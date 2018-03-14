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Майк Помпео во главе Госдепа: дипломатия в стиле милитари

12:2314.03.2018
(обновлено: 12:26 14.03.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikДиректор ЦРУ Майк ПомпеоДиректор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Andrew Harnik
В СМИ уже "гуляет" подборка высказываний Помпео о России. Она предстает в хрестоматийном образе империи зла в голливудском изложении полувековой давности, "пристает" к США и является для них главной угрозой.

Американской дипломатией теперь будет рулить классический ястребоголовый. Майк Помпео, переехавший в кресло главы Госдепа прямиком из ЦРУ. Да, конечно, и Рекс Тиллерсон был дипломатом тем еще. Скажем так, непрофессиональным. Ну, просто по образованию и всей предыдущей карьере. Но это уже малозначительные детали, почему именно экс-бизнесмен Трамп убрал экс-бизнесмена Тиллерсона. То ли по причине нелестных высказываний последнего в адрес главы государства, то ли из-за непреодолимых противоречий по Ирану и КНДР, то ли потому, что главный дипломат страны, некогда получивший Орден дружбы в России, по этой причине стал для президента токсичен. Факт в том, что убрал. И нашел замену. Произвел, так сказать, кадровую ротацию, еще раз продемонстрировавшую полную чехарду, царящую в вашингтонском истеблишменте. И не сказать, что эта новость сулит что-то хорошее. Во всяком случае, для российско-американских отношений.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© РИА Новости
Мнение: перестановки в Госдепе повлияют на российско-американские отношения
Помпео, как и Тиллерсон, ни разу не дипломат. Он кавалерист. Да-да, в прямом смысле слова, а не фигуральном. После Военной академии служил в армии, где долгое время был офицером в "кавалерийских" по названию (на самом деле, конечно, механизированных) подразделениях. Потом окончил юрфак Гарварда и некоторое время подвизался адвокатом. Но до этого периода своей жизни Помпео успел даже попатрулировать Берлинскую стену до ее падения. Место это, как мы знаем, было, в известной степени, экзистенциальным, некой ключевой точкой глобальной холодной войны. Видимо, именно там новый (еще, правда, не утвержденный конгрессом) глава госдепартамента проникся особо трепетной любовью к России в ее тогда еще советском измерении. Надо сказать, эту любовь он бережно, как фарфоровый сосуд, пронес через десятилетия. Она, похоже, стала неотъемлемой частью его личности: психологии и образа мыслей.

В СМИ уже "гуляет" подборка высказываний Помпео о России. Надо сказать, картина вырисовывается весьма мрачная. По версии бывшего директора ЦРУ, Российская Федерация ведет агрессивную политику, совершенно не борется с терроризмом, десятилетиями подрывает американскую демократию и вообще "пристает" к США, является главной угрозой и противником для его страны, которая непременно должна всему этому противостоять. Владимир Путин, по словам Помпео, якобы намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. В общем, Россия предстает в хрестоматийном по степени стереотипов образе "империи зла" в голливудском изложении полувековой давности. 

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AFP 2018 / Getty Images North America / Drew Angerer
Политолог: Помпео на посту госсекретаря США предстоит "тяжелая война"
Можно лишь добавить, что Майк Помпео выступает против переговоров с Пхеньяном и, наоборот, за самые жесткие меры работы с теми, кого американские власти подозревают в подрывной деятельности против США. Ждать ли от такого человека каких-то усилий по преодолению нарастающих как снежный ком противоречий между Москвой и Вашингтоном, которые отражаются на глобальной безопасности, пока еще, слава богу, в качестве потенциальной угрозы? Конечно, нет. Скорее, будет ровно наоборот. И это серьезная проблема. Дипломатия – большое искусство, требующее таланта и умения общаться, убеждать, но и слышать оппонентов, а также специального образования и богатого опыт, если говорить о руководящих постах. Отдавать ее в руки бывших силовиков, да еще и "людей концепции", страдающих отсутствием взвешенности и объективности – значит гарантировать нарастание турбулентности. Трамп рискнул. Он вообще рисковый. Или выбора у него не было ввиду отсутствия разнообразной сплоченной команды профессионалов. Впрочем, это вопрос второй. Главный вопрос – когда количество таких сомнительных шагов перерастет в совершенное иное качество. В качество со знаком минус. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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