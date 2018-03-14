Сингулярность Хокинга. Что оставил нам великий физик

Всемирно известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг покинул Землю. Но оставил человечеству свои советы и предсказания: когда ждать конца света и как правильно общаться с инопланетянами.

Умер Стивен Хокинг – человек-эпоха в теоретической физике и один из самых известных популяризаторов науки. Он заставил интересоваться "большим взрывом" и черными дырами тех, кто совершенно от этого далек.

Сайт Кембриджского университета вышел из строя, когда там опубликовали его диссертацию – столько было желающих прочесть.

Несмотря на то, что ученый, который страдал редким заболеванием, боковым амиотрофическим склерозом, был практически полностью обездвижен, это не мешало ему жить полной жизнью: он был дважды женат, у него есть дети, его знают во всем мире, а его идеи будут занимать умы не только специалистов, но и обывателей еще долгое время. Их вообще не проверишь – во всяком случае, не сразу.

Например, Хокинг предсказал, что Земля, объятая безумной жарой, превратится в Венеру, и лет через 200-300 человечеству придется переселяться.

В другой раз, правда, прочил людям исчезновение к 2600 году – из-за роста населения и, как следствия, потребления энергии, что как раз и превратит планету в пылающий шар.

Впрочем, другие ученые такой тенденции пока не замечают. К гибели человечества, как говорил Хокинг, может привести и развитие искусственного интеллекта, который может сам совершенствоваться и вступать в конфликты с людьми. Эта новая форма жизни, возможно, захочет избавиться от людей.

Как бы то ни было, считал Хокинг, точка невозврата пройдена: "Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, мы рискуем уничтожить самих себя".

Единственный выход – переселение на другие планеты или хотя бы на Луну. И лучше добраться туда побыстрее – в ближайшие лет 30-50. Но делать это лучше с осторожностью и не вступать в контакт с инопланетянами – лучше все их сигналы из космоса вообще игнорировать. Они могут оказаться совсем не дружелюбными.

Может быть, что-то он знал наверняка? Когда речь идет о таких таинственных для непосвященного человека материях, может показаться, что и машина времени у ученого была. Но нет, ее не существует – это, как заявлял Хокинг, он доказал на себе: "устроил вечеринку для путешественников во времени, но приглашения на нее разослал только после того, как она закончилась". Никто не пришел.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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