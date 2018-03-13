РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Аншлюс: чисто английское предательство

07:0013.03.2018
08471
© РИА Новости / Андрей ЗолотовДень катастрофы: Австрия через 75 лет после аншлюсаДень катастрофы: Австрия через 75 лет после аншлюса
© РИА Новости / Андрей Золотов
С аншлюса Австрии и Мюнхенского сговора фактически начиналась Вторая Мировая война. Думаете, все это осталось в истории? Нет! На Западе учат совсем другую историю. Поэтому она повторяется…

В этот день, …лет назад

Тринадцатого марта 1938 года произошел аншлюс – Австрия была присоединена к Германии.

Власти Австрии пытались сохранить независимость, пытались заручиться поддержкой стран Антанты. Аншлюс был запрещен специальными договорами, подписанными по итогам Первой Мировой войны. 

Канцлер Австрии Курт фон Шушниг заявил Гитлеру, что его страну не оставят в беде. На это фюрер лишь презрительно отмахнулся: "Не верьте тому, что кто-нибудь в мире может этому воспрепятствовать! Италия? О Муссолини я не беспокоюсь; с Италией меня связывает тесная дружба. Англия? Она не двинет пальцем ради Австрии… Франция? Теперь ее время прошло. До сих пор я достигал всего, чего хотел!". 

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен
Британский премьер-министр Невилл Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту. Аншлюс неизбежен, потому что ни одна держава не скажет: "Если вы идете на войну из-за Австрии, вы будете иметь дело с нами".

Можно сказать, что Чемберлен уговаривал Австрию словами актера Евгения Леонова, исполнявшего роль короля в "Обыкновенном чуде": "Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. При малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется"…

Следующей страной, за которую мировые державы тоже не заступились, станет Чехословакия. Ее сдадут англичане и французы во время Мюнхенского сговора всего через полгода после аншлюса.

Невилл Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, у трапа самолета заявил: "Я привез мир нашему поколению!".

На что язвительный Уинстон Черчилль заметил: "У Чемберлена был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор – войну он получит позже".

И действительно! Всего через год начнется Вторая мировая война – Германия нападет на Польшу. Поляки тоже рассчитывали на помощь британцев. Наивные!  

Такая невнятная позиция Британии и Франции объясняется довольно просто: они предпочитали не провоцировать Гитлера, и рассчитывали, что он пойдет войной на Советский Союз. Но это случилось позже…

Кстати, стоит обратить внимание на один факт. В 1939 году армия союзников была больше немецкой. По технике – двойное превосходство. И при этом они стояли как вкопанные и, наверно, уговаривали себя: "надо потерпеть, может, все обойдется"…

© AP Photo
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с женой Клементиной, 27 мая 1945
А потом тот же Черчилль говорил, когда даже дураку было понятно, что Красная армия победит Гитлера: "Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире. 

… Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине…".

Но это все так, от лукавого. Ни Черчилль, ни Чемберлен, ни Даладье и иже с ними нисколько не считали себя виновными в том, что не предотвратили мировую войну, не остановили Гитлера, в конце концов! А ведь могли!

А знаете, что разделяет два исторических заявления: Чемберлена – о том, что он привез мир целому поколению и Черчилля – что никто кроме Красной армии не смог бы сломить хребет вермахту? Почти 65 миллионов убитых. Именно столько, по подсчетам экспертов, погибло во Вторую мировую…

Но Запад, видимо, готов идти на любые жертвы ради глобального доминирования. И не надо даже говорить, кто этому, по мнению англосаксов, мешает. Цитата: "В случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе". Нет, это не покрытый пылью времени прогноз генерала из гитлеровского Генштаба, а слова Пола Селвы, заместителя начальника Объединенного комитета начальников штабов США. А начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли с готовностью ему поддакивает: подобная война "практически гарантирована"…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена