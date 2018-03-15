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Поставили блок: США приревновали Ким Чен Ына к России и Китаю

12:5115.03.2018
(обновлено: 12:53 15.03.2018)
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Дональд Трамп явно прикидывает на себя роль миротворца. Мол, встречусь с Ким Чен Ыном и заключу "величайшую сделку для мира". А тут Москва и Пекин со своими инициативами в ООН – как не занервничать. Пришлось блокировать.

США громче всех кричат о глобальной угрозе, которую представляет для человечества, и, прежде всего, для самих Штатов, КНДР. Мол, ядерная бомба, бесчеловечный режим, агрессивные планы и все в таком духе. Спору нет, Северная Корея – весьма специфическая страна с целым рядом проблем, которые в любой момент могут выйти за ее пределы в том или ином формате. Бесспорно также и то, что наличие ядерного оружия для Пхеньяна – главная, если не единственная гарантия сохранения государства на политической карте мира. И если Северную Корею довести до края, загнать ее в угол, что уже делается годами при помощи всех видов санкций, она будет представлять реальную, а не приписываемую ей опасность далеко не только для Соединенных Штатов. Но и для соседей тоже. А потому те кровно заинтересованы в переговорном процессе с Пхеньяном при участии всех игроков. 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / KCNA
"Медведь в фарфоровой лавке". Эксперт о политике США по отношению к КНДР
Однако США самоуверенно хотят эксклюзивного права на решение проблемы. Иначе представляется весьма затруднительным для логического объяснения их последний демарш в ООН. Америка заблокировала проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Документ очень уместный и своевременный в свете последних событий, а именно – договоренностей о проведении встреч руководства КНДР, США и Южной Кореи и явного потепления в отношениях Пхеньяна и Сеула. Казалось бы, самое время, что называется, всем миром поддержать позитивную тенденцию. Собственно, Москва и Пекин ради этого и выступили с инициативой на площадке ООН. Однако Вашингтон мгновенно и без всяких объяснений прекратил всякую работу и обсуждение проекта заявления в рамках Совбеза. Характерно, что и раньше Соединенные Штаты блокировали, категорично не поддерживали мирные инициативы Российской Федерации и КНР. Достаточно вспомнить план "двойного замораживания", предполагающий прекращение испытаний ракет в КНДР и, одновременно, совместных американо-южнокорейских учений. Эту здравую и перспективную идею американцы отмели сходу. 

При этом Дональд Трамп не скупится на эпитеты. Он вообще любит красивые, возвышенные слова, яркие обороты. В результате встречи с Ким Чен Ыном, которая может состояться  в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи, американский лидер ожидает заключения "величайшей сделки для мира". Если, конечно, не помешает новый глава Госдепа и бывший военный Майк Помпео – типичный "ястреб" и противник любых переговоров с Пхеньяном. Иными словами, Трамп хочет стать единоличным триумфатором, главным автором этой "сделки" (главе КНДР, естественно, отведена роль второго плана). Догадываясь об особенностях личности американского президента, человека, мягко говоря, амбициозного, такое стремление можно понять. Но увенчается ли оно успехом? Большой вопрос.

Карта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
"Основной козырь выпал из рук". Мнение о новых санкциях США против КНДР
Россия и Китай при обсуждении взаимоотношений КНДР с внешним миром – те звенья, которые невозможно выкинуть. Как бы этого ни хотелось американцам. Понятно, что ситуация с проектом заявления ООН – лишь эпизод в последовательных попытках исключения Москвы и Пекина из решения важнейших международных проблем, среди которых северокорейская занимает очень и очень "почетное" место. Россия и КНР американским руководством прямо называются угрозой и соперниками США. Но эти фантомные боли и страхи, основанные на бурной фантазии политиков и их же желании вести недобросовестную конкурентную борьбу – плохой помощник в решении реальных проблем. Во всяком случае, весь предыдущий опыт говорит именно об этом. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik 

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