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"Счастлив от того, что я делаю"… Ушел из жизни Олег Табаков

17:0112.03.2018
(обновлено: 17:45 12.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАктер, худрук МХТ имени А.П.Чехова Олег ТабаковАктер, худрук МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Если следовать убеждению Константина Станиславского, что величайшим проявлением актерского дарования является обаяние, то Олег Павлович был, наверное, самым даровитым из русских актеров.

Если сложить все человеческие ипостаси, все актерские амплуа, все кинороли и театральные работы Олега Табакова, список получится огромный и, главное, яркий с первого до последнего пункта. В нем обязательно будет заметен Владимир Искремас, которого молодой Табаков темпераментно, с жаром сыграл в фильме "Гори, гори, моя звезда". И конечно – отец-основатель театра-студии "Табакерка". Такой список не представить без исполнительского шедевра Олега Табакова – роли Ильи Обломова в фильме Никиты Михалкова. Но также и без "роли" руководителя Московского художественного театра имени Чехова, который Олег Павлович принял в почти "разложенном" состоянии и вдохнул в него новую, а главное – стабильную и стабильно интересную публике жизнь. 

© РИА Новости / Михаил Озерский
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Артист московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова "В поисках радости"
Мало тех, кто не знает бригаденфюрера Вальтера Шелленберга из "Семнадцати мгновений весны", кто не приходит в веселый восторг от неотразимого Окаемова из "Красавца-мужчины". При этом не было никого, кому пришла бы идея создать в России специализированный театральный колледж, а Олег Табаков сделал это, преподавал. И разве можно вообразить какой-то другой, нетабаковский голос у кота Матроскина из мультика про Простоквашино? Но почти тем же мягким бархатом артист жестко сформулировал то, в чем был уверен: "Демократия и театр – вещи несовместимые. В театре должен быть режим авторитарный – абсолютизм, но просвещенный".

Если следовать убеждению Константина Станиславского, что величайшим проявлением актерского дарования является обаяние, то Олег Табаков был самым даровитым из русских актеров. Бездна табаковского обаяния неизменно притягивала к нему режиссеров и, наверное, здорово помогала в жизни. С таким чарующим обаянием можно было браться за любую роль и быть уверенным, что публика ее полюбит. Он играл трагедию и сатиру, мальчиков и стариков, героев и прохиндеев, уродов и красавцев, неудачников и счастливых любовников, бродяг и забулдыг, людей любой профессии и не только мужчин, но и женщин. Гуттаперчевость его актерской натуры тоже была божьим даром, на который с восхищением откликалась русская публика. 

У Олега Табакова была и вполне заслуженная международная известность. Как режиссер он работал в театрах Венгрии, Великобритании, Финляндии, Германии, Дании, Австрии, США, ставил русскую и зарубежную классику, на базе Гарвардского университета создал и возглавил Летнюю театральную школу. Он не был обижен свидетельствами признания заслуг – десятки его государственных и общественных наград тоже составили бы немалый список. В нем – и звание Народного артиста СССР, и офицерский крест французского ордена Почетного легиона, и степень Почетного доктора Чешской академии изящных искусств.   

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист РСФСР, директор театра "Современник" Олег Табаков на репетиции
Олег Табаков умел добиваться всего, чего хотел, и даже говорил: "Я, как царь Соломон, счастлив от того, что я делаю". Он добивался желаемого и просто в жизни, и в творчестве, и на "руководящих постах", нередко, возможно, рискуя и творческим успехом, и "постами". Но, как тоже говорил он сам, "есть упоение в бою, и это неправда, что без риска можно подняться, взлететь, подобно орлу". Жизнь Олега Табакова и была таким свободным полетом счастливого человека, который умел радоваться вопреки всему на свете, и силой этой радости он еще долго будет нас питать…

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