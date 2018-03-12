Лондон уже обсуждает с США вероятность бойкота российского Мундиаля, пишут СМИ. По их данным, от участия в нем, кроме Англии, могут отказаться Польша и Австралия. Жаль, что не пробились Украина с Прибалтикой. Отказников было бы больше.
"Принц" и нищие, или Как у Британии вырос на Россию tooth
Именно такого повода им и не хватало. Они же к нашему Чемпионату мира по футболу подкатывают едва ли не с того момента, как его лишились. До сих пор считают, что несправедливо. И через Украину цеплялись, и через Сирию пробовали, и к фанатам придирались, и через WADA пытались. А оказалось, что все у них под рукой. И все так удачно совпало. Русский предатель в Солсбери под присмотром британских спецслужб. Крупнейшая в Европе химлаборатория – тоже недалеко от этих мест. Ну, и старая добрая, как сама Англия, схема, доработанная на Литвиненко.
Иначе говоря, вырос у Лондона на Москву большой tooth. Что в переводе с английского означает "зуб". А зачем зубами от злости скрипеть, если есть Скрипаль. И о нем даже не скажешь, что "был" – как тема он теперь живее всех живых. Чем отравили, еще неизвестно, зато Британии этот яд – что бальзам на рану. Власти уже обсуждают с США и союзниками вероятность бойкота российского Мундиаля, пишет The Times. По ее данным, от участия в нем, кроме Англии, могут отказаться Польша и Австралия. Жаль, что не пробились в него Украина с Канадой и Прибалтикой. Отказников было бы еще больше.
Но не футболом единым. "Обсуждается широкий спектр возмездия", – предупреждают источники в правительстве. Как вариант – размещение дополнительного военного контингента на границах Восточной Европы. В их понимании – это равнозначные меры, видимо, потому что ни в том, ни в другом случае Британию точно никто не побьет. The Sunday Times, между тем, твердит о разладе в кабмине. Как будто с Brexit'ом у них консенсус. Дескать, премьер Тереза Мэй призвала коллег воздерживаться от резких обвинений в адрес Москвы. Во всяком случае, так о ней писали накануне.
На немедленном и жестком ответе с мотивировкой "а чего тянуть, если и так все ясно" настаивают глава МИД Джонсон, министр обороны Уильямсон и канцлер казначейства Хаммонд. Сокращенно, ДУХ. На него-то они Россию и не переносят. И неважно с ядом или без. В общем, полный "принц". Именно так в Британии теперь могут называть то, что у нас обычно заменяют словом песец. Как и животное, августейшая особа тоже совсем не при чем. Хотя без него и не обошлось. К свадьбе принца Гарри и американки Меган Маркл в королевстве выпустят сувенирные презервативы под названием "Ваш принц придет" с портретами жениха и невесты на упаковке.
При каждом вскрытии она будет исполнять гимны Великобритании "Боже, храни королеву" и США "Знамя, усыпанное звездами". Производители виагры в панике. Патриотический рефлекс "под гимн стоять смирно" может подействовать не только на ноги. В наборе за 10 фунтов четыре изделия. Дороговато. Но все-таки дешевле, чем поездка в Россию на Чемпионат мира. Тем паче что услышать там свой гимн британским болельщикам, возможно, и не удастся. Зато с каким наслаждением под него они станут за это поминать не только королеву-мать со всей ее фамилией.
Получается-то у них почти как у Марка Твена. "Принц" и нищие. ДУХом.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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