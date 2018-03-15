"Убить" перебежчика, или Хороший русский – мертвый русский

Еще пару лет назад – сама в геополитике "новичок", она сразу открыла свою формулу нервнопаралитического воздействия. Едва ли не первым своим заявлением на Даунинг-стрит пригрозила России ядерной бомбой. Просто так. Потому что есть. Россия и бомба. Но то Brexit, то досрочные выборы, то опять Brexit, то снова Brexit, то все никак этот, будь он неладен, Brexit. Рутина. Уже, казалось, ничто не спасет эти ее тусклые и никчемные будни. Но вдруг – как в сказке, Скрипаль и дочь. Все ей ясно стало точь-в-точь. Столько лет сражалась с судьбой, чтобы дать Россию под бой.
Самая масштабная высылка дипломатов за 30 лет. А какая западная солидарность! Этак, может, и ЕС сжалится да скостит отступные за развод. И, конечно, футбол. Легальный повод испортить русским праздник и лишить их радости лицезреть членов королевской фамилии. Ну, и самое Мэй с ее Джонсоном. Зависть и ревность получат пусть не полное, но удовлетворение.
Что касается оснований, то это – неинтересно. Степень их ничтожности понятна из известных фактов. Россию обвиняют в применении газа, который она никогда не производила, и создатель которого до сих пор живет в США. А еще шпионский сериал с эпизодом про "новичка", который вышел в Британии за неделю до, как они это назвали, "нападения в Солсбери". А еще сюжеты 10-летней давности из архива российских новостей о разоблачении Скрипаля, вдруг выложенные в сеть с носителя, работающего на британские спецслужбы. И тоже до того, как шпиона нашли на скамейке без чувств. Чтобы к этому моменту сами собой отпали вопросы: кто, кого, за что и чем.
Кстати, Международная федерация футбола заявила, что в российском чемпионате мира примут участие все 32 команды, а болеть за них или нет – личное дело каждого. Привет Терезе. Тем и отличается ФИФА и фифа, что правильно поставленным акцентом.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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