Старый друг лучше новых двух? Украина не согласна

Украина не дружит с Россией. Это знают все, но в Киеве решили лишний раз подтвердить этот печальный факт и разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Украинские власти считают, что пока они недостаточно доказали, что не любят Россию. Подтверждать этот факт, по их мнению, нужно вновь и вновь, всеми возможными способами. Например, расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Вариантов полно: можно приостановить его полностью или по частям, можно просто денонсировать – как угодно, только бы еще раз доказать непонятно кому, что Украина с Россией не дружит. Как будто у кого-то еще оставались какие-то сомнения. Поезда остановлены, экономические отношения фактически разорваны, Москва врагом названа. Но нет, все мало Киеву резких жестов.

Можно тогда всех заробитчан, которые трудятся в России, позвать обратно. Или на территории врага можно зарабатывать, воспринимая рубли как трофейные?

Все равно в случае денонсации договора и выхода страны из СНГ, где она и так присутствовала только одной ногой, гражданам Украины будет сложнее вести свою деятельность в государствах содружества. Если Киев разрывает двусторонние соглашения, то, соответственно, и Москва не будет их придерживаться. Впрочем, Украина и так нарушала положения договора без видимых мук совести.

Например, не только не занималась развитием и поддержкой русского языка и культуры на своей территории, как это предполагалось, но и сознательно этому мешала. И не только какими-то законодательными актами, но, к сожалению, и оружием – жители Донбасса на себе ощутили, насколько Киеву противно все русское, даже если это просто язык украинских же граждан.

Договор, подписанный в 1997 году, закрепляет стратегическое партнерство сторон и предполагает, что они будут уважать друг друга и мирно решать споры, не применяя силу или угрозы. Как видим, ничего этого в отношениях двух стран уже не осталось – друзьями мы называемся только по договору.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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