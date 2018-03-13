Черная кошка в темной комнате. В США не смогли найти "следы Кремля"

Американские конгрессмены усердно искали, но так и не смогли найти доказательства того, что Россия вмешивалась в выборы в США. Думаете, happy end? Как бы не так.

Вмешивались-вмешивались, а толку ноль: ни "своего" президента, ни политических выгод, ни даже следов всех этих манипуляций. Кажется, именно так должен выглядеть феномен под названием "российское вмешательство" в глазах комитета палаты представителей американского конгресса. Там свое расследование завершили и следов сговора Дональда Трампа с Москвой не нашли.

Может, говорят, Россия и пыталась внести какую-то смуту, но сам Трамп – ни-ни. А вот Хиллари Клинтон приложила руку к появлению досье на Трампа, которое собрал бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.

Отчет о проделанной работе представило, как можно догадаться, республиканское большинство. Демократическому меньшинству теперь предстоит все это прочитать и по возможности внести правки. Хотя оно уже выразило несогласие: по мнению демократов, их политические противники поставили защиту президента выше интересов страны. Однако последнее слово все равно останется за теми, кого больше.

Впрочем, до последнего слова в этом деле еще очень далеко. Ведь расследование конгрессменов – не единственное. Сейчас в Штатах только дай волю порасследовать что-нибудь против России, желающие всегда найдутся.

Даже в том же конгрессе продолжают искать доказательства, этим занимается комитет по разведке верхней палаты. Занят делом и независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, который, как пишут в СМИ, жаждет допросить Трампа. Пока президент недоступен, спецпрокурор коротает время, составляя занятные списки. Он, например, обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Но виновные назначены уже давно – кажется, еще до того, как прозвучали обвинения. Дело за малым – найти доказательства. Но именно это почему-то не получается. Наверное, потому, что доказательств просто не существует.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik