"Мы найдем вас, мы убьем вас". Песнь песней британской дипломатии

Когда нет ни фактов, ни логических аргументов, вполне сгодятся вопли и ругань. Мы это видели, и не раз. Но от министров кабинета Ее Величества этого как-то не ожидали. И зря: это все, чем они смогли подкрепить позицию Лондона по "делу Скрипаля".

То, что попытка убийства в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нуждается в тщательном расследовании – и что Россия заинтересована в этом расследовании – это, вообще-то, аксиома, понятная любому, кто способен логически мыслить. А кому это трудно, Россия помогла – заявив о готовности принять участие в установлении фактов. Помогло не всем.

Глава британского МИД Борис Джонсон написал колонку в The Washington Post , в которой, помимо голословных обвинений в адрес Москвы, признал, что королевству нужны союзники, чтобы противостоять России и в этом вопросе тоже. Крик о помощи был услышан. На вчерашнем заседании Совбеза ООН Британия и США прекрасно выступили в тандеме. Запевалой выступил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен , который фактически повторил заявление своего премьера о том, что "нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства… и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери".

Русофобия – дело безальтернативное, это понятно. А что касается опасности для жизни британских граждан, то ее наглядно демонстрирует фотография под статьей Джонсона в американской газете. На ней изображены люди в химзащитных костюмах, на которых с улыбкой смотрят стоящие рядом люди в военной форме, но даже без марлевых повязок.

Британскую песню подхватила американский представитель в ООН Никки Хейли: "С самого начала я хочу сделать ясной одну вещь: Соединенные Штаты абсолютно солидарны с Великобританией". Ну конечно. "Что случилось, я свидетель". Были еще куплеты про Сирию и Асада, причем иногда складывалось впечатление, что слова для Британии и США написаны одним и тем же автором. Авторитет Совета Безопасности будет полностью подорван, если мы не призовем Россию к ответственности – говорит Хейли. Хотя авторитет Совета если чем и можно подорвать, то беспочвенными обвинениями и голословными заявлениями, которые то и дело звучат от двух вечных союзников в отношении самых разных стран.

Вернемся к выступлению господина Аллена. Он продолжает песню своих руководителей, в ней сразу про все. Про Литвиненко и про Украину, про Грузию и Крым – в общем, про совершенно ясные для США и Британии примеры "российского злодейства", не требующие ни разбирательств, ни аргументов. Хотя, казалось бы, при чем здесь "дело Скрипаля". Связь только одна: раз Россия "коварно напала" на Грузию в 2008, то и на Скрипаля она покушалась. Ну что же, по-своему логично. В самом деле, не про Ирак же с Югославией в таких случаях говорить.

Что до "дела Скрипаля", то британский дипломат сообщил, что в Лондоне не делали поспешных выводов и провели тщательное расследование, которое еще продолжается. И это спустя 7 дней (!!!) после преступления. Рекордные сроки. Какая-то неделя – и все понятно.

А кому непонятно, тому разъясняет глава королевского МИД Борис Джонсон. В своей статье, которая является калькой заявлений британских представителей в ООН, министр сообщает, что отравление Скрипаля – это посыл Кремля всем инакомыслящим: "мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас" (The message is clear: We will find you, we will catch you, we will kill you). Это прямая цитата из статьи главного дипломата Великобритании. Не слишком доказательно? Зато образно. Составители диалогов для недорогих дневных телесериалов сразу поняли: это свой человек.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон тоже не лыком шит. "Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали… Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", – поведал он, выступая с речью в Бристоле.

Вот вам и вся логика. В принципе, сойдет. Но лучше всего – для доброго старого английского паба перед самым закрытием, когда мысли посетителей не свежее, чем воздух в зале. А когда такой уровень дискурса являют министры Ее Величества, сэры и джентльмены, то понимаешь что осталось от величия Британии. Вот это и осталось. До мышей "съехали". С чем и поздравляем.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

