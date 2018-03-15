Едва ли не первым своим заявлением на Даунинг-стрит Мэй пригрозила России ядерной бомбой. Просто так. Но потом – то Brexit, то досрочные выборы, то опять Brexit. Уже, казалось, ничто не спасет эти тусклые будни. Но вдруг – как в сказке: Солсбери!

"Убить" перебежчика, или Хороший русский – мертвый русский Your browser does not support HTML5 audio

Скотланд-Ярд, видимо, не предупредили. Или в нем совсем не понимают всю остроту политического момента. Когда Тереза Мэй в парламенте выносила России приговор, в полиции откровенно признавались, что расследование по Скрипалю толком даже не начиналось, поэтому ничего определенного они сказать не могут. Дилетанты. Глава МИД далекой Эстонии, некто Миксер, и то больше смыслит в этом деле, чем они. Даже он сразу распознал: русские.

А Мэй была хороша. Это вам не вторая железная – в смысле, леди. Это второй железный – в смысле, занавес. Тереза замахнулась на Уинстона их Черчилля. Вряд ли, конечно, ее речь по типу "фултонской" назовут "солсберской". Все-таки мелковата. Да и не занавес это, а занавески. Прозрачные. Видно же, чем они там занимаются. Но Мэй отныне запомнят именно такой. Не вялой и бесполезной. А злобно-решительной, напряженно-старательной и сосредоточенно-бесцеремонной. С гримасой, которая и должна быть у той англичанки, что гадит. С позапрошлого века мы используем это выражение как бы вообще. Теперь знаем эту англичанку в лицо. Соответствует. Вполне.

Еще пару лет назад – сама в геополитике "новичок", она сразу открыла свою формулу нервнопаралитического воздействия. Едва ли не первым своим заявлением на Даунинг-стрит пригрозила России ядерной бомбой. Просто так. Потому что есть. Россия и бомба. Но то Brexit, то досрочные выборы, то опять Brexit, то снова Brexit, то все никак этот, будь он неладен, Brexit. Рутина. Уже, казалось, ничто не спасет эти ее тусклые и никчемные будни. Но вдруг – как в сказке, Скрипаль и дочь. Все ей ясно стало точь-в-точь. Столько лет сражалась с судьбой, чтобы дать Россию под бой.

Самая масштабная высылка дипломатов за 30 лет. А какая западная солидарность! Этак, может, и ЕС сжалится да скостит отступные за развод. И, конечно, футбол. Легальный повод испортить русским праздник и лишить их радости лицезреть членов королевской фамилии. Ну, и самое Мэй с ее Джонсоном. Зависть и ревность получат пусть не полное, но удовлетворение.

Что касается оснований, то это – неинтересно. Степень их ничтожности понятна из известных фактов. Россию обвиняют в применении газа, который она никогда не производила, и создатель которого до сих пор живет в США. А еще шпионский сериал с эпизодом про "новичка", который вышел в Британии за неделю до, как они это назвали, "нападения в Солсбери". А еще сюжеты 10-летней давности из архива российских новостей о разоблачении Скрипаля, вдруг выложенные в сеть с носителя, работающего на британские спецслужбы. И тоже до того, как шпиона нашли на скамейке без чувств. Чтобы к этому моменту сами собой отпали вопросы: кто, кого, за что и чем.

Они же для того и предоставляют убежище всякой, извините, сволочи, чтобы иметь варианты на заклание. Но в этой истории про чисто английскую заботу о "хорошем" русском есть поучительный смысл. Даже два. Библейский. Удел Иуды всегда одинаков. И, собственно, британский. Хороший русский – мертвый русский. Как минимум, бессознательный. Что до Мэй, то она теперь сама, как Скрипаль. Тоже все сказала. Отработанный кадр. Разница лишь в том, что ее даже травить неинтересно. Хотя британские спецслужбы – они же такие затейники. Мертвого поднимут.

Кстати, Международная федерация футбола заявила, что в российском чемпионате мира примут участие все 32 команды, а болеть за них или нет – личное дело каждого. Привет Терезе. Тем и отличается ФИФА и фифа, что правильно поставленным акцентом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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