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Воинственный марш Терезы Мэй, или Русофобия пуще неволи

18:0714.03.2018
(обновлено: 18:08 14.03.2018)
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© REUTERS / Parliament TV Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018
© REUTERS / Parliament TV
Хочется Британии подчеркнуть свое значение в мировой политике, наказав Россию, но и колется сжигать мосты и рушить переправы. И так уже 200 лет. А то и больше.

Агрессивность антироссийского настроя Терезы Мэй достигла апогея. Итогом слушаний в британском парламенте по "делу Скрипаля" стало ее заявление о высылке из Великобритании 23-х российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов "на высоком уровне" с Россией. Есть и еще кое-что – уже "по мелочи": ни члены королевской семьи, ни члены правительства не будут присутствовать на чемпионате мира 2018 года в России, пообещала премьер-министр Великобритании. 

Здание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera
Политолог: в Лондоне слишком много "пыжились", придумывая России "кару"
По ее же словам, английский подход к российско-британским отношениям "очень простой". Наверное, это в самом деле очень просто – напрягать и даже рушить двусторонние отношения, которые насчитывают не одну сотню и без того сложных в смысле "партнерства" лет. "Просто" для людей, которые "не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения", как сказала директор департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова о главе британского внешнеполитического ведомства. 

Но и у Терезы Мэй в этом смысле опыта немного, если речь об опыте дипломатической службы. Можно сказать, совсем нет. Иначе как объяснить произнесение разных "простых" слов без элементарной попытки прежде проанализировать их последствия, ну хотя бы на один шаг вперед. Да и что за слова выбирает Тереза Мэй, говоря об "акте" против своей страны со стороны России? Сплошные вводные вроде "возможно", "вероятно", "скорее всего". И, накрутив саму себя всеми этими "предположительными наречиями", заявляет  об ультиматуме, а далее – санкционных мерах с легкой оговорочкой: "Не в наших интересах полностью разрывать диалог с Россией, но отношения наших стран не могут быть обычными".

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AP Photo / Matt Dunham
Политолог: совершенно очевидно, что убийство Скрипаля никому в РФ не нужно
А что такое эти "обычные" российско-британские отношения? Если отбросить "лирические моменты" вроде культурных связей, то в сухом остатке мы получим длинную традицию английского русофобства, основанного на патологическом страхе за все "свое" вне своих пределов. В этом страхе перед Россией Великобритания прожила весь XIX век, пытаясь освободиться от тяжелого чувства самыми негодными методами. Например, заваривая кашу войны на российских южных рубежах, или, как принято говорить, поджигая Кавказ, обустраивая на нем несостоявшееся "свое" марионеточное государство. А все из-за страха перед выдуманным русским походом в "ее же", британскую Индию – к Индии ведь так легко пройти армии из России: через Кавказ, Афганистан и Персию, а там рукой подать. Вспомним и прямое российско-британское противостояние за Черное море во время Крымской войны 1853-1856 годов.

В этом смысле Англия – страна традиций. В ее международной политике веками ничего не меняется. Особенно когда на карте мира так неприятно режет глаз Россия…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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