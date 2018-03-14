Сингулярность Хокинга. Что оставил нам великий физик

Умер Стивен Хокинг – человек-эпоха в теоретической физике и один из самых известных популяризаторов науки. Он заставил интересоваться "большим взрывом" и черными дырами тех, кто совершенно от этого далек.
Несмотря на то, что ученый, который страдал редким заболеванием, боковым амиотрофическим склерозом, был практически полностью обездвижен, это не мешало ему жить полной жизнью: он был дважды женат, у него есть дети, его знают во всем мире, а его идеи будут занимать умы не только специалистов, но и обывателей еще долгое время. Их вообще не проверишь – во всяком случае, не сразу.
Например, Хокинг предсказал, что Земля, объятая безумной жарой, превратится в Венеру, и лет через 200-300 человечеству придется переселяться.
В другой раз, правда, прочил людям исчезновение к 2600 году – из-за роста населения и, как следствия, потребления энергии, что как раз и превратит планету в пылающий шар.
Впрочем, другие ученые такой тенденции пока не замечают. К гибели человечества, как говорил Хокинг, может привести и развитие искусственного интеллекта, который может сам совершенствоваться и вступать в конфликты с людьми. Эта новая форма жизни, возможно, захочет избавиться от людей.
Как бы то ни было, считал Хокинг, точка невозврата пройдена: "Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, мы рискуем уничтожить самих себя".
Может быть, что-то он знал наверняка? Когда речь идет о таких таинственных для непосвященного человека материях, может показаться, что и машина времени у ученого была. Но нет, ее не существует – это, как заявлял Хокинг, он доказал на себе: "устроил вечеринку для путешественников во времени, но приглашения на нее разослал только после того, как она закончилась". Никто не пришел.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!