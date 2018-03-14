СМИ вдруг вспомнили, как в гостях у китайцев Трамп подговаривал Тиллерсона поесть увядшего салата, чтобы не обидеть принимающую сторону. А преемника Тиллерсона уговаривать не надо. В этом, собственно, его главное отличие.
Ястребы с "Глазом кошки", или Зачем Трамп выпустил Джину из бутылки
Был у США один директор ЦРУ. А теперь их два. Только один – еще и госсекретарь. "Я очень хорошо узнал Майка за 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы", – сказал Трамп о Помпео. И даже не пришлось, как советует народная мудрость, наделять того всей властью. По Трампу, хочешь проверить человека – назначь его главой спецслужбы. Хотя, кажется, что и в разведку обычно идут с уже проверенными кадрами. И это еще раз доказывает, что Трамп никак не может быть "человеком Путина".
Но сейчас не об этом. После вчерашних его назначений назвать так президента Соединенных Штатов способны только самые отъявленные демократы. И то уже скорее по привычке, чем по убеждению. О дипломатии экс-военный, бизнесмен и представитель того самого американского истеблишмента Майк Помпео не имеет ни малейшего представления. Рекс Тиллерсон в Госдепе, конечно, тоже был не в своей тарелке. Но этот-то идет конкретно бить горшки. Причем по всем направлениям – вдребезги.
Кстати о кухне. Сегодня СМИ, словно ложкой к обеду, вдруг вспомнили, как в гостях у китайцев Трамп вслух заставлял Тиллерсона съесть подзавядший "цезарь", чтобы не обидеть принимающую сторону. "Рекс, ешь салат", – цитирует президента The Wall Street Journal. А Помпео уговаривать не надо. И в этом, собственно, его главное отличие от Тиллерсона. Он ради Трампа не то что просроченное блюдо, землю грызть станет. А Джина Хаспел, что сменит его, будет лить воду. И не только на мельницу хозяина Белого дома.
Первая женщина на посту директора ЦРУ. Но за 30 лет службы она доказала, что по части жестокости даст фору любому мужику. Говорят, профи – клейма ставить негде. Об этом свидетельствует хотя бы то, что к 62 годам о ней мало что известно. Но того, что о ней известно, европейцам, например, может хватить, чтобы упечь ее за решетку. В прошлом году Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил Берлин выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме.
Вряд ли Трамп не знал о "подвигах" бывшей начальницы тайной тюрьмы ЦРУ в Таиланде "Глаз кошки". Хотя она и пыталась стереть видеозаписи допросов с пристрастием, все в курсе, что такое "водный спорт". Это когда "клиента" погружают в эффект утопления. Но Трамп все же выпустил Джину из бутылки. Видимо, для того, чтобы она по любому поводу в бутылку лезла. Хотя гипотетически ее могут задержать в любой стране ЕС. Другой вопрос, что ей там делать? Во-первых, для спецопераций ЦРУ за пределами США совсем не обязательно присутствие шефа. Во-вторых, если ей и захочется лично проинспектировать, то разве что Украину. А там свои люди.
Ну, и в-третьих. Трамп не желает ни с кем церемониться. Не важно, враги это или союзники. Поэтому без всяких стеснений ставит на крыло классических "ястребов". Пусть и с "глазом кошки". Но та же Хаспел продолжит "капать на мозги", только уже в государственных масштабах. Для президента главное, что эти кадры исповедуют его философию и никогда не назовут его болваном. По крайней мере при всех. Ему принципиально, что у него с ними – синхронное плавание. И не имеет значения, что оно тоже – "водный спорт".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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