Игра без правил: США готовятся нанести удар по Сирии

В случае угрозы жизни российских военнослужащих в Сирии Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. И не факт, что этот ответ понравится не в меру воинственным американцам.

Вашингтон, несмотря на привычные и мало что значащие политические заявления о необходимости мира в Сирии, продолжает оставаться одной из ключевых опасностей для этого ближневосточного государства. Для его целостности и суверенитета. По сути, в подконтрольных американцам районах те пытаются создать некое квазигосударство, или даже целый ряд таких квази-государств с органами управления, силовыми структурами и прочими атрибутами формальной, но не сущностной самостоятельности. Официальная, всенародно избранная власть при этом остается не просто враждебной, а требующей, по мнению США, силового воздействия. Инструмент, оправдывающий незаконные акции Вашингтона в чужой стране, куда американцев никто не приглашал, хорошо известен. Якобы химатаки правительственных сил против мирного населения. Пиар-компания по этому поводу развернута мощная, фейки клепаются поточным методом – уже целая индустрия создана, хотя ни одного четкого и однозначного доказательства использования Башаром Асадом химоружия так и не предоставлено.

Один раз, весной прошлого года, под этим предлогом американские ракеты уже долетели до военной авиабазы Шайрат. И вот теперь, похоже, Соединенные Штаты приняли решение нанести еще один, более массированный удар. Отправная точка – Восточная Гута, где идет операция Сирии и ее союзников по зачистке от радикалов и бандитов. По сообщениям российского Минобороны, американская сторона намерена использовать провокацию боевиков для ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам Дамаска. Для этой цели сформирована группа операторов и массовка актеров, которые должны изобразить жертв химатаки – стариков, детей и женщин. Да-да, прямое отношение к этому имеют те самые "Белые каски", уже не раз пойманные на фальшивках. Куда ж без них.

При этом США не принимают к сведению никакую информацию, противоречащую их "концепции" и нарушающую их планы. Именно в освобожденном от террористов районе Восточной Гуты была обнаружена лаборатория по производству химических боеприпасов. Реакции США – ноль целых, ноль десятых. Собственно, откуда ей взяться, если Штаты раз за разом игнорируют любые предложения провести независимое скрупулезное расследование обстоятельств применения отравляющих веществ в Сирии. Кстати, Дамаск ни разу не отказывал комиссии Организации по запрещению химического оружия в подобной экспертной работе. Приходите и изучайте, говорили сирийские власти раз за разом.

Но США абсолютно не интересует объективное положение дел. Они последовательно и хладнокровно реализуют в Сирии собственные интересы, находящиеся в прямом противоречии с интересами сирийского народа и сирийского государства, в каком бы плачевном состоянии после многих лет войны оно не находилось. В Генштабе России напоминают, что в Дамаске, по которому намерены ударить американцы, находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские. Есть надежда, что этот факт все-таки скорректирует планы США даже при учете того, что они ведут свою игру вне всяких правил. А если не он, то предупреждение российского Генштаба. В случае угрозы жизни наших военнослужащих Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. И не факт, что этот ответ устроит не в меру воинственных американцев.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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