Дональд Трамп провозгласил-таки слоган своего переизбрания. Он не говорил об этом больше года. В первый и предпоследний раз – в интервью перед инаугурацией. А тут на тебе, вспомнил. Словно по команде.
Эх раз, еще раз. Трамп придумал, как он снова "сделает" Америку
Дональд Трамп все придумал и передумал. Лозунг его следующей кампании – уже не "Сделаем Америку великой снова", а "Сохраним Америку великой!". Это он сообщил своим сторонникам в Пенсильвании. По его словам, прежний девиз устарел, поскольку, прямая речь, "я это уже сделал". То есть "сделал" Америку однажды, "сделает" ее и повторно. Или, как это у русских: "эх раз, еще раз". А чтоб никто не догадался, что как у русских, поменял глагол make на глагол keep. Типа зашифровал.
Не на тех напал. Даже блондинка Мегин Келли что-то заподозрила. Стало быть, спецпрокурору Роберту Мюллеру сам бог велел. Ведь если разобрать интервью Путина каналу NBC на цитаты, да добавить к ним выдержки из документального фильма "Миропорядок-2018", то выйдет чистейшей воды "явка с повинной". Ну, если вырвать это все из контекста и вписать в американский дискурс. Во-первых, Путин признался, что разведчиком любил заниматься вербовкой. Во-вторых, что навыки из его агентурного прошлого пригодились ему и в политике. В-третьих, он заявил, что не читает твиты Трампа. Весь мир читает, а он – нет. Значит, Трамп пишет ему отдельно.
В-четвертых, несмотря на все антироссийские проделки Трампа, Путин в нем не разочаровался. Так и сказал: американская система непредсказуема, а с Трампом можно договариваться. Еще и похвалил его за то, что старается, быстро учится и все очень хорошо понимает. "Не по-русски ли?", – должен сам собой возникнуть риторический вопрос. Ну и в-пятых, получается, только услышав все это, Трамп и провозгласил слоган своего переизбрания.
Он не говорил об этом больше года. В первый и предпоследний раз – в интервью перед инаугурацией. Тогда еще поручил юристам запатентовать лозунг 2020. А тут на тебе, вспомнил. Словно по команде.
Или, может, потому что отлегло. Путин-то, выходит, его поддерживает. Трамп, правда, еще до того, в конце февраля назвал главой своего нового предвыборного штаба Брэда Парскейла. И до того, в начале прошлой недели, провел встречу с будущими спонсорами своей кампании, пообещав им причислить их к категории людей, наиболее приближенных к кандидату. Но, если по хронологии, то "сохранить Америку" он захотел только после Путина. "Вот она – улика", – подумал Мюллер. "Сам ты улитка", – обиделся глуховатый таракан у него в голове. Но перебираться к Мегин не стал. У той своих хватает. А у этого должно же хоть что-то шевелиться, если не мозги.
Что же касается сути новой "кричалки" Трампа, то желание это естественное – сохранить то, что сделано. Тем более если есть угроза преждевременного, так сказать, прерывания. Тут без сохранения – никак. Любая акушерка скажет. Другой вопрос, что у Трампа это пока, скорее, недоделано. А величие, как и беременность, оно не бывает чуть-чуть. Но, как и беременность, оно тоже случается мнимым. Впрочем, Трамп вполне по-честному может считать, что справился. Если он тоже глуховат, как и таракан Мюллера. Ему подсказали: Make America great again. В смысле, снова. А он услышал, against. То есть, против. И это у него действительно уже получилось.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.