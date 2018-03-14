Воинственный марш Терезы Мэй, или Русофобия пуще неволи

Агрессивность антироссийского настроя Терезы Мэй достигла апогея. Итогом слушаний в британском парламенте по "делу Скрипаля" стало ее заявление о высылке из Великобритании 23-х российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов "на высоком уровне" с Россией. Есть и еще кое-что – уже "по мелочи": ни члены королевской семьи, ни члены правительства не будут присутствовать на чемпионате мира 2018 года в России, пообещала премьер-министр Великобритании.
Но и у Терезы Мэй в этом смысле опыта немного, если речь об опыте дипломатической службы. Можно сказать, совсем нет. Иначе как объяснить произнесение разных "простых" слов без элементарной попытки прежде проанализировать их последствия, ну хотя бы на один шаг вперед. Да и что за слова выбирает Тереза Мэй, говоря об "акте" против своей страны со стороны России? Сплошные вводные вроде "возможно", "вероятно", "скорее всего". И, накрутив саму себя всеми этими "предположительными наречиями", заявляет об ультиматуме, а далее – санкционных мерах с легкой оговорочкой: "Не в наших интересах полностью разрывать диалог с Россией, но отношения наших стран не могут быть обычными".
В этом смысле Англия – страна традиций. В ее международной политике веками ничего не меняется. Особенно когда на карте мира так неприятно режет глаз Россия…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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