обличителям, что "есть и божий суд, наперсники разврата". А так, даже не зная поручика Ржевского, чисто от себя скажет: членам суда, а мне – не сюда.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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