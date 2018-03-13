Черная кошка в темной комнате. В США не смогли найти "следы Кремля"

Вмешивались-вмешивались, а толку ноль: ни "своего" президента, ни политических выгод, ни даже следов всех этих манипуляций. Кажется, именно так должен выглядеть феномен под названием "российское вмешательство" в глазах комитета палаты представителей американского конгресса. Там свое расследование завершили и следов сговора Дональда Трампа с Москвой не нашли.
Может, говорят, Россия и пыталась внести какую-то смуту, но сам Трамп – ни-ни. А вот Хиллари Клинтон приложила руку к появлению досье на Трампа, которое собрал бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.
Впрочем, до последнего слова в этом деле еще очень далеко. Ведь расследование конгрессменов – не единственное. Сейчас в Штатах только дай волю порасследовать что-нибудь против России, желающие всегда найдутся.
Даже в том же конгрессе продолжают искать доказательства, этим занимается комитет по разведке верхней палаты. Занят делом и независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, который, как пишут в СМИ, жаждет допросить Трампа. Пока президент недоступен, спецпрокурор коротает время, составляя занятные списки. Он, например, обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
Но виновные назначены уже давно – кажется, еще до того, как прозвучали обвинения. Дело за малым – найти доказательства. Но именно это почему-то не получается. Наверное, потому, что доказательств просто не существует.