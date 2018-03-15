РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Мы найдем вас, мы убьем вас". Песнь песней британской дипломатии

17:2415.03.2018
(обновлено: 17:26 15.03.2018)
04271
© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкИсполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Когда нет ни фактов, ни логических аргументов, вполне сгодятся вопли и ругань. Мы это видели, и не раз. Но от министров кабинета Ее Величества этого как-то не ожидали. И зря: это все, чем они смогли подкрепить позицию Лондона по "делу Скрипаля".

То, что попытка убийства в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нуждается в тщательном расследовании – и что Россия заинтересована в этом расследовании – это, вообще-то, аксиома, понятная любому, кто способен логически мыслить. А кому это трудно, Россия помогла – заявив о готовности принять участие в установлении фактов. Помогло не всем. 

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© AFP 2018 / Oli Scarff
Политик: от голословных обвинений в Лондоне плавно перешли к хамству
Глава британского МИД Борис Джонсон написал колонку в The Washington Post, в которой, помимо голословных обвинений в адрес Москвы, признал, что королевству нужны союзники, чтобы противостоять России и в этом вопросе тоже. Крик о помощи был услышан. На вчерашнем заседании Совбеза ООН Британия и США прекрасно выступили в тандеме. Запевалой выступил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, который фактически повторил заявление своего премьера о том, что "нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства… и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери". 

Русофобия – дело безальтернативное, это понятно. А что касается опасности для жизни британских граждан, то ее наглядно демонстрирует фотография под статьей Джонсона в американской газете. На ней изображены люди в химзащитных костюмах, на которых с улыбкой смотрят стоящие рядом люди в военной форме, но даже без марлевых повязок. 

Британскую песню подхватила американский представитель в ООН Никки Хейли: "С самого начала я хочу сделать ясной одну вещь: Соединенные Штаты абсолютно солидарны с Великобританией". Ну конечно. "Что случилось, я свидетель". Были еще куплеты про Сирию и Асада, причем иногда складывалось впечатление, что слова для Британии и США написаны одним и тем же автором. Авторитет Совета Безопасности будет полностью подорван, если мы не призовем Россию к ответственности – говорит Хейли. Хотя авторитет Совета если чем и можно подорвать, то беспочвенными обвинениями и голословными заявлениями, которые то и дело звучат от двух вечных союзников в отношении самых разных стран. 

Вернемся к выступлению господина Аллена. Он продолжает песню своих руководителей, в ней сразу про все. Про Литвиненко и про Украину, про Грузию и Крым – в общем, про совершенно ясные для США и Британии примеры "российского злодейства", не требующие ни разбирательств, ни аргументов. Хотя, казалось бы, при чем здесь "дело Скрипаля". Связь только одна: раз Россия "коварно напала" на Грузию в 2008, то и на Скрипаля она покушалась. Ну что же, по-своему логично. В самом деле, не про Ирак же с Югославией в таких случаях говорить. 

Что до "дела Скрипаля", то британский дипломат сообщил, что в Лондоне не делали поспешных выводов и провели тщательное расследование, которое еще продолжается. И это спустя 7 дней (!!!) после преступления. Рекордные сроки. Какая-то неделя – и все понятно. 

А кому непонятно, тому разъясняет глава королевского МИД Борис Джонсон. В своей статье, которая является калькой заявлений британских представителей в ООН, министр сообщает, что отравление Скрипаля – это посыл Кремля всем инакомыслящим: "мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас" (The message is clear: We will find you, we will catch you, we will kill you). Это прямая цитата из статьи главного дипломата Великобритании. Не слишком доказательно? Зато образно. Составители диалогов для недорогих дневных телесериалов сразу поняли: это свой человек. 

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
"Комплекс неполноценности". Эксперт о реакции в США на "дело Скрипаля"
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон тоже не лыком шит. "Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали…  Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", – поведал он, выступая с речью в Бристоле.  

Вот вам и вся логика. В принципе, сойдет. Но лучше всего – для доброго старого английского паба перед самым закрытием, когда мысли посетителей не свежее, чем воздух в зале. А когда такой уровень дискурса являют министры Ее Величества, сэры и джентльмены, то понимаешь что осталось от величия Британии. Вот это и осталось. До мышей "съехали". С чем и поздравляем. 

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена