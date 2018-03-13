Аншлюс: чисто английское предательство

С аншлюса Австрии и Мюнхенского сговора фактически начиналась Вторая Мировая война. Думаете, все это осталось в истории? Нет! На Западе учат совсем другую историю. Поэтому она повторяется…

В этот день, …лет назад

Тринадцатого марта 1938 года произошел аншлюс – Австрия была присоединена к Германии.

Власти Австрии пытались сохранить независимость, пытались заручиться поддержкой стран Антанты. Аншлюс был запрещен специальными договорами, подписанными по итогам Первой Мировой войны.

Канцлер Австрии Курт фон Шушниг заявил Гитлеру, что его страну не оставят в беде. На это фюрер лишь презрительно отмахнулся: "Не верьте тому, что кто-нибудь в мире может этому воспрепятствовать! Италия? О Муссолини я не беспокоюсь; с Италией меня связывает тесная дружба. Англия? Она не двинет пальцем ради Австрии… Франция? Теперь ее время прошло. До сих пор я достигал всего, чего хотел!".

Британский премьер-министр Невилл Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту. Аншлюс неизбежен, потому что ни одна держава не скажет: "Если вы идете на войну из-за Австрии, вы будете иметь дело с нами".

Можно сказать, что Чемберлен уговаривал Австрию словами актера Евгения Леонова, исполнявшего роль короля в "Обыкновенном чуде": "Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. При малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется"…

Следующей страной, за которую мировые державы тоже не заступились, станет Чехословакия. Ее сдадут англичане и французы во время Мюнхенского сговора всего через полгода после аншлюса.

Невилл Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, у трапа самолета заявил: "Я привез мир нашему поколению!".

На что язвительный Уинстон Черчилль заметил: "У Чемберлена был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор – войну он получит позже".

И действительно! Всего через год начнется Вторая мировая война – Германия нападет на Польшу. Поляки тоже рассчитывали на помощь британцев. Наивные!

Такая невнятная позиция Британии и Франции объясняется довольно просто: они предпочитали не провоцировать Гитлера, и рассчитывали, что он пойдет войной на Советский Союз. Но это случилось позже…

Кстати, стоит обратить внимание на один факт. В 1939 году армия союзников была больше немецкой. По технике – двойное превосходство. И при этом они стояли как вкопанные и, наверно, уговаривали себя: "надо потерпеть, может, все обойдется"…

© AP Photo Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с женой Клементиной, 27 мая 1945

А потом тот же Черчилль говорил, когда даже дураку было понятно, что Красная армия победит Гитлера: "Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире.

… Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине…".

Но это все так, от лукавого. Ни Черчилль, ни Чемберлен, ни Даладье и иже с ними нисколько не считали себя виновными в том, что не предотвратили мировую войну, не остановили Гитлера, в конце концов! А ведь могли!

А знаете, что разделяет два исторических заявления: Чемберлена – о том, что он привез мир целому поколению и Черчилля – что никто кроме Красной армии не смог бы сломить хребет вермахту? Почти 65 миллионов убитых. Именно столько, по подсчетам экспертов, погибло во Вторую мировую…

Но Запад, видимо, готов идти на любые жертвы ради глобального доминирования. И не надо даже говорить, кто этому, по мнению англосаксов, мешает. Цитата: "В случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе". Нет, это не покрытый пылью времени прогноз генерала из гитлеровского Генштаба, а слова Пола Селвы, заместителя начальника Объединенного комитета начальников штабов США. А начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли с готовностью ему поддакивает: подобная война "практически гарантирована"…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik