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Ястребы с "Глазом кошки", или Зачем Трамп выпустил Джину из бутылки

17:2214.03.2018
(обновлено: 18:04 14.03.2018)
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© The OSS SocietyЗаместитель главы ЦРУ Джина ХаспелЗаместитель главы ЦРУ Джина Хаспел
© The OSS Society
СМИ вдруг вспомнили, как в гостях у китайцев Трамп подговаривал Тиллерсона поесть увядшего салата, чтобы не обидеть принимающую сторону. А преемника Тиллерсона уговаривать не надо. В этом, собственно, его главное отличие.

Ястребы с "Глазом кошки", или Зачем Трамп выпустил Джину из бутылки
Был у США один директор ЦРУ. А теперь их два. Только один – еще и госсекретарь. "Я очень хорошо узнал Майка за 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы", – сказал Трамп о Помпео. И даже не пришлось, как советует народная мудрость, наделять того всей властью. По Трампу, хочешь проверить человека – назначь его главой спецслужбы. Хотя, кажется, что и в разведку обычно идут с уже проверенными кадрами. И это еще раз доказывает, что Трамп никак не может быть "человеком Путина". 

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
"Идеальный шторм". Американист о новых назначениях в Госдепе и ЦРУ
Но сейчас не об этом. После вчерашних его назначений назвать так президента Соединенных Штатов способны только самые отъявленные демократы. И то уже скорее по привычке, чем по убеждению. О дипломатии экс-военный, бизнесмен и представитель того самого американского истеблишмента Майк Помпео не имеет ни малейшего представления. Рекс Тиллерсон в Госдепе, конечно, тоже был не в своей тарелке. Но этот-то идет конкретно бить горшки. Причем по всем направлениям – вдребезги. 

Кстати о кухне. Сегодня СМИ, словно ложкой к обеду, вдруг вспомнили, как в гостях у китайцев Трамп вслух заставлял Тиллерсона съесть подзавядший "цезарь", чтобы не обидеть принимающую сторону. "Рекс, ешь салат", – цитирует президента The Wall Street Journal. А Помпео уговаривать не надо. И в этом, собственно, его главное отличие от Тиллерсона. Он ради Трампа не то что просроченное блюдо, землю грызть станет. А Джина Хаспел, что сменит его, будет лить воду. И не только на мельницу хозяина Белого дома. 

Первая женщина на посту директора ЦРУ. Но за 30 лет службы она доказала, что по части жестокости даст фору любому мужику. Говорят, профи – клейма ставить негде. Об этом свидетельствует хотя бы то, что к 62 годам о ней мало что известно. Но того, что о ней известно, европейцам, например, может хватить, чтобы упечь ее за решетку. В прошлом году Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил Берлин выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. 

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Andrew Harnik
Майк Помпео во главе Госдепа: дипломатия в стиле милитари
Вряд ли Трамп не знал о "подвигах" бывшей начальницы тайной тюрьмы ЦРУ в Таиланде "Глаз кошки". Хотя она и пыталась стереть видеозаписи допросов с пристрастием, все в курсе, что такое "водный спорт". Это когда "клиента" погружают в эффект утопления. Но Трамп все же выпустил Джину из бутылки. Видимо, для того, чтобы она по любому поводу в бутылку лезла. Хотя гипотетически ее могут задержать в любой стране ЕС. Другой вопрос, что ей там делать? Во-первых, для спецопераций ЦРУ за пределами США совсем не обязательно присутствие шефа. Во-вторых, если ей и захочется лично проинспектировать, то разве что Украину. А там свои люди. 

Ну, и в-третьих. Трамп не желает ни с кем церемониться. Не важно, враги это или союзники. Поэтому без всяких стеснений ставит на крыло классических "ястребов". Пусть и с "глазом кошки". Но та же Хаспел продолжит "капать на мозги", только уже в государственных масштабах. Для президента главное, что эти кадры исповедуют его философию и никогда не назовут его болваном. По крайней мере при всех. Ему принципиально, что у него с ними – синхронное плавание. И не имеет значения, что оно тоже – "водный спорт".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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