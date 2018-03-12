Дональд Трамп провозгласил-таки слоган своего переизбрания. Он не говорил об этом больше года. В первый и предпоследний раз – в интервью перед инаугурацией. А тут на тебе, вспомнил. Словно по команде.

Эх раз, еще раз. Трамп придумал, как он снова "сделает" Америку Your browser does not support HTML5 audio

Дональд Трамп все придумал и передумал. Лозунг его следующей кампании – уже не "Сделаем Америку великой снова", а "Сохраним Америку великой!". Это он сообщил своим сторонникам в Пенсильвании. По его словам, прежний девиз устарел, поскольку, прямая речь, "я это уже сделал". То есть "сделал" Америку однажды, "сделает" ее и повторно. Или, как это у русских: "эх раз, еще раз". А чтоб никто не догадался, что как у русских, поменял глагол make на глагол keep. Типа зашифровал.

Не на тех напал. Даже блондинка Мегин Келли что-то заподозрила. Стало быть, спецпрокурору Роберту Мюллеру сам бог велел. Ведь если разобрать интервью Путина каналу NBC на цитаты, да добавить к ним выдержки из документального фильма "Миропорядок-2018", то выйдет чистейшей воды "явка с повинной". Ну, если вырвать это все из контекста и вписать в американский дискурс. Во-первых, Путин признался, что разведчиком любил заниматься вербовкой. Во-вторых, что навыки из его агентурного прошлого пригодились ему и в политике. В-третьих, он заявил, что не читает твиты Трампа. Весь мир читает, а он – нет. Значит, Трамп пишет ему отдельно.

В-четвертых, несмотря на все антироссийские проделки Трампа, Путин в нем не разочаровался. Так и сказал: американская система непредсказуема, а с Трампом можно договариваться. Еще и похвалил его за то, что старается, быстро учится и все очень хорошо понимает. "Не по-русски ли?", – должен сам собой возникнуть риторический вопрос. Ну и в-пятых, получается, только услышав все это, Трамп и провозгласил слоган своего переизбрания.

Он не говорил об этом больше года. В первый и предпоследний раз – в интервью перед инаугурацией. Тогда еще поручил юристам запатентовать лозунг 2020. А тут на тебе, вспомнил. Словно по команде.

Или, может, потому что отлегло. Путин-то, выходит, его поддерживает. Трамп, правда, еще до того, в конце февраля назвал главой своего нового предвыборного штаба Брэда Парскейла. И до того, в начале прошлой недели, провел встречу с будущими спонсорами своей кампании, пообещав им причислить их к категории людей, наиболее приближенных к кандидату. Но, если по хронологии, то "сохранить Америку" он захотел только после Путина. "Вот она – улика", – подумал Мюллер. "Сам ты улитка", – обиделся глуховатый таракан у него в голове. Но перебираться к Мегин не стал. У той своих хватает. А у этого должно же хоть что-то шевелиться, если не мозги.

Что же касается сути новой "кричалки" Трампа, то желание это естественное – сохранить то, что сделано. Тем более если есть угроза преждевременного, так сказать, прерывания. Тут без сохранения – никак. Любая акушерка скажет. Другой вопрос, что у Трампа это пока, скорее, недоделано. А величие, как и беременность, оно не бывает чуть-чуть. Но, как и беременность, оно тоже случается мнимым. Впрочем, Трамп вполне по-честному может считать, что справился. Если он тоже глуховат, как и таракан Мюллера. Ему подсказали: Make America great again. В смысле, снова. А он услышал, against. То есть, против. И это у него действительно уже получилось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik