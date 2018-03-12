"Счастлив от того, что я делаю"… Ушел из жизни Олег Табаков

Если сложить все человеческие ипостаси, все актерские амплуа, все кинороли и театральные работы Олега Табакова, список получится огромный и, главное, яркий с первого до последнего пункта. В нем обязательно будет заметен Владимир Искремас, которого молодой Табаков темпераментно, с жаром сыграл в фильме "Гори, гори, моя звезда". И конечно – отец-основатель театра-студии "Табакерка". Такой список не представить без исполнительского шедевра Олега Табакова – роли Ильи Обломова в фильме Никиты Михалкова. Но также и без "роли" руководителя Московского художественного театра имени Чехова, который Олег Павлович принял в почти "разложенном" состоянии и вдохнул в него новую, а главное – стабильную и стабильно интересную публике жизнь.
Если следовать убеждению Константина Станиславского, что величайшим проявлением актерского дарования является обаяние, то Олег Табаков был самым даровитым из русских актеров. Бездна табаковского обаяния неизменно притягивала к нему режиссеров и, наверное, здорово помогала в жизни. С таким чарующим обаянием можно было браться за любую роль и быть уверенным, что публика ее полюбит. Он играл трагедию и сатиру, мальчиков и стариков, героев и прохиндеев, уродов и красавцев, неудачников и счастливых любовников, бродяг и забулдыг, людей любой профессии и не только мужчин, но и женщин. Гуттаперчевость его актерской натуры тоже была божьим даром, на который с восхищением откликалась русская публика.
У Олега Табакова была и вполне заслуженная международная известность. Как режиссер он работал в театрах Венгрии, Великобритании, Финляндии, Германии, Дании, Австрии, США, ставил русскую и зарубежную классику, на базе Гарвардского университета создал и возглавил Летнюю театральную школу. Он не был обижен свидетельствами признания заслуг – десятки его государственных и общественных наград тоже составили бы немалый список. В нем – и звание Народного артиста СССР, и офицерский крест французского ордена Почетного легиона, и степень Почетного доктора Чешской академии изящных искусств.
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